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«Сам дурак»: новосибирец получил штраф с камеры ГИБДД за то, что объехал аварию — ему отказали в жалобе

Водитель объехал столкнувшиеся машины и получил штраф в 500 рублей

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Снимки камеры фиксации

Снимки камеры фиксации

Житель Новосибирска Алексей Рябоконь получил штраф с камеры фиксации за то, что был вынужден объехать столкнувшиеся автомобили и совершил поворот направо со второго ряда. 

Как рассказал сам водитель и как подтверждается снимками с камеры, 24 января 2020 года в 11:05 он двигался на своей «Тойоте Платц» по проспекту Строителей и поворачивал направо на Бердское шоссе. Перед самим перекрестком в правом ряду стояли два столкнувшихся автомобиля, поэтому Рябоконь объехал их, а после этого совершил правый поворот. 

На снимках камеры видно, что синий и серый автомобили стоят в правом ряду в близости друг к другу, у одного открыта дверь, водитель что-то осматривает сзади машины. Автомобили продолжают стоять и в момент маневра Рябоконя, и после него. После получения извещения о штрафе в 500 рублей Алексей Рябоконь отправился с жалобой в ЦАФАПОДД ГИБДД. 

— Там инспектор говорит, мол, для него абсолютно ничего неочевидно. Ты, говорит, поворачивал с левого ряда направо, а то, что там машина стоит, — это он фары остановился протереть. А виноват ты будешь. Сказал, что для него ситуация неочевидна, что нет информации, сколько там стоял этот автомобиль и что я вообще сам дурак. Не я один в это время поворачивал, другим водителям также выписали штрафы, пусть и небольшие, но сколько их было? 50? 100? С каждого 500 рублей, неплохая сумма, — рассказывает Алексей. 

В итоге, как утверждает водитель, инспектор отказался выслушивать доводы гражданина и исследовать все обстоятельства дела. Алексей написал жалобу на имя вышестоящего начальника, но пока ответа не получил. 

Жалоба водителя с его объяснением маневра

Жалоба водителя с его объяснением маневра

По словам экспертов, обжаловать штраф можно и в суде, придется искать доказательства своей невиновности, приглашать свидетелей, подтверждать факт ДТП. 

— Если есть видеофиксатор, то он с этими материалами идет в ГИБДД, 10 дней на обжалование у него есть с момента получения уведомления. Либо может предоставить свидетеля, но свидетель — это менее весомый аргумент. Наверняка они могут проверить, было ли зафиксировано столкновение в этом месте с участием таких-то машин. Единственное, если оно было оформлено с применением европротокола, то тогда у сотрудников ГАИ может не быть информации. Тогда водителю надо искать комиссаров, которые оформляли. Побегать придется, — объясняет руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

НГС отправил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области с вопросами о том, будет ли пересмотрено это дело и будет ли дана оценка действиям инспектора, отказавшего водителю в исследовании всех обстоятельств по делу. 

Буквально на днях НГС сообщал, что следствие прекратило преследование бывшего начальника новосибирского УГИБДД Сергея Штельмаха, которого обвиняли в превышении полномочий. 

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ГИБДДштраф
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КОММЕНТАРИИ (48)

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11 фев 2020 в 20:26

Побегать придётся, по другому, к сожалению деньги не вернуть в стране нашей, но доведите дело до конца.Получится у одного бороться с системой ,значит получится у другого!Удачи водителю!

Гость
11 фев 2020 в 20:29

Отличная у нас система.
Будет труп- выедем.
Не виновен, а ты докажи.
Ах не можешь, ну ищи свидетелей, правда проверим ли мы им, это вопрос.
Авария по европротоколу, ну бегай ищи.
Я обязан? Ты дурак, тебе надо ты и ищи, а пока штраф оплати.
Ну и можно продолжить- ах машину угнали, да вы это серьёзно, может где пьяный поставили и забыли?
Ах, вы сердечник и не пьёте?
Ну может жена по пьяне где бросила, ах нет жены?
А точно у вас машину угнали, вы все в городе осмотрели? По гаражным кооперативам ходили?
Пункты авторазбора обошли?.Сто?
Ну ладно, может где и увидим, если он номера не поменяет.
Это наша доблестная полиция....

Фото пользователя
11 фев 2020 в 20:23

инспектора ГИБДД выгнать со службы, хотя рано или поздно это и произойдет. у государства нет денег, чтобы платить ментам пенсию по выслуге.