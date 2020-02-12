Попросили 40 миллионов на уборку снега: в Новосибирске продолжается режим ЧС

Мэр Новосибирска сообщил, что в городе продолжается режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества снега.
Он сказал об этом 12 февраля, когда отчитывался перед депутатами о своей работе за 2019 год.
— Продолжается режим ЧС, это позволило нам в два раза увеличить группировку техники, в два раза увеличить вывоз снега с территории города, — рассказал Анатолий Локоть.
Сейчас в Новосибирске на вывоз снега начали тратить средства, которые заложены на последующие месяцы.
— Может не хватить своих средств, поэтому обратился к правительству региона, чтобы получить дополнительные 40 млн рублей, — сказал Локоть.
Также Локоть отметил, что он каждый год подписывает документ о противопаводковых мероприятиях. В этом году, по его словам, снега в городе больше, чем в прошлом году.
— Главная, основная задача в том, чтобы вывезти снег за пределы города, — добавил Анатолий Локоть.
Режим ЧС в Новосибирске ввели 24 января. После этого 31 января на встрече с журналистами Анатолий Локоть потребовал решить проблему со снегом за 1,5 недели. Глава города также подчёркивал, что режим чрезвычайной ситуации продлится, пока не прекратятся снегопады.
Также корреспондент НГС вместе с краеведом нашёл архивные фото уборки снега в Новосибирске в 60–80-х годах. Получился фоторепортаж, который объясняет, всегда ли снежные завалы были проблемой для города, и как с ними боролись.