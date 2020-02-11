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Криминал

Заельцовский суд арестовал директора Института горного дела СО РАН

Андрей Кондратенко обвиняется в мошенничестве при закупках исследовательского оборудования

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Директор института Андрей Кондратенко

Директор института Андрей Кондратенко

Во вторник, 11 февраля, стало известно, что Заельцовский районный суд Новосибирска отправил под арест до 22 марта директора Института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко. Он обвиняется в мошенничестве при закупках исследовательского оборудования. Об этом сообщает ТАСС. 

— Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 11 суток, — сказала судья Анастасия Криницына.

Обыски в Институте горного дела СО РАН в Новосибирске прошли 10 февраля, на месте работали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Руководство организации заподозрили в мошенничестве, из-за которого бюджет института понёс ущерб. 

Ситуацию прокомментировал председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.

Позже стало известно, что трёх сотрудников Института подозревают в мошенничестве на 400 тысяч. По версии следствия, подозреваемые с помощью гранта приобрели измерительную систему по завышенной стоимости.

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арестмошенничество
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
11 фев 2020 в 22:08

А многомиллиардные долги прощать Африке это не преступление? Есть юридически грамотные комментаторы, может кто объяснит по существу? Ведь это же народные деньги!

знаток
11 фев 2020 в 22:09

Не поделился кое-с-кем, бывает. В следущий раз будет умнее - откатит %% и все дела.
Стабильность, чо...

Фото пользователя
11 фев 2020 в 22:05

Мошенник должен сидеть в сизо