Холода отступают. Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды до конца рабочей недели

Морозы, пришедшие в начале недели в наш регион, оказались недолгими — со дня на день синоптики ожидают потепления

Новосибирские синоптики пообещали новосибирцам отступление холодов — изменения погоды начнутся уже сегодня, 12 февраля.



— Волна холода будет постепенно отходить на восток. Вначале у нас будет устанавливаться зональный перенос воздушных масс, а потом юго-западный. Осадки в ближайшие три дня маловероятно, хоть и возможны сегодня по северо-западу Новосибирской области, а затем и по западу, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.



Сегодня, 12 февраля, ночные температуры в области составят -18…-23 градуса, а дневные постепенно будут повышаться: в среду ожидается -10…-15 градусов, в четверг, 13 февраля, — уже 8-13 градусов мороза.

