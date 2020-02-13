Приготовьтесь отдыхать: на следующей неделе страну накроют праздничные выходные

Забыли, как выглядят большие выходные? Февраль придуман для того, чтобы вам напомнить. В честь Дня защитника Отечества в этом году трудящаяся часть страны будет отдыхать сразу три дня. В пятницу, 21 февраля, всем положен сокращенный рабочий день — уйти из офиса можно на час раньше обычного. Праздники затянутся на субботу, воскресенье и понедельник. Во вторник, 25 февраля, всем придется вернуться на рабочие места.

Мы сделали февральский календарь: поглядывайте в него, если забудете, когда выходные, или просто если захочется хороших новостей.