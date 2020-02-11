Найдена одна из первых карт Новосибирска — тогда города ещё не было

В архиве Алтайского края нашёлся один из первых набросков карты ещё не существовавшего Новосибирска — находкой с редакцией НГС поделился сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев.
По предположению Голодяева, в архиве хранится оригинал наброска межовщика Хребтова, по которому затем была создана уже известная историкам карта Торопынина, подписанная заведующим межевыми работами Алтайского округа Розановым. Набросок датируется летом 1893 года — это определяется её содержанием, отметил сотрудник музея.
В частности, на левом берегу Оби указано село Кривощёково, отмечены Никольская церковь и кладбище, обозначен створ моста, пакгауз (железнодорожный склад). На правом берегу уже отмечены первые здания: пристани пароходств и дом Будагова, а также первые жилые дома в пойме Каменки и Чёртово городище, которое уже позиционировалось как древнее поселение.
Как объяснил Константин Голодяев, цифровую копию карты он привёз в числе других документов, обнаруженных в архиве Алтайского края несколько лет назад.
— Там много карт 19 века, потому что там находилось управление Алтайского горного округа, и именно оно занималось землеустройством, в их распоряжении были все земельные вопросы, — говорит он. — Межовщики, которые рисовали карту, были командированы на это задание именно из Барнаула.
По словам сотрудника музея Новосибирска, карта, вероятно, уже знакома профессиональным историкам, но для любителей была недоступна. Она станет частью экспозиции о ранней истории Новосибирска, которую сейчас готовят в музее города — открыть её планируют во второй половине мая. При этом, отметил Голодяев, музей готов предоставить полноразмерную копию карты всем желающим.
Осенью в Новосибирске обнаружили дом, построенный около 170 лет назад — это самое старое здание в городе.