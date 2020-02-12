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Новосибирские банки начали снижать ставки по ипотеке — объясняем в чём причина

Также мы выяснили, что сейчас с ценами на жильё

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Банки начали снижать ипотечные ставки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ РФ

Банки начали снижать ипотечные ставки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ РФ

Новосибирские банки начали снижать ставки по ипотеке — на 0,4–0,5 процентных пункта.

Курс на снижение ипотечных ставок банки взяли после решения совета директоров Банка России о понижении ключевой ставки — 7 февраля 2020 года ее снизили до 6% годовых. 11 февраля сразу два банка в Новосибирске объявили о снижении ставок.

Кто понизил ставки первым

Как рассказали в пресс-службе банка ВТБ по Сибирскому федеральному округу, снижение составило 0,5 процентных пункта по всей линейке ипотечных программ. Кредит на готовое и строящееся жилье теперь доступен по ставке от 7,9% годовых (при первоначальном взносе от 50%). Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%.

По данным ВТБ, они выдают каждую четвёртую ипотеку в России. По итогам 2019 года портфель банка в сегменте жилищных кредитов вырос на 20% — до 1,69 триллиона рублей, объем выдачи ипотеки достиг рекордных 675 миллиардов рублей. В январе 2020 года тренд продолжился: по сравнению с январем 2019 года банк нарастил объем выдачи на 20% — до 48,8 миллиарда рублей.

Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке до 0,4 процентных пунктов. Как рассказали в пресс-службе банка, клиенты могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 7,99%, на вторичное — от 8,39% и на рефинансирование от 8,49%

Ипотечный портфель Альфа-Банка за прошедший год увеличился более чем в 3 раза и на 1 января 2020 года составил 111,4 миллиарда рублей.

Будут ли снижать ставки другие банки

В пресс-службе Сбербанка отказались комментировать тему снижения ипотечных ставок.

Абсолют Банк изучает возможность снижения ставок по ипотечным программам:

— Решение будет принято до конца февраля, — говорит Александр Ким, руководитель Абсолют Банка в Новосибирске. — Отмечу, что предыдущее снижение ключевой ставки ЦБ РФ было в декабре 2019 года, и Абсолют Банк отреагировал на него заранее, снизив ставку на 0,5%. Причем это коснулось программ ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, а также программ «Рефинансирование» и «Молодая семья». Сейчас минимальная процентная ставка на жилищный кредит составляет от 8,74% годовых, по госпрограмме «Детская ипотека» — 4,99% годовых. В то же время многие банки не стали отыгрывать декабрьское ключевое снижение и не уменьшали в конце года ставки из-за высокого сезона на ипотечном рынке. Соответственно, у них сейчас есть возможность снизить ставки.

В Райффайзенбанке рассказали, что в прошлом году снижали процентную ставку по ипотечным кредитам пять раз:

— Мы также не исключаем возможность дальнейшего изменения тарифов. На данный момент минимальная ставка на приобретение недвижимости в новостройке составляет 8,39%, а на вторичном рынке — 8,49%, ставка рефинансирования начинается от 8,39%, а для семей с двумя детьми и более действует льготная ставка от 4,99%, — перечислил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Что будет дальше со ставками

ЦБ РФ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банка России.

Руководитель Абсолют Банка в Новосибирске Александр Ким ожидает, что в конце первого — середине второго кварталов 2020 года среднерыночная ипотечная ставка достигнет уровня 8,7% годовых.

Как получить ипотеку дешевле рынка

Государство продолжает субсидировать процентные ставки по ипотеке — новосибирцы, которые уже взяли «детскую ипотеку» под 5%, рассказали, сколько миллионов сэкономили и как это повторить. С января в Новосибирске также можно взять ипотеку под 3% и для этого не надо иметь детей или иметь маленький доход — нужно переехать в село. Правда, таким селом оказались и высотки в Краснообске.

Что происходит с ценами на жильё

По оценке директора компании RID Analytics Елены Ермолаевой, средние цены на готовое жильё в январе 2020-го не изменились. В целом она наблюдает тренд на рост, однако в январе он приостановился. В агентстве недвижимости «Жилфонд» также сообщили, что по итогам первого месяца года цены на квартиры на вторичном рынке не изменились.

Сколько стали стоить квартиры в Новосибирске по итогам 2019 года, мы подробно рассказывали в этой статье. За год новостройки в Новосибирске подорожали на 15%, но их обогнали хрущёвки у метро.

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КОММЕНТАРИИ (12)

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12 фев 2020 в 16:22

Я получила бесплатно квартиру от государства, еще в советское время. Так что, меня не интересует ставка по ипотеке.

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12 фев 2020 в 16:27

Кому нужна будет ваша ипотеке при падении покупательского спроса 7 год подряд. Безусловно хорошо что она дешевеет, но что в этом толку если ее никто не может себе позволить в перспективе.

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12 фев 2020 в 16:23

Да ну на...