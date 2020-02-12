Новосибирские банки начали снижать ставки по ипотеке — объясняем в чём причина

Банки начали снижать ипотечные ставки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ РФ Фото: Ольга Бурлакова

Новосибирские банки начали снижать ставки по ипотеке — на 0,4–0,5 процентных пункта.

Курс на снижение ипотечных ставок банки взяли после решения совета директоров Банка России о понижении ключевой ставки — 7 февраля 2020 года ее снизили до 6% годовых. 11 февраля сразу два банка в Новосибирске объявили о снижении ставок.

Кто понизил ставки первым

Как рассказали в пресс-службе банка ВТБ по Сибирскому федеральному округу, снижение составило 0,5 процентных пункта по всей линейке ипотечных программ. Кредит на готовое и строящееся жилье теперь доступен по ставке от 7,9% годовых (при первоначальном взносе от 50%). Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%.



По данным ВТБ, они выдают каждую четвёртую ипотеку в России. По итогам 2019 года портфель банка в сегменте жилищных кредитов вырос на 20% — до 1,69 триллиона рублей, объем выдачи ипотеки достиг рекордных 675 миллиардов рублей. В январе 2020 года тренд продолжился: по сравнению с январем 2019 года банк нарастил объем выдачи на 20% — до 48,8 миллиарда рублей.

Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке до 0,4 процентных пунктов. Как рассказали в пресс-службе банка, клиенты могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 7,99%, на вторичное — от 8,39% и на рефинансирование от 8,49%

Ипотечный портфель Альфа-Банка за прошедший год увеличился более чем в 3 раза и на 1 января 2020 года составил 111,4 миллиарда рублей.

Будут ли снижать ставки другие банки

В пресс-службе Сбербанка отказались комментировать тему снижения ипотечных ставок.

Абсолют Банк изучает возможность снижения ставок по ипотечным программам:

— Решение будет принято до конца февраля, — говорит Александр Ким, руководитель Абсолют Банка в Новосибирске. — Отмечу, что предыдущее снижение ключевой ставки ЦБ РФ было в декабре 2019 года, и Абсолют Банк отреагировал на него заранее, снизив ставку на 0,5%. Причем это коснулось программ ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, а также программ «Рефинансирование» и «Молодая семья». Сейчас минимальная процентная ставка на жилищный кредит составляет от 8,74% годовых, по госпрограмме «Детская ипотека» — 4,99% годовых. В то же время многие банки не стали отыгрывать декабрьское ключевое снижение и не уменьшали в конце года ставки из-за высокого сезона на ипотечном рынке. Соответственно, у них сейчас есть возможность снизить ставки.



В Райффайзенбанке рассказали, что в прошлом году снижали процентную ставку по ипотечным кредитам пять раз:

— Мы также не исключаем возможность дальнейшего изменения тарифов. На данный момент минимальная ставка на приобретение недвижимости в новостройке составляет 8,39%, а на вторичном рынке — 8,49%, ставка рефинансирования начинается от 8,39%, а для семей с двумя детьми и более действует льготная ставка от 4,99%, — перечислил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Что будет дальше со ставками

ЦБ РФ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банка России.

Руководитель Абсолют Банка в Новосибирске Александр Ким ожидает, что в конце первого — середине второго кварталов 2020 года среднерыночная ипотечная ставка достигнет уровня 8,7% годовых.

Как получить ипотеку дешевле рынка

Государство продолжает субсидировать процентные ставки по ипотеке — новосибирцы, которые уже взяли «детскую ипотеку» под 5%, рассказали, сколько миллионов сэкономили и как это повторить. С января в Новосибирске также можно взять ипотеку под 3% и для этого не надо иметь детей или иметь маленький доход — нужно переехать в село. Правда, таким селом оказались и высотки в Краснообске.

