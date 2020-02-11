Водители устроили разборку в пробке на Добролюбова — один из них получил удар ножом

К месту происшествия прибыли реанимация и сотрудники полиции. Пробка на улице Добролюбова сохраняется до сих пор

Сегодня, 11 февраля, на улице Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска произошёл инцидент, который ошибочно приняли за дорожно-транспортное происшествие.

Информация об этом первоначально появилась в приложении 2ГИС.



— Не стойте на Добролюбова, там двойное ДТП, всё стоит. Люди разворачиваются и уезжают, — написал один из пользователей.



Позже информация об аварии не подтвердилась.



— В районе улицы Добролюбова, 10 не было ДТП, там был мужчина примерно 50 лет, который получил ножевое ранение. Доставлен во вторую больницу скорой помощи, — пояснила корреспонденту НГС главврач скорой помощи Ирина Большакова.

