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Бизнес

Эмираты вместо Китая: куда ещё отправятся новосибирские туристы из-за вспышки коронавируса

Эксперты также предполагают, что увеличится туризм внутри страны

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Новосибирские туристы отреагировали на закрытие авиасообщения сменой времени и места отпуска

Новосибирские туристы отреагировали на закрытие авиасообщения сменой времени и места отпуска

Новосибирские туристы начали переносить время и место своего отпуска после закрытия авиасообщения с Китаем из-за вспышки коронавируса.

Куда теперь отправятся туристы

— Всем интересно, куда направили своё внимание люди. В основном это та часть нашего мира, где в меньшей степени говорят о коронавирусе. Большая часть направилась в Эмираты. Некоторые перебронировались на Таиланд и Вьетнам. Многие перебронировали на летние направления. Кто не смог перенести отпуск на лето, тот поехал в Эмираты или другие направления. Европейская часть: Урал, Москва поставили дополнительные рейсы на Эмираты. В основном бизнес так среагировал, что дополнительные возможности есть, — рассказала сегодня, 12 февраля, на пресс-конференции Галина Машухова, член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций. 

Порядка 50% туристов перенесли свой отпуск на летний период. Около 30% горожан выбрали другие направления.

Галина Машухова

Также, по данным Галины Машуховой, 20% туристов пока не определились, как быть в сложившейся ситуации.

В связи с коронавирусом десятки стран запретили въезд или транзит туристов, которые побывали на территории Китая за последние 14 дней. Среди этих стран Австралия, Багамы, США, Япония и Южная Корея.

— Если вы хотите поехать отдыхать во Вьетнам или в Индию, то у вас не должно быть штампа о въезде в КНР в последний месяц. Но эти ограничения коснутся малого количества людей, — рассказала Машухова.

Она также предположила, что ситуация с коронавирусом повлияет на число путешествий внутри страны. 

— Внутренний туризм, именно туризм внутри Российской Федерации в связи со всеми этими событиями даст определенный прирост. Чисто психологически понятно, что отдыхать лучше там, где нет случаев вируса. И на родине ближе все медицинские возможности и возврат. Даже то, что мы говорим о Дальнем Востоке — есть люди, которые отдыхают в ближайших местах. У нас есть курорты в нашем районе, например Белокуриха и Красноярский край, Урал, — привела примеры Машухова.

Как будет работать Толмачево без китайских туристов?

Руководство аэропорта сообщило на этой же пресс-конференции, что аэропорт не пострадал из-за отмены рейсов, китайское направление не являлось центральным.

— Пассажиропоток в 2019 году из Китая составлял менее 4% в общем потоке аэропорта и около 14% в международного потоке. Безусловно, мы прогнозируем небольшое снижение международного пассажиропотока, которое будет скомпенсировано другими направлениями, — рассказал генеральный директор аэропорта Толмачево Евгения Янкилевич.

Он отметил, что одним из важных направлений является перевозка пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть России. Поэтому с отменой рейсов в Китай аэропорт совместно с авиакомпанией S7 увеличивает частоту рейсов из Благовещенска, Хабаровска.

— Если история с коронавирусом затянется на более длительный период, то к решению вопроса подключат туристическое сообщество. Мы определим, какие курорты, соответствующие по цене и расстоянию, можно использовать, чтобы возместить Китай, — рассказал Янкилевич.

Также во время пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова сообщила, что новые случаи коронавируса на территории Новосибирска не зарегистрированы. На территории области проводят эпидемиологические мероприятия. 

Российская Федерация приостанавливает авиасообщение с Китаем с 1 февраля.

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коронавирус
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КОММЕНТАРИИ (27)

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12 фев 2020 в 17:48

Вот это правильно. В своей стране отдыхать нужно. Может хоть сейчас поймёте, что лучше родной стороны и нет ничего на всём свете......Столько замечательных мест у нас !

Alf
12 фев 2020 в 17:43

У нас в Латвии, да и в Европе в целом, нет такой истерии, как в России, по поводу этого вируса. Мир переживал гораздо более сильные вспышки болезней и эпидемий. Отдыхать в мае едем с семьёй в Азербайджан, на Каспийское море. Всем советую.

Гость
12 фев 2020 в 18:00

Летим в Дубай.