Власти заказали духовный поезд — он неделю будет ездить по Новосибирской области

Министерство региональной политики Новосибирской области разместило аукцион на организацию акции «Поезд за духовное возрождение России».
Максимальная цена контракта — 800 тысяч рублей, средства выделят из регионального бюджета.
— Основание для оказания услуг: в целях реализации мероприятия […] Организация проведения духовно-просветительской акции «За духовное возрождение России» по укреплению единства российской нации, нравственных основ в обществе и гармонизации межнациональных отношений, — говорится в описании объекта закупки.
Согласно аукционной документации, мероприятие проведут с 24 по 30 апреля в Новосибирске, Бердске, Тогучинском, Чулымском, Каргатском и других районах области. Подрядчик, которого выберут в ходе торгов, должен организовать церемонию открытия акции на вокзале Новосибирск-Главный, а также церемонию награждения участников.
В рамках этой акции проведут научно-практические конференции «Государство, Общество и Церковь» в Новосибирске и области. Они пройдут в формате круглых столов на тему «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание — как основа межэтнического и межконфессионального согласия в Новосибирской области».
Подрядчик должен будет организовать работу режиссёра и постановочной группы, чтобы провести не менее 10 концертов в Новосибирске и районах области.
— [Исполнитель должен] обеспечить участие в торжественной церемонии награждения участников акции не менее 180 человек из числа представителей областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви, медицинских работников, творческих коллективов и других участников акции, — сказано в аукционной документации.
Для участников акции подготовят призы: настенные часы с символикой, термосы, внешние аккумуляторы и смарт-браслеты. Также подрядчик должен сделать сувенирные магниты, пакеты и значки, снять фильм об акции продолжительностью не меньше 10 минут.
В прошлом году акция проходила в формате автопоезда, а за год до этого по районам области также ездил обычный поезд.
По данным с сайта правительства Новосибирской области, в 2018 году поезд проехал по 125 населённым пунктам региона. В рамках акции оказывали социально-медицинское обслуживание, проводили профилактические и правовые консультации. Также в состав поезда входил вагон-храм.
Корреспондент НГС направил запрос в правительство Новосибирской области, чтобы узнать подробности акции, которая состоится в апреле.
Ранее министерство регионального развития региона открыло «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов». Одно из направлений его работы — воспитание патриотизма в молодёжи. Корреспондент НГС выяснила, как организована работа центра.