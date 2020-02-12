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Дороги и транспорт

Трамвай сошёл с рельсов и блокировал движение на площади Маркса

На месте работает аварийная служба

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По словам очевидцев, с рельсов сошли задние колёса трамвая

По словам очевидцев, с рельсов сошли задние колёса трамвая

Сегодня утром, 12 февраля, трамвай маршрута № 15 сошёл с рельсов и создал трамвайный затор на площади Маркса. 

По словам очевидцев, инцидент произошёл примерно в 9:00.

На момент прибытия аварийной службы на путях в сторону улицы Блюхера и в районе остановки «Магазин Кристалл» собралось около десятка трамваев. 

К моменту прибытия аварийной службы на месте был затор из десяти трамваев разных маршрутов

К моменту прибытия аварийной службы на месте был затор из десяти трамваев разных маршрутов

«Опять ДТП, все трамваи встали от "Сан Сити" в сторону Студяги», «трамвай решил немного боком поездить», — пишут водители в районе кольца.

В пресс-центре мэрии оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

25 января на улице Троллейной также сошёл с рельсов трамвай — из-за аварии движение трамваев было перекрыто в обе стороны.

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трамвай сошел с рельсов
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КОММЕНТАРИИ (23)

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12 фев 2020 в 10:16

Сейчас пешеходы будут топить, что ОТ это наше всё!
А я вам ещё раз скажу, что ОТ надо запретить в городе, очевидно же, что от него одни проблемы. Из-за него сейчас нормальные люди на личных автомобилях будут в пробке стоять.

пруль
12 фев 2020 в 10:06

По фото видно , что снег ни разу за зиму не чистили

Елена
12 фев 2020 в 10:08

В пресс-центре мэрии оперативно прокомментировать ситуацию не смогли... - и это неудивительно, они о жизни городе через статьи на НГС узнают.