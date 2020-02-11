В России из-за коронавируса скупают респираторы: в ход идут даже строительные

Сначала спрос вырос только на медицинские маски, а потом и на все остальные Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Паника из-за коронавируса в России продолжается, несмотря на все заверения медиков о том, что заболевание не так уж и опасно. Например, в Челябинской области местные жители даже вышли протестовать, требуя закрыть карантинный центр из-за страха заразиться новой болезнью. В остальных городах люди продолжают скупать защитные маски — когда обычные медицинские закончились, покупатели перешли на респираторы. Причем нередки оптовые заказы.

— Маски раскупают со склада буквально за день. Спрос увеличился в разы. Мы не вели статистику, но просто по ощущениям — такого никогда не было, — признаются менеджеры по продажам в новосибирской компании «Аматис».



Поставщик спецодежды «Кузнецкий альянс» тоже распродал все маски и респираторы. Как рассказали сотрудники компании, смели даже те, что в принципе от вирусов не защищают — обыкновенные, строительные.

— У нас не было специальных медицинских респираторов, только те, что защищают от пыли и газа. Но разобрали даже их. Забирали все подряд. Не думаю, что это медики — скорее обычные потребители, — рассказала сотрудница компании.

Та же ситуация и в Тюмени, куда были эвакуированы люди из Китая. Причем здесь скупают не только маски, но и защитные костюмы. Речь идет не о какой-то специальной химзащите, а об обычных одноразовых комбинезонах, которые, как правило, используют при покрасках и распылении.



Некоторые компании даже стали рекламировать одноразовые костюмы, как защищающие от коронавируса Фото: pkvst.ru

— Ажиотаж у заказчиков, конечно, присутствует. Причем не только среди медицинских организаций — строители стали заказывать крупные партии, маляры. Возможно, боятся, что они закончатся. На маски тоже очень большой спрос, — рассказали в компании «Мир спецодежды».

Кроме того, сотрудники фирмы признаются, что производители уже подняли цены на все эти товары. Причем не только российские, но и зарубежные, которые занимаются производством защитных костюмов.

