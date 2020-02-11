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Дороги и транспорт

В СК не обнаружили повреждений, угрожающих безопасности полёта, у вернувшегося в Толмачёво самолёта Новосибирск — Москва

Самолёт вернулся в аэропорт в связи со срабатыванием датчика неисправности автопилота

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Пассажиры улетели в Москву на резервном самолёте

Пассажиры улетели в Москву на резервном самолёте

Во вторник, 11 февраля, утром самолёт Новосибирск — Москва вернулся в аэропорт после вылета. Новосибирская транспортная прокуратура уже начала проверку по факту инцидента. Следственная группа в ходе осмотра каких-либо повреждений, угрожающих безопасности полёта, у воздушного судна не обнаружила. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

— По данному факту Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского СУТ СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На место происшествия выехала следственная группа, которая в ходе осмотра каких-либо повреждений у воздушного судна не обнаружила, — говорится в сообщении. 

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Днём авиакомпания S7 объяснила причину экстренного возврата рейса. 

Это не первый случай, когда самолёт возвращается в аэропорт из-за технических неполадок. 28 января рейс до Екатеринбурга вернулся в Толмачёво, потому что сработала индикация невыпуска закрылков. А в декабре на самолёте до Бангкока экипаж воздушного судна зафиксировал повышенную вибрацию одного из двигателей.

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неисправность самолетаS7 Airlinesаэропорт Толмачёво
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КОММЕНТАРИИ (12)

11 фев 2020 в 20:55

Спасибо за бдительность! У меня на нём вылетал близкий человек. Переволновались... Прилетел в Москву в 15.10 час вместо 10 часов утра.

Фото пользователя
11 фев 2020 в 20:52

Так они хоть сам самолет-то нашли?

Гость
11 фев 2020 в 20:40

Блин, как может следователь обнаружить или не обнаружить неисправность?
Юля, вы хоть сериалы смотрите, ну например След.
Такие вещи может осуществлять только эксперт в составе следственной группы.