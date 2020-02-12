Рак удалось обнаружить вовремя: как новосибирцы проходили онкоскрининг

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В субботу, 8 февраля, в Новосибирске прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака. В трех медицинских учреждениях — городской клинической больнице № 11, городской клинической больнице № 2 и Сибирском окружном медицинском центре Федерального медико-биологического агентства сотни новосибирцев прошли онкоскрининг. Выявлено пять пациентов, нуждающихся в госпитализации и оперативном лечении новообразований.
— Всего на осмотры и обследования пришли более 800 человек. Часть из них специально посетила поликлинику ради консультации онколога или дерматолога, который с помощью дерматоскопа изучал новообразования кожи. Некоторые прошли диспансеризацию, в которую входит онкоскрининг, и дополнительные обследования, — сообщается на официальной сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.
Пяти пациентам поликлиники горбольницы № 2 сделали гистологические исследования найденных в ходе осмотров новообразований. Врачи подозревают их злокачественный характер. В частности, рак молочной железы и рак кожи. Еще 32 человека пригласят к терапевту для дополнительного обследования — по результатам анкетного скрининга у них не исключают наличие злокачественных новообразований.
В поликлинике больницы № 11 таких пациентов сразу направили в открывшийся здесь недавно Центр амбулаторной онкологической помощи. У трех человек выявили рак прямой кишки, у двоих — базалиому (один из видов рака кожи). Ещё у девяти пациентов новообразования кожи оказались доброкачественными. У пяти мужчин диагностировали аденому предстательной железы.
Более 70% пришедших на акцию в окружной медицинский центр ФМБА получили направления на дополнительные обследования для уточнения диагноза.
В декабре заработал второй Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) при городской клинической больнице № 2. Он позволяет в одном месте консультировать пациентов, проводить диагностику, брать всевозможные анализы, делать КТ и МРТ и даже лечить (ставят химиотерапию и проводят операции). Всё это для пациентов бесплатно. Журналист НГС Мария Тищенко посмотрела, как работает этот центр и какое оборудование в нём есть.