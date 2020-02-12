Эмираты вместо Китая: куда ещё отправятся новосибирские туристы из-за вспышки коронавируса

— Всем интересно, куда направили своё внимание люди. В основном это та часть нашего мира, где в меньшей степени говорят о коронавирусе. Большая часть направилась в Эмираты. Некоторые перебронировались на Таиланд и Вьетнам. Многие перебронировали на летние направления. Кто не смог перенести отпуск на лето, тот поехал в Эмираты или другие направления. Европейская часть: Урал, Москва поставили дополнительные рейсы на Эмираты. В основном бизнес так среагировал, что дополнительные возможности есть, — рассказала сегодня, 12 февраля, на пресс-конференции Галина Машухова, член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций.

Новосибирские туристы начали переносить время и место своего отпуска после закрытия авиасообщения с Китаем из-за вспышки коронавируса.

Также, по данным Галины Машуховой, 20% туристов пока не определились, как быть в сложившейся ситуации.

В связи с коронавирусом десятки стран запретили въезд или транзит туристов, которые побывали на территории Китая за последние 14 дней. Среди этих стран Австралия, Багамы, США, Япония и Южная Корея.

— Если вы хотите поехать отдыхать во Вьетнам или в Индию, то у вас не должно быть штампа о въезде в КНР в последний месяц. Но эти ограничения коснутся малого количества людей, — рассказала Машухова.

Она также предположила, что ситуация с коронавирусом повлияет на число путешествий внутри страны.

— Внутренний туризм, именно туризм внутри Российской Федерации в связи со всеми этими событиями даст определенный прирост. Чисто психологически понятно, что отдыхать лучше там, где нет случаев вируса. И на родине ближе все медицинские возможности и возврат. Даже то, что мы говорим о Дальнем Востоке — есть люди, которые отдыхают в ближайших местах. У нас есть курорты в нашем районе, например Белокуриха и Красноярский край, Урал, — привела примеры Машухова.