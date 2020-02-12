Сотрудникам ГИБДД разрешат аннулировать купленные техосмотры

После реформы техосмотра купить диагностическую карту станет сложнее Фото: Олег Каргаполов

У сотрудников ГИБДД появится право аннулировать диагностические карты, если машина проходила техосмотр с нарушениями или не проходила его вовсе — например, если карточку купили через интернет. Такая норма содержится в новом проекте Минтранса, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

Как сообщается в документе, при выявлении нарушения полицейский будет информировать страховую компанию о том, что диагностическая карта аннулирована. Что после этого станет делать страховщик — пока непонятно. На текущий момент закон ОСАГО не позволяет расторгнуть договор в одностороннем порядке, выяснил «Коммерсант».



Также, найдя липовый техосмотр, инспектор должен будет принять меры по привлечению оператора ТО к ответственности. Напомним, с 27 июля 2020 года за продажу диагностической карты без фактической проверки автомобиля сотрудников ТО можно будет штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей, а саму компанию — до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение наказание будет строже. Отдельная санкция предусмотрена за передачу недостоверных сведений о техосмотре в единую электронную систему.

Покупаете ли вы техосмотр?

Для водителей штраф тоже увеличится. Вместо нынешних 500–800 рублей за езду без диагностической карты придется заплатить 2000 рублей. Нарушение станут фиксировать дорожные камеры. Выписывать постановления можно будет каждые сутки.

Все эти нормы должны помочь решить проблему покупки диагностических карт без проверки автомобилей. Сейчас водитель может приехать на пункт ТО и получить необходимый документ даже в том случае, если у машины есть неисправности, запрещающие ее эксплуатацию. Также техосмотр покупают через интернет, предоставив фотографию транспортного средства. Минэкономики и независимые эксперты говорят, что сейчас реально проходят ТО лишь около 20% автовладельцев.

