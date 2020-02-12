Попросили 40 миллионов на уборку снега: в Новосибирске продолжается режим ЧС

Мэр Новосибирска сообщил, что в городе продолжается режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества снега.



Он сказал об этом 12 февраля, когда отчитывался перед депутатами о своей работе за 2019 год.



— Продолжается режим ЧС, это позволило нам в два раза увеличить группировку техники, в два раза увеличить вывоз снега с территории города, — рассказал Анатолий Локоть.



Сейчас в Новосибирске на вывоз снега начали тратить средства, которые заложены на последующие месяцы.



— Может не хватить своих средств, поэтому обратился к правительству региона, чтобы получить дополнительные 40 млн рублей, — сказал Локоть.