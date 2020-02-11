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Здоровье Китайский коронавирус

В России из-за коронавируса скупают респираторы: в ход идут даже строительные

Производители пользуются ажиотажем и поднимают цены

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Сначала спрос вырос только на медицинские маски, а потом и на все остальные

Сначала спрос вырос только на медицинские маски, а потом и на все остальные

Паника из-за коронавируса в России продолжается, несмотря на все заверения медиков о том, что заболевание не так уж и опасно. Например, в Челябинской области местные жители даже вышли протестовать, требуя закрыть карантинный центр из-за страха заразиться новой болезнью. В остальных городах люди продолжают скупать защитные маски — когда обычные медицинские закончились, покупатели перешли на респираторы. Причем нередки оптовые заказы.

— Маски раскупают со склада буквально за день. Спрос увеличился в разы. Мы не вели статистику, но просто по ощущениям — такого никогда не было, — признаются менеджеры по продажам в новосибирской компании «Аматис».

Поставщик спецодежды «Кузнецкий альянс» тоже распродал все маски и респираторы. Как рассказали сотрудники компании, смели даже те, что в принципе от вирусов не защищают — обыкновенные, строительные.

— У нас не было специальных медицинских респираторов, только те, что защищают от пыли и газа. Но разобрали даже их. Забирали все подряд. Не думаю, что это медики — скорее обычные потребители, — рассказала сотрудница компании.

Та же ситуация и в Тюмени, куда были эвакуированы люди из Китая. Причем здесь скупают не только маски, но и защитные костюмы. Речь идет не о какой-то специальной химзащите, а об обычных одноразовых комбинезонах, которые, как правило, используют при покрасках и распылении.

Некоторые компании даже стали рекламировать одноразовые костюмы, как защищающие от коронавируса

Некоторые компании даже стали рекламировать одноразовые костюмы, как защищающие от коронавируса

— Ажиотаж у заказчиков, конечно, присутствует. Причем не только среди медицинских организаций — строители стали заказывать крупные партии, маляры. Возможно, боятся, что они закончатся. На маски тоже очень большой спрос, — рассказали в компании «Мир спецодежды».

Кроме того, сотрудники фирмы признаются, что производители уже подняли цены на все эти товары. Причем не только российские, но и зарубежные, которые занимаются производством защитных костюмов.

О новой болезни стало известно в декабре прошлого года — власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Ее зарегистрировали в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось 7 января 2020 года: это коронавирус 2019-nCoV. Власти Китая начали принимать экстренные меры по предотвращению эпидемии. Российские власти подключились в конце января — премьер-министр поручил закрыть границы на Дальнем Востоке, были приостановлены полеты в Китай и проведена эвакуация российских граждан из КНР.

Первые зараженные коронавирусом в России были обнаружены 31 января. Сегодня одну из заболевших, китайскую студентку Лесли, выписали из больницы. По словам медиков, девушка совершенно здорова и может посещать занятия.

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китайский коронавирусвирусболезни
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КОММЕНТАРИИ (41)

Фото пользователя
11 фев 2020 в 18:50

Как же в России легко управлять стадом...

Фото пользователя
11 фев 2020 в 18:50

На всякий случай, противогаз купила.

Фото пользователя
11 фев 2020 в 19:04

Т.к. у нас в Андырске, в Камушки неа Оби ( да и в Н-скетожи) нету гатишных вещичек. Я решыла сделать сама се. Я заставила батю купить мине очочки сварошные ( типа заменитель гоглов) и терь у мене есть чо-то от кибер-гота. Такжи я придумала (сёдня в обед) сделать кльовые штоны-леггинсы. Я крч. в К на Оби када поеду, куплю се чорные легинсы, а приеду в Андырку отнесу в фотостудию и пущай мине ети нифтемщики сделают принт от Killstar на штонах, как магазах мерчовых. В прошлам годе я хотела се худи фиолетовое иле чорное и сделать принт - "Лицэмер" от Дани Кашина. Но щас я хчу се леггинсы от Killstar.