«Сам дурак»: новосибирец получил штраф с камеры ГИБДД за то, что объехал аварию — ему отказали в жалобе

Снимки камеры фиксации Фото: Алексей Рябоконь

Житель Новосибирска Алексей Рябоконь получил штраф с камеры фиксации за то, что был вынужден объехать столкнувшиеся автомобили и совершил поворот направо со второго ряда.

Как рассказал сам водитель и как подтверждается снимками с камеры, 24 января 2020 года в 11:05 он двигался на своей «Тойоте Платц» по проспекту Строителей и поворачивал направо на Бердское шоссе. Перед самим перекрестком в правом ряду стояли два столкнувшихся автомобиля, поэтому Рябоконь объехал их, а после этого совершил правый поворот.

На снимках камеры видно, что синий и серый автомобили стоят в правом ряду в близости друг к другу, у одного открыта дверь, водитель что-то осматривает сзади машины. Автомобили продолжают стоять и в момент маневра Рябоконя, и после него. После получения извещения о штрафе в 500 рублей Алексей Рябоконь отправился с жалобой в ЦАФАПОДД ГИБДД. — Там инспектор говорит, мол, для него абсолютно ничего неочевидно. Ты, говорит, поворачивал с левого ряда направо, а то, что там машина стоит, — это он фары остановился протереть. А виноват ты будешь. Сказал, что для него ситуация неочевидна, что нет информации, сколько там стоял этот автомобиль и что я вообще сам дурак. Не я один в это время поворачивал, другим водителям также выписали штрафы, пусть и небольшие, но сколько их было? 50? 100? С каждого 500 рублей, неплохая сумма, — рассказывает Алексей. В итоге, как утверждает водитель, инспектор отказался выслушивать доводы гражданина и исследовать все обстоятельства дела. Алексей написал жалобу на имя вышестоящего начальника, но пока ответа не получил.

Жалоба водителя с его объяснением маневра Фото: Алексей Рябоконь