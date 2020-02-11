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Происшествия

Водители устроили разборку в пробке на Добролюбова — один из них получил удар ножом

Мужчину с ранением доставили в больницу № 2

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К месту происшествия прибыли реанимация и сотрудники полиции. Пробка на улице Добролюбова сохраняется до сих пор

К месту происшествия прибыли реанимация и сотрудники полиции. Пробка на улице Добролюбова сохраняется до сих пор

Сегодня, 11 февраля, на улице Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска произошёл инцидент, который ошибочно приняли за дорожно-транспортное происшествие. 

Информация об этом первоначально появилась в приложении 2ГИС.

— Не стойте на Добролюбова, там двойное ДТП, всё стоит. Люди разворачиваются и уезжают, — написал один из пользователей.

Позже информация об аварии не подтвердилась.

— В районе улицы Добролюбова, 10 не было ДТП, там был мужчина примерно 50 лет, который получил ножевое ранение. Доставлен во вторую больницу скорой помощи, — пояснила корреспонденту НГС главврач скорой помощи Ирина Большакова.

В ГУ МВД уточнили, что ранение новосибирец получил в ходе конфликта.

— Произошёл конфликт между двумя мужчинами, который перерос в драку. В драке один из мужчин получил ранение, предварительно ножевое. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, — добавили в полиции.

В группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что поскандалившие мужчины были водителями, а их конфликт произошёл из-за того, что они не поделили дорогу. Там же уточняется, что получивший ранение мужчина управлял кроссовером Mitsubishi Outlander.

В настоящее время движение по улице Добролюбова сильно затруднено в оба направления.

Вы стали свидетелем этого конфликта? Присылайте нам свои сообщения, а также фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Накануне в Коченёвском районе Новосибирской области водитель ударил сотрудника ДПС ножом в голову — перед этим мужчина пытался сбежать от автоинспекторов.

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ножевое ранениеводителидрака
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КОММЕНТАРИИ (94)

Гость
11 фев 2020 в 18:13

Отлично живём.Просто отлично.
Малолетки выходят в окно, ухажеры убивают в подъезде.Малолетка убивает ножом и прячет тело в снег.
Водители из-за дороги пускают в ход нож.
Пенсионерка заказывает убийство.
Что дальше?
Не поделившие место в автобусе начнут стрельбу?

Павел
11 фев 2020 в 18:11

Дороги все сужены из-за нечищенного снега и водители просто разъехаться не могут. Уже до поножовщины дошло. Почему не пишут про того кто с ножом был? Задержали его или нет?

11 фев 2020 в 18:12

Товарища с ножом - на зону