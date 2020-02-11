Водители устроили разборку в пробке на Добролюбова — один из них получил удар ножом

Сегодня, 11 февраля, на улице Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска произошёл инцидент, который ошибочно приняли за дорожно-транспортное происшествие.
Информация об этом первоначально появилась в приложении 2ГИС.
— Не стойте на Добролюбова, там двойное ДТП, всё стоит. Люди разворачиваются и уезжают, — написал один из пользователей.
Позже информация об аварии не подтвердилась.
— В районе улицы Добролюбова, 10 не было ДТП, там был мужчина примерно 50 лет, который получил ножевое ранение. Доставлен во вторую больницу скорой помощи, — пояснила корреспонденту НГС главврач скорой помощи Ирина Большакова.
В ГУ МВД уточнили, что ранение новосибирец получил в ходе конфликта.
— Произошёл конфликт между двумя мужчинами, который перерос в драку. В драке один из мужчин получил ранение, предварительно ножевое. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, — добавили в полиции.
В группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что поскандалившие мужчины были водителями, а их конфликт произошёл из-за того, что они не поделили дорогу. Там же уточняется, что получивший ранение мужчина управлял кроссовером Mitsubishi Outlander.
В настоящее время движение по улице Добролюбова сильно затруднено в оба направления.
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Накануне в Коченёвском районе Новосибирской области водитель ударил сотрудника ДПС ножом в голову — перед этим мужчина пытался сбежать от автоинспекторов.