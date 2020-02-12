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Город Какими редкими вещами владеют новосибирцы

Оторвал кусок обшивки и просит за неё 100 тысяч: новосибирец заявил, что продаёт часть сбитого «Боинга»

По заявлению продавца, этот самолёт рухнул недалеко от Сахалина в 1983 году, все люди на борту погибли

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Расстаться с памятным куском обшивки Константин решил спустя 36 лет

Расстаться с памятным куском обшивки Константин решил спустя 36 лет

На сайте Avito выставили на продажу кусок обшивки самолёта — по словам продавца, речь идёт о Boeing 747, который пострадал в крупнейшей авиакатастрофе 36 лет назад. 

Как рассказал корреспонденту НГС автор объявления Константин, небольшой кусок обшивки, для которого он и надеется найти покупателя, появился у него в 1986 году, во время прохождения срочной службы на острове Сахалин. Эту вещь он оценил в 100 тысяч рублей.

— С 86-го по 88 год я служил в погранвойсках. Когда я был в Южно-Сахалинске, в учебном центре, нас отправили полы мыть в комнату боевой славы, а там как раз находилась эта часть (самолёта. — Прим. ред.). Пока никто не видел, я кусок этой обшивки, примерно с ладошку, оторвал. И он до сих пор у меня сохранился, — пояснил Константин.

По его словам, в те времена об авиакатастрофе «много не говорили», однако «пресса бурлила» и в газетах писали о том, что был сбит южнокорейский «Боинг», вошедший в закрытое воздушное пространство СССР.

Константин добавил, что расстаться с уникальной вещью решил за её ненадобностью, цену устанавливал, ориентируясь на другие объявления о продаже необычных товаров на Avito.

1 сентября 1983 года авиалайнер Boeing 747–230B авиакомпании Korean Air Lines выполнял международный рейс по маршруту Нью-Йорк — Анкоридж — Сеул, но отклонился от маршрута, пролетев над Камчаткой, а затем и над Сахалином. Он был перехвачен, а затем сбит советским истребителем Су-15. Все находившиеся на борту люди — а это 269 человек — погибли. (По данным «Википедии»).

На прошлой неделе НГС рассказывал, как новосибирец выставил на продажу через сайт Avito факел олимпийского огня Сочи-2014, поучаствовавший в эстафете. Его он оценил в 49 тысяч рублей. Мы выяснили, кто ещё в России продаёт факелы сочинской олимпиады и во сколько их оценивает.

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«Авито»авиакатастрофа
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КОММЕНТАРИИ (48)

Царь просто Царь
12 фев 2020 в 11:46

Завтра утром не стану выкидывать кусок туалетной бумаги ....засушу и сохраню на память. лет через 36 выставлю на продажу , напишу что кусок с Кремля и коричневое пятно это не просто пятно , а след отца вся и всех . Фанатики нынешние купят ляма за два баксов . Вот мне и пенсия будет.

Вася
12 фев 2020 в 11:37

Пойду тоже стеклоткани и мешковины нарву. Буду продавать.

color
12 фев 2020 в 11:48

Я это, яму в гараже копал и вроде нашел окаменевший кусок дерьма динозавра. Очень похож, коралькой. Вроде он, или не он, но очень похож и тяжелый. Никому за 100 тыров не надо, а то завтра на авито подороже выставлю? Оно (авито) любое дерьмо хавает.