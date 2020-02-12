Оторвал кусок обшивки и просит за неё 100 тысяч: новосибирец заявил, что продаёт часть сбитого «Боинга»

На сайте Avito выставили на продажу кусок обшивки самолёта — по словам продавца, речь идёт о Boeing 747, который пострадал в крупнейшей авиакатастрофе 36 лет назад.
Как рассказал корреспонденту НГС автор объявления Константин, небольшой кусок обшивки, для которого он и надеется найти покупателя, появился у него в 1986 году, во время прохождения срочной службы на острове Сахалин. Эту вещь он оценил в 100 тысяч рублей.
— С 86-го по 88 год я служил в погранвойсках. Когда я был в Южно-Сахалинске, в учебном центре, нас отправили полы мыть в комнату боевой славы, а там как раз находилась эта часть (самолёта. — Прим. ред.). Пока никто не видел, я кусок этой обшивки, примерно с ладошку, оторвал. И он до сих пор у меня сохранился, — пояснил Константин.
По его словам, в те времена об авиакатастрофе «много не говорили», однако «пресса бурлила» и в газетах писали о том, что был сбит южнокорейский «Боинг», вошедший в закрытое воздушное пространство СССР.
Константин добавил, что расстаться с уникальной вещью решил за её ненадобностью, цену устанавливал, ориентируясь на другие объявления о продаже необычных товаров на Avito.
1 сентября 1983 года авиалайнер Boeing 747–230B авиакомпании Korean Air Lines выполнял международный рейс по маршруту Нью-Йорк — Анкоридж — Сеул, но отклонился от маршрута, пролетев над Камчаткой, а затем и над Сахалином. Он был перехвачен, а затем сбит советским истребителем Су-15. Все находившиеся на борту люди — а это 269 человек — погибли. (По данным «Википедии»).
На прошлой неделе НГС рассказывал, как новосибирец выставил на продажу через сайт Avito факел олимпийского огня Сочи-2014, поучаствовавший в эстафете. Его он оценил в 49 тысяч рублей. Мы выяснили, кто ещё в России продаёт факелы сочинской олимпиады и во сколько их оценивает.