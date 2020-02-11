В СК не обнаружили повреждений, угрожающих безопасности полёта, у вернувшегося в Толмачёво самолёта Новосибирск — Москва

Во вторник, 11 февраля, утром самолёт Новосибирск — Москва вернулся в аэропорт после вылета. Новосибирская транспортная прокуратура уже начала проверку по факту инцидента. Следственная группа в ходе осмотра каких-либо повреждений, угрожающих безопасности полёта, у воздушного судна не обнаружила. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



— По данному факту Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского СУТ СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На место происшествия выехала следственная группа, которая в ходе осмотра каких-либо повреждений у воздушного судна не обнаружила, — говорится в сообщении.

