Трамвай сошёл с рельсов и блокировал движение на площади Маркса

Сейчас пешеходы будут топить, что ОТ это наше всё!

А я вам ещё раз скажу, что ОТ надо запретить в городе, очевидно же, что от него одни проблемы. Из-за него сейчас нормальные люди на личных автомобилях будут в пробке стоять.