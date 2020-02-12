Рак удалось обнаружить вовремя: как новосибирцы проходили онкоскрининг

Всего на осмотры и обследования пришли более 800 человек Фото: zdrav.nso.ru

В субботу, 8 февраля, в Новосибирске прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака. В трех медицинских учреждениях — городской клинической больнице № 11, городской клинической больнице № 2 и Сибирском окружном медицинском центре Федерального медико-биологического агентства сотни новосибирцев прошли онкоскрининг. Выявлено пять пациентов, нуждающихся в госпитализации и оперативном лечении новообразований.

— Всего на осмотры и обследования пришли более 800 человек. Часть из них специально посетила поликлинику ради консультации онколога или дерматолога, который с помощью дерматоскопа изучал новообразования кожи. Некоторые прошли диспансеризацию, в которую входит онкоскрининг, и дополнительные обследования, — сообщается на официальной сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.



У трех человек выявили рак прямой кишки, у двоих — базалиому (один из видов рака кожи) Фото: zdrav.nso.ru

Пяти пациентам поликлиники горбольницы № 2 сделали гистологические исследования найденных в ходе осмотров новообразований. Врачи подозревают их злокачественный характер. В частности, рак молочной железы и рак кожи. Еще 32 человека пригласят к терапевту для дополнительного обследования — по результатам анкетного скрининга у них не исключают наличие злокачественных новообразований.

У девяти пациентов новообразования кожи оказались доброкачественными. Фото: zdrav.nso.ru