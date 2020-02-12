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Происшествия

В новосибирском отделении Сбербанка посетительнице стало плохо — она умерла до приезда скорой

Умершей женщине было 79 лет

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Происшествие случилось в отделении банка на Челюскинском жилмассиве

Происшествие случилось в отделении банка на Челюскинском жилмассиве

Сегодня, 12 февраля, в отделении Сбербанка по улице Челюскинцев, 30/1 одна из пожилых посетительниц почувствовала себя плохо. 

Об этом корреспонденту НГС сообщил очевидец происшествия. В ГУ МВД эту информацию подтвердили, уточнив, что к отделению были вызваны медики скорой помощи и сотрудники полиции.

— Женщина, к сожалению, до приезда скорой помощи скончалась. Криминала, по предварительной информации, здесь нет, — добавили в полиции.

Главврач скорой помощи Ирина Большакова уточнила, что умершей женщине было 79 лет. Причина её смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-центр Сбербанка, на момент публикации ответ получен не был.

На прошлой неделе стало известно, что в администрации Кировского района умерла приёмная мама. Предположительно, женщине стало плохо с сердцем.

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КОММЕНТАРИИ (33)

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12 фев 2020 в 13:46

Наверное узнала сколько она банку должна...

Qwerty
12 фев 2020 в 13:44

Не дождалась пенсии.

Фото пользователя
12 фев 2020 в 13:44

Возраст. Увы.