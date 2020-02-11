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Город

В Новосибирске вновь вводят запрет на ночную парковку на площади Ленина

В декабре прошлого года после открытия ледового городка этот запрет был временно снят

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Запрет на парковку на площади Ленина действует с октября 2019 года, но после открытия снежного городка у оперного театра был на некоторое время отменён

Запрет на парковку на площади Ленина действует с октября 2019 года, но после открытия снежного городка у оперного театра был на некоторое время отменён

В Новосибирске водителям вновь запретят оставлять транспортные средства на площади Ленина. 

Как уточнили в пресс-центре мэрии, запрет вступит в силу уже завтра, 12 февраля.

— Запрещается остановка транспортных средств с 22:00 до 6:00 на парковках на площади им. Ленина в районе зданий по адресу: Красный проспект, 25 и Красный проспект, 27, — сообщили в пресс-центре.

Парковки оснастят дорожными знаками «Остановка запрещена» и «Время действия» (с 22:00 до 6:00).

Ночную парковку на площади Ленина разрешили декабре прошлого года, накануне открытия снежного городка в Театральном сквере.

До этого запрет начинал действовать с октября 2019 года — городские власти объясняли его жалобами горожан на шум.

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КОММЕНТАРИИ (24)

пенсионерка
11 фев 2020 в 17:21

На Пл. Ленина надо сделать пешеходную зону.

Гость
11 фев 2020 в 17:24

Да сделайте вы там запрет круглосуточно.
Не фиг стоять ведрам в центре города.
Что за блин деревня???

Фото пользователя
11 фев 2020 в 17:24

Локоть уже не знает что еще придумать, чтобы всех загнать на свои платные парковки. Все что можно и нельзя уже позапрещал.