Заельцовский суд арестовал директора Института горного дела СО РАН

Во вторник, 11 февраля, стало известно, что Заельцовский районный суд Новосибирска отправил под арест до 22 марта директора Института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко. Он обвиняется в мошенничестве при закупках исследовательского оборудования. Об этом сообщает ТАСС.



— Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 11 суток, — сказала судья Анастасия Криницына.



Обыски в Институте горного дела СО РАН в Новосибирске прошли 10 февраля, на месте работали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Руководство организации заподозрили в мошенничестве, из-за которого бюджет института понёс ущерб.

