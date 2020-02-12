Трамвай сошёл с рельсов и блокировал движение на площади Маркса

Сегодня утром, 12 февраля, трамвай маршрута
По словам очевидцев, инцидент произошёл примерно в 9:00.
На момент прибытия аварийной службы на путях в сторону улицы Блюхера и в районе остановки «Магазин Кристалл» собралось около десятка трамваев.
«Опять ДТП, все трамваи встали от "Сан Сити" в сторону Студяги», «трамвай решил немного боком поездить», — пишут водители в районе кольца.
В пресс-центре мэрии оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.
25 января на улице Троллейной также сошёл с рельсов трамвай — из-за аварии движение трамваев было перекрыто в обе стороны.