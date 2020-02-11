Найдена одна из первых карт Новосибирска — тогда города ещё не было

Один из самых первых набросков карты будущего города обнаружили в алтайском архиве Фото: Александр Ощепков

В архиве Алтайского края нашёлся один из первых набросков карты ещё не существовавшего Новосибирска — находкой с редакцией НГС поделился сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев.

По предположению Голодяева, в архиве хранится оригинал наброска межовщика Хребтова, по которому затем была создана уже известная историкам карта Торопынина, подписанная заведующим межевыми работами Алтайского округа Розановым. Набросок датируется летом 1893 года — это определяется её содержанием, отметил сотрудник музея.



На наброске 1893 года отмечены основные места и строения только зарождающегося города Фото: предоставлено музеем Новосибирска; коллаж Александра Ощепкова

В частности, на левом берегу Оби указано село Кривощёково, отмечены Никольская церковь и кладбище, обозначен створ моста, пакгауз (железнодорожный склад). На правом берегу уже отмечены первые здания: пристани пароходств и дом Будагова, а также первые жилые дома в пойме Каменки и Чёртово городище, которое уже позиционировалось как древнее поселение.

Как объяснил Константин Голодяев, цифровую копию карты он привёз в числе других документов, обнаруженных в архиве Алтайского края несколько лет назад.

— Там много карт 19 века, потому что там находилось управление Алтайского горного округа, и именно оно занималось землеустройством, в их распоряжении были все земельные вопросы, — говорит он. — Межовщики, которые рисовали карту, были командированы на это задание именно из Барнаула.



По наброску межовщика в том же 1893 году создали одну из первых карт города Фото: предоставлено музеем Новосибирска

По словам сотрудника музея Новосибирска, карта, вероятно, уже знакома профессиональным историкам, но для любителей была недоступна. Она станет частью экспозиции о ранней истории Новосибирска, которую сейчас готовят в музее города — открыть её планируют во второй половине мая. При этом, отметил Голодяев, музей готов предоставить полноразмерную копию карты всем желающим.

