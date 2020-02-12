Оторвал кусок обшивки и просит за неё 100 тысяч: новосибирец заявил, что продаёт часть сбитого «Боинга»

На сайте Avito выставили на продажу кусок обшивки самолёта — по словам продавца, речь идёт о Boeing 747, который пострадал в крупнейшей авиакатастрофе 36 лет назад.



Как рассказал корреспонденту НГС автор объявления Константин, небольшой кусок обшивки, для которого он и надеется найти покупателя, появился у него в 1986 году, во время прохождения срочной службы на острове Сахалин. Эту вещь он оценил в 100 тысяч рублей.



— С 86-го по 88 год я служил в погранвойсках. Когда я был в Южно-Сахалинске, в учебном центре, нас отправили полы мыть в комнату боевой славы, а там как раз находилась эта часть (самолёта. — Прим. ред.). Пока никто не видел, я кусок этой обшивки, примерно с ладошку, оторвал. И он до сих пор у меня сохранился, — пояснил Константин.

