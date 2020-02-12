Лидер старейшей новосибирской панк-группы выпустил продолжение своих мемуаров с редкими фото

Один из самых старейших сибирских панков Александр Чиркин выпустил свою вторую книгу Фото: Александр Чиркин

Лидер старейшей новосибирской панк-группы «Путти» Александр Чиркин выпустил продолжение своей книги воспоминаний о зарождении сибирского панк-рока «Зачатие сибирского панк-рока-2».

— Очень много историй не вошло в первую часть. Может, по склерозу, который начинается потихоньку, или ещё как… Во вторую часть вошло много воспоминаний и смешных личных историй о Лукиче (Вадим Кузьмин из группы «Чёрный Лукич». — Прим. ред.). Про новосибирский рок-клуб много, про Летова, документы разные редкие. Например, протокол заседания жюри рок-клуба перед первым фестивалем на сцене д/к имени Чкалова. Там должны были выступать «АукцЫон» и «Звуки Му», но они не приехали, вычеркнуты из списка, а вместо них играла «Гражданская оборона». Это было первое официальное выступление «Гражданской обороны» как группы, — рассказал Александр Чиркин.

«Зачатие-2» лидер панк-группы «Путти» проиллюстрировал сам Фото: Александр Чиркин

В книге, помимо воспоминаний и разных документов, связанных с историей сибирской рок-сцены, напечатано много редких фотографий и рисунки-комиксы самого Чиркина.

Во вторую книгу, как и в первую, попало много редких фотографий Фото: Александр Чиркин

Вторая книга выпущена тиражом в 600 экземпляров и практически вся раскуплена по цене 1000 рублей за экземпляр по предварительным заказам. К каждой книге прилагается DVD с прошлогодним концертом «Путти» в Москве на презентации первой книги. В ближайшее время Александр Чиркин планирует переиздать обе части «Зачатия». А пока музыкант начал работу над новой книгой про малоизвестный период лидера «Гражданской обороны» Егора Летова, когда он играл в омской группе «Кайф».

Уникальные протоколы заседаний новосибирского рок-клуба Фото: Александр Чиркин

— Я единственный живой свидетель всего этого остался. Тогда Егор Летов ещё не был Егором, а был Игорем… В проекте ещё участвовали братья Евгений и Олег Лищенко из омской группы «Пик Клаксон». А я тогда служил в Омске и тоже входил в «Кайф», — заметил Александр Чиркин.

Фото: Александр Чиркин