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Страна и мир Подробности

Приготовьтесь отдыхать: на следующей неделе страну накроют праздничные выходные

Внутри — календарь, с которым вы не запутаетесь в очередных красных днях

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Скажем хором: «24 февраля на работу не надо!»

Скажем хором: «24 февраля на работу не надо!»

Забыли, как выглядят большие выходные? Февраль придуман для того, чтобы вам напомнить. В честь Дня защитника Отечества в этом году трудящаяся часть страны будет отдыхать сразу три дня. В пятницу, 21 февраля, всем положен сокращенный рабочий день — уйти из офиса можно на час раньше обычного. Праздники затянутся на субботу, воскресенье и понедельник. Во вторник, 25 февраля, всем придется вернуться на рабочие места.

Мы сделали февральский календарь: поглядывайте в него, если забудете, когда выходные, или просто если захочется хороших новостей.

Самому короткому месяцу — длинные выходные

Самому короткому месяцу — длинные выходные

Еще одна хорошая новость: следующие затяжные выходные случатся со страной через две недели: в честь Международного женского дня отдохнем 7, 8 и 9 марта. А там и до майских праздников недалеко.

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календарьпраздникиДень защитника Отечества
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КОММЕНТАРИИ (6)

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13 фев 2020 в 08:09

Завтра хоть на улицу не выходи... Так как боевые Аленяки... Будут бегать по городу копытами стучать и рогами махать в поисках подарков своим РСП и яжематерям...

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13 фев 2020 в 08:13

Завтра РСП будут ждать дорогие подарки от Аленяк... А сами подарят как всегда носки и свитера с рисунком благородного животного Оленя...

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13 фев 2020 в 08:10

А за границей их никто не ждёт даже вместе с богатством.
Тупые и жадные воры никому не нужны.