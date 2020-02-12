Автоинспекторы провезли по пробкам женщину с сильной болью — в больнице ей сделали операцию

— Ей становилось всё хуже и хуже, тогда мы вызвали скорую во второй раз, но в скорой ответили, что мы можем ждать и больше часа, хотя действительно случай критический. Ну вот представьте, человек взрослый, сильный, но она просто плачет от боли. Вот поэтому пришлось везти её своими силами в инфекционку, — рассказал корреспонденту НГС Станислав.

В час пик путь из Оби до центра Новосибирска, где и располагается городская инфекционная клиническая больница № 1 , занял бы у Станислава 40–50 минут с учётом пробок. Тогда мужчина обратился за помощью к экипажу ДПС, который дежурил в это время на площади Энергетиков.



— Где-то в 18:30 я подъехал к экипажу. Я побежал к инспекторам с проблемой, даже не успел договорить, и тут же мы уже быстро прыгаем в машину — один инспектор сел с нами, а двое других были на патрульной машине. Буквально за 7–10 минут благодаря им мы доехали до больницы. Они сопроводили нас до приёмного покоя, мою маму сразу осмотрел врач, хотя я знаю, что там люди сидели в очереди по три часа. В итоге у неё оказался аппендицит, — добавил он.



В настоящее время женщину уже прооперировали, она всё ещё находится под наблюдением врачей.



— Я не успел спросить у них ни имён, ни фамилий, а хотелось просто по-человечески поблагодарить, в наше время нечасто встретишь таких отзывчивых людей. Без сотрудников ДПС мы бы могли ещё долго по этим пробкам добираться, — отметил Станислав.

