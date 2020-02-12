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Холода отступают. Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды до конца рабочей недели

Морозы в Новосибирской области продержались недолго, на смену им идёт очередное потепление

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Морозы, пришедшие в начале недели в наш регион, оказались недолгими — со дня на день синоптики ожидают потепления

Морозы, пришедшие в начале недели в наш регион, оказались недолгими — со дня на день синоптики ожидают потепления

Новосибирские синоптики пообещали новосибирцам отступление холодов — изменения погоды начнутся уже сегодня, 12 февраля.

— Волна холода будет постепенно отходить на восток. Вначале у нас будет устанавливаться зональный перенос воздушных масс, а потом юго-западный. Осадки в ближайшие три дня маловероятно, хоть и возможны сегодня по северо-западу Новосибирской области, а затем и по западу, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Сегодня, 12 февраля, ночные температуры в области составят -18…-23 градуса, а дневные постепенно будут повышаться: в среду ожидается -10…-15 градусов, в четверг, 13 февраля, — уже 8-13 градусов мороза.

В пятницу, 14 февраля, ночные температуры опустятся до 12-17 градусов ниже нуля, местами до -20. Днём температура составит 3-8 градусов мороза.

В Новосибирске дневные температуры также начинают расти: по данным сайта Новосибирского гидрометцентра, сегодня в городе ожидается температура -12 градусов, завтра — 8 градусов мороза, а в пятницу — 6 градусов мороза.

В начале недели Новосибирск пережил вторжение барического антициклона, из-за этого температуры в городе и области опустились ниже -20 градусов. Прошлые выходные, наоборот, оказались необычно тёплыми, поэтому город утонул в февральских лужах.

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