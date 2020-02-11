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Хоккей: «Сибирь» всухую проиграла пекинской команде «Куньлунь Ред Стар»

Игра закончилась со счётом 0:3

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Во вторник, 11 февраля, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграл пекинской команде «Куньлунь Ред Стар».

Игра началась в 19:30 по новосибирскому времени. В первом периоде ни одна из команд не забросила шайбу. Он завершился со счётом 0:0. Во втором периоде игроки «Куньлунь Ред Стар» забросили сразу три шайбы в ворота «Сибири» — на 25-й, в конце 34-й и начале 37-й минуты. Период завершился со счётом 0:3. 

Третий период был аналогичен первому — ни одна из команд больше не забила шайб в ворота противника. Матч завершился в 21:36 со счётом 0:3. 

— Игра в целом была суетливой, вроде наши и старались бежать вперёд, атаковать, но дело не шло. Во втором периоде было ощущение, что повторится кошмар последней игры с «Нефтехимиком», когда наши проиграли 6:3, бывают у «Сибири» такие игры, к сожалению. Но после смены вратаря игра успокоилась. К сожалению, на этом положительные моменты исчерпаны, — поделилась впечатлениями болельщица «Сибири». 

В конце января президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что молодые игроки «Сибири» должны попасть в сборную России. По его мнению, в городе нужно развивать дворовый хоккей.

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хоккей"Сибирь"
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КОММЕНТАРИИ (4)

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11 фев 2020 в 23:01

Подвели, голубчики. Учитесь играть. Могу и я показать, как надо.

Фото пользователя
11 фев 2020 в 23:04

Как говорится - главное не победа....

Фото пользователя
11 фев 2020 в 23:03

Главное чтобы не подцепили ничего от них.