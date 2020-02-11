В Новосибирске вновь вводят запрет на ночную парковку на площади Ленина

В Новосибирске водителям вновь запретят оставлять транспортные средства на площади Ленина.
Как уточнили в пресс-центре мэрии, запрет вступит в силу уже завтра, 12 февраля.
— Запрещается остановка транспортных средств с 22:00 до 6:00 на парковках на площади им. Ленина в районе зданий по адресу: Красный проспект, 25 и Красный проспект, 27, — сообщили в пресс-центре.
Парковки оснастят дорожными знаками «Остановка запрещена» и «Время действия» (с 22:00 до 6:00).
Ночную парковку на площади Ленина разрешили декабре прошлого года, накануне открытия снежного городка в Театральном сквере.
До этого запрет начинал действовать с октября 2019 года — городские власти объясняли его жалобами горожан на шум.