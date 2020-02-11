Хоккей: «Сибирь» всухую проиграла пекинской команде «Куньлунь Ред Стар»

Фото: Александр Ощепков / НГС

Во вторник, 11 февраля, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграл пекинской команде «Куньлунь Ред Стар».



Фото: Александр Ощепков / НГС

Фото: Александр Ощепков / НГС

Игра началась в 19:30 по новосибирскому времени. В первом периоде ни одна из команд не забросила шайбу. Он завершился со счётом 0:0. Во втором периоде игроки «Куньлунь Ред Стар» забросили сразу три шайбы в ворота «Сибири» — на 25-й, в конце 34-й и начале 37-й минуты. Период завершился со счётом 0:3.



Фото: Александр Ощепков / НГС

Третий период был аналогичен первому — ни одна из команд больше не забила шайб в ворота противника. Матч завершился в 21:36 со счётом 0:3.



Фото: Александр Ощепков / НГС

— Игра в целом была суетливой, вроде наши и старались бежать вперёд, атаковать, но дело не шло. Во втором периоде было ощущение, что повторится кошмар последней игры с «Нефтехимиком», когда наши проиграли 6:3, бывают у «Сибири» такие игры, к сожалению. Но после смены вратаря игра успокоилась. К сожалению, на этом положительные моменты исчерпаны, — поделилась впечатлениями болельщица «Сибири».

Фото: Александр Ощепков / НГС

Фото: Александр Ощепков / НГС