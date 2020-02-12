Холода отступают. Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды до конца рабочей недели

Новосибирские синоптики пообещали новосибирцам отступление холодов — изменения погоды начнутся уже сегодня, 12 февраля.
— Волна холода будет постепенно отходить на восток. Вначале у нас будет устанавливаться зональный перенос воздушных масс, а потом юго-западный. Осадки в ближайшие три дня маловероятно, хоть и возможны сегодня по северо-западу Новосибирской области, а затем и по западу, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Сегодня, 12 февраля, ночные температуры в области составят -18…-23 градуса, а дневные постепенно будут повышаться: в среду ожидается -10…-15 градусов, в четверг, 13 февраля, — уже 8-13 градусов мороза.
В пятницу, 14 февраля, ночные температуры опустятся до 12-17 градусов ниже нуля, местами до -20. Днём температура составит 3-8 градусов мороза.
В Новосибирске дневные температуры также начинают расти: по данным сайта Новосибирского гидрометцентра, сегодня в городе ожидается температура -12 градусов, завтра — 8 градусов мороза, а в пятницу — 6 градусов мороза.
В начале недели Новосибирск пережил вторжение барического антициклона, из-за этого температуры в городе и области опустились ниже -20 градусов. Прошлые выходные, наоборот, оказались необычно тёплыми, поэтому город утонул в февральских лужах.