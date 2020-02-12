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Город

Попросили 40 миллионов на уборку снега: в Новосибирске продолжается режим ЧС

По словам Анатолий Локтя, главная задача сейчас — вывезти снег за пределы города

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На вывоз снега начали тратить дополнительные средства

На вывоз снега начали тратить дополнительные средства

Мэр Новосибирска сообщил, что в городе продолжается режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества снега. 

Он сказал об этом 12 февраля, когда отчитывался перед депутатами о своей работе за 2019 год.

— Продолжается режим ЧС, это позволило нам в два раза увеличить группировку техники, в два раза увеличить вывоз снега с территории города, — рассказал Анатолий Локоть.

Сейчас в Новосибирске на вывоз снега начали тратить средства, которые заложены на последующие месяцы. 

— Может не хватить своих средств, поэтому обратился к правительству региона, чтобы получить дополнительные 40 млн рублей, — сказал Локоть.

Также Локоть отметил, что он каждый год подписывает документ о противопаводковых мероприятиях. В этом году, по его словам, снега в городе больше, чем в прошлом году.

— Главная, основная задача в том, чтобы вывезти снег за пределы города, — добавил Анатолий Локоть.

Режим ЧС в Новосибирске ввели 24 января. После этого 31 января на встрече с журналистами Анатолий Локоть потребовал решить проблему со снегом за 1,5 недели. Глава города также подчёркивал, что режим чрезвычайной ситуации продлится, пока не прекратятся снегопады.

Также корреспондент НГС вместе с краеведом нашёл архивные фото уборки снега в Новосибирске в 60–80-х годах. Получился фоторепортаж, который объясняет, всегда ли снежные завалы были проблемой для города, и как с ними боролись.

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КОММЕНТАРИИ (88)

Пресс
12 фев 2020 в 12:12

За такую работу надо с должности снимать. Мэр должен решать проблемы сам.

12 фев 2020 в 12:11

Где эта вся группировка техники? Где вывозят снег? Бойцы невидимого фронта)))

Фото пользователя
12 фев 2020 в 12:11

Что там Локоть увеличил? Снег лежит, технику не видно. Попрошайничать только может.