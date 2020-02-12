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Власти заказали духовный поезд — он неделю будет ездить по Новосибирской области

В регионе будет проходить акция «Поезд за духовное возрождение России»

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В прошлом году акция проходила осенью

В прошлом году акция проходила осенью

Министерство региональной политики Новосибирской области разместило аукцион на организацию акции «Поезд за духовное возрождение России».

Максимальная цена контракта — 800 тысяч рублей, средства выделят из регионального бюджета. 

— Основание для оказания услуг: в целях реализации мероприятия […] Организация проведения духовно-просветительской акции «За духовное возрождение России» по укреплению единства российской нации, нравственных основ в обществе и гармонизации межнациональных отношений, — говорится в описании объекта закупки.

Согласно аукционной документации, мероприятие проведут с 24 по 30 апреля в Новосибирске, Бердске, Тогучинском, Чулымском, Каргатском и других районах области. Подрядчик, которого выберут в ходе торгов, должен организовать церемонию открытия акции на вокзале Новосибирск-Главный, а также церемонию награждения участников.

В рамках этой акции проведут научно-практические конференции «Государство, Общество и Церковь» в Новосибирске и области. Они пройдут в формате круглых столов на тему «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание — как основа межэтнического и межконфессионального согласия в Новосибирской области».

Подрядчик должен будет организовать работу режиссёра и постановочной группы, чтобы провести не менее 10 концертов в Новосибирске и районах области.

— [Исполнитель должен] обеспечить участие в торжественной церемонии награждения участников акции не менее 180 человек из числа представителей областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви, медицинских работников, творческих коллективов и других участников акции, — сказано в аукционной документации.

Для участников акции подготовят призы: настенные часы с символикой, термосы, внешние аккумуляторы и смарт-браслеты. Также подрядчик должен сделать сувенирные магниты, пакеты и значки, снять фильм об акции продолжительностью не меньше 10 минут.

В прошлом году акция проходила в формате автопоезда, а за год до этого по районам области также ездил обычный поезд.

По данным с сайта правительства Новосибирской области, в 2018 году поезд проехал по 125 населённым пунктам региона. В рамках акции оказывали социально-медицинское обслуживание, проводили профилактические и правовые консультации. Также в состав поезда входил вагон-храм.

Корреспондент НГС направил запрос в правительство Новосибирской области, чтобы узнать подробности акции, которая состоится в апреле.

Ранее министерство регионального развития региона открыло «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов». Одно из направлений его работы — воспитание патриотизма в молодёжи. Корреспондент НГС выяснила, как организована работа центра.

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госзакупкипоездакция
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КОММЕНТАРИИ (79)

-=ЖЕня=-
12 фев 2020 в 15:55

У нас же светское государство? Почему за счет налогоплательщиков, а не прихожан?

Яков
12 фев 2020 в 15:56

Сейчас опять местные пациенты клавадавители начнут извергать яд. Инициатива хорошая, все людям веселее.

Влад
12 фев 2020 в 15:54

денег не вывоз снега говорите нет?