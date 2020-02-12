В новосибирском отделении Сбербанка посетительнице стало плохо — она умерла до приезда скорой

Сегодня, 12 февраля, в отделении Сбербанка по улице Челюскинцев, 30/1 одна из пожилых посетительниц почувствовала себя плохо.
Об этом корреспонденту НГС сообщил очевидец происшествия. В ГУ МВД эту информацию подтвердили, уточнив, что к отделению были вызваны медики скорой помощи и сотрудники полиции.
— Женщина, к сожалению, до приезда скорой помощи скончалась. Криминала, по предварительной информации, здесь нет, — добавили в полиции.
Главврач скорой помощи Ирина Большакова уточнила, что умершей женщине было 79 лет. Причина её смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-центр Сбербанка, на момент публикации ответ получен не был.
На прошлой неделе стало известно, что в администрации Кировского района умерла приёмная мама. Предположительно, женщине стало плохо с сердцем.