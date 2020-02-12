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Сотрудникам ГИБДД разрешат аннулировать купленные техосмотры

Помимо возросшего штрафа, у водителей появится еще одна проблема

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После реформы техосмотра купить диагностическую карту станет сложнее

После реформы техосмотра купить диагностическую карту станет сложнее

У сотрудников ГИБДД появится право аннулировать диагностические карты, если машина проходила техосмотр с нарушениями или не проходила его вовсе — например, если карточку купили через интернет. Такая норма содержится в новом проекте Минтранса, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

Как сообщается в документе, при выявлении нарушения полицейский будет информировать страховую компанию о том, что диагностическая карта аннулирована. Что после этого станет делать страховщик — пока непонятно. На текущий момент закон ОСАГО не позволяет расторгнуть договор в одностороннем порядке, выяснил «Коммерсант».

Также, найдя липовый техосмотр, инспектор должен будет принять меры по привлечению оператора ТО к ответственности. Напомним, с 27 июля 2020 года за продажу диагностической карты без фактической проверки автомобиля сотрудников ТО можно будет штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей, а саму компанию — до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение наказание будет строже. Отдельная санкция предусмотрена за передачу недостоверных сведений о техосмотре в единую электронную систему.

Покупаете ли вы техосмотр?

    Для водителей штраф тоже увеличится. Вместо нынешних 500–800 рублей за езду без диагностической карты придется заплатить 2000 рублей. Нарушение станут фиксировать дорожные камеры. Выписывать постановления можно будет каждые сутки.

    Все эти нормы должны помочь решить проблему покупки диагностических карт без проверки автомобилей. Сейчас водитель может приехать на пункт ТО и получить необходимый документ даже в том случае, если у машины есть неисправности, запрещающие ее эксплуатацию. Также техосмотр покупают через интернет, предоставив фотографию транспортного средства. Минэкономики и независимые эксперты говорят, что сейчас реально проходят ТО лишь около 20% автовладельцев.

    В рамках реформы сотрудников техосмотра обяжут фотографировать каждый автомобиль, который приедет к ним за диагностической картой. Изначально также хотели снимать видео, но от этой идеи отказались. 

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    техосмотрзаконГИБДД
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    КОММЕНТАРИИ (153)

    Хитрый лис
    12 фев 2020 в 14:53

    1. Придумать бумажку с названием "техосмотр"
    2. Выдвинуть бредвые требования
    3. Удивляться что большая часть его покупает, результат то одинаковый
    4. Заворачивать гайки
    Деньгу в карман, на безопасность ДД никак не повлияло. Профит.

    Царь просто Царь
    12 фев 2020 в 14:56

    Ну что значит липовый ? что значит купленный ? в РФ это ДВА разных понятия....депутаты все хотят что то поменять , забывая что начинать нужно С СЕБЯ !!! более того зачем делать то что уже когда то делали ДРУГИЕ депутаты ?? маразм этого государства в короткой памяти всех кто тут есть ! Напоминаю - уже ужесточали , уже вводили обязательные заезды на пункты ТО , уже фиксировали на камеры , уже это делали ...в ГИБДД и что ?? я лично в те времена заезжал на ТО с трещиной на лобовом стекле и ...покупал эту процедуру , заезжал , на видео фиксировался , потом мне говорили волшебное слово , я с этим словом шел в окошко ГИБДД где говорил его и они понимали что я отметился . Получал талон и ехал с купленным ТО дальше ибо это было дешевле ЧЕМ МЕНЯТЬ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО !...ибо трещина в зоне действия дворников на лобовом - уже ТО не пройдешь . сам. МАРАЗМАТИКИ !

    Фото пользователя
    12 фев 2020 в 15:04

    А когда сотрудников ГИБДД обяжут лично принимать дороги и знаки на соответствие гостам и прочее , разметку не видно - блокируются счета , до устранения , выбоина на дороге - тоже самое ... Имеет отношение к безопасности на дорогах- Да .. так вперед и с песней ... или мы вам зря з/п платим чтоли ....