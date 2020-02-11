В Новосибирске на берегу Оби достроили дом-полусолнце

Как уточнили в компании-застройщике, сданные 9–20-этажные секции стали завершающим этапом строительства комплекса. В них 418 квартир и 5 коммерческих помещений, в продаже сегодня остаётся только 7 квартир по цене от 3,7 млн рублей до 9,17 млн рублей — столько стоит квартира площадью 98 кв. м, в которой все окна выходят на реку.

Новосибирский застройщик СЗ «Береговое» получил разрешение на ввод последних четырёх секций жилого дома «Марсель» на улице 2-й Обской — документ от 7 февраля опубликовали на сайте мэрии Новосибирска.

В целом площади квартир в доме варьируются от 25 до 125 кв. м, а цены начинаются от 71 тысячи рублей за квадрат. Всего их 1831, комплекс рассчитан примерно на 3 тысячи жителей.

В сданной части 418 квартир и 5 коммерческих помещений — почти все они проданы

Все коммерческие помещения в последнем «луче» дома проданы. По информации застройщика, в одном из них должен открыться фирменный магазин «Октябрьской птицефабрики», как будут использоваться остальные, пока неизвестно. В ранее построенных «лучах», по данным 2ГИС, сегодня работают салоны красоты, кафе, службы доставки и магазины, а также частный детский сад.



Вместе с новой частью дома «Береговое» сдало ещё один двор с детскими площадками, зонами отдыха и воркаута, а также завершило велодорожку вдоль набережной — её общая протяжённость составила около 430 м.



На территории ещё частично остаются строительное ограждение и стройматериалы, не убран снег с дорожек. В компании заверили, что все работы завершатся до конца недели, на той неделе также начнут выдавать ключи дольщикам.

