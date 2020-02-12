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Дороги и транспорт

Автоинспекторы провезли по пробкам женщину с сильной болью — в больнице ей сделали операцию

Мужчина и его мама живут в Оби — без помощи сотрудников ДПС их путь до больницы занял бы 50 минут

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Инспекторы сопроводили авто новосибирца, значительно сократив его путь по загруженным дорогам

Инспекторы сопроводили авто новосибирца, значительно сократив его путь по загруженным дорогам

Новосибирец разыскивает сотрудников ДПС, которые помогли ему доставить в инфекционную больницу его маму — женщина нуждалась в срочной госпитализации.

Вчера, 11 февраля, жительница Оби почувствовала сильные боли в желудке — ей вызвали скорую, которая отвезла её в местную больницу, оттуда её отпустили домой.

— Ей становилось всё хуже и хуже, тогда мы вызвали скорую во второй раз, но в скорой ответили, что мы можем ждать и больше часа, хотя действительно случай критический. Ну вот представьте, человек взрослый, сильный, но она просто плачет от боли. Вот поэтому пришлось везти её своими силами в инфекционку, — рассказал корреспонденту НГС Станислав.

В час пик путь из Оби до центра Новосибирска, где и располагается городская инфекционная клиническая больница № 1, занял бы у Станислава 40–50 минут с учётом пробок. Тогда мужчина обратился за помощью к экипажу ДПС, который дежурил в это время на площади Энергетиков.

— Где-то в 18:30 я подъехал к экипажу. Я побежал к инспекторам с проблемой, даже не успел договорить, и тут же мы уже быстро прыгаем в машину — один инспектор сел с нами, а двое других были на патрульной машине. Буквально за 7–10 минут благодаря им мы доехали до больницы. Они сопроводили нас до приёмного покоя, мою маму сразу осмотрел врач, хотя я знаю, что там люди сидели в очереди по три часа. В итоге у неё оказался аппендицит, — добавил он.

В настоящее время женщину уже прооперировали, она всё ещё находится под наблюдением врачей.

— Я не успел спросить у них ни имён, ни фамилий, а хотелось просто по-человечески поблагодарить, в наше время нечасто встретишь таких отзывчивых людей. Без сотрудников ДПС мы бы могли ещё долго по этим пробкам добираться, — отметил Станислав.

Корреспондент НГС обратился в Госавтоинспекцию, но там оперативно с сотрудниками ДПС связаться не смогли, так как те находятся на выходном дне.

В сентябре прошлого года ГИБДД предложила добровольцам примерить на себя роль автоинспектора и поближе познакомиться с работой экипажей. 

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КОММЕНТАРИИ (59)

Вася
12 фев 2020 в 14:31

Нереально крутая медицина. "Отпустили домой", "отвезли в инфекционку" .... диагноз аппендицит. Врачи от бога.

DNK
12 фев 2020 в 14:31

Полагаю сыну правильнее было бы не в СМИ обращаться а писать письмо напрямую в ГИБДД с благодарностью в адрес инспекторов дежуривших в этот день на пр-те Энергетиков. Хорошее исполнение должностных обязанностей должно иметь поощрение со стороны руководства.

Фото пользователя
12 фев 2020 в 14:21

Какой хороший сынок. Надеюсь, что инспекторам объявят благодарность. Женщине успешного восстановления