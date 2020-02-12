Власти заказали духовный поезд — он неделю будет ездить по Новосибирской области

— Основание для оказания услуг: в целях реализации мероприятия […] Организация проведения духовно-просветительской акции «За духовное возрождение России» по укреплению единства российской нации, нравственных основ в обществе и гармонизации межнациональных отношений, — говорится в описании объекта закупки.

Согласно аукционной документации, мероприятие проведут с 24 по 30 апреля в Новосибирске, Бердске, Тогучинском, Чулымском, Каргатском и других районах области. Подрядчик, которого выберут в ходе торгов, должен организовать церемонию открытия акции на вокзале Новосибирск-Главный, а также церемонию награждения участников.



В рамках этой акции проведут научно-практические конференции «Государство, Общество и Церковь» в Новосибирске и области. Они пройдут в формате круглых столов на тему «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание — как основа межэтнического и межконфессионального согласия в Новосибирской области».



Подрядчик должен будет организовать работу режиссёра и постановочной группы, чтобы провести не менее 10 концертов в Новосибирске и районах области.



— [Исполнитель должен] обеспечить участие в торжественной церемонии награждения участников акции не менее 180 человек из числа представителей областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви, медицинских работников, творческих коллективов и других участников акции, — сказано в аукционной документации.

