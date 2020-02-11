«Колдобины и бугры»: показываем, каким стало покрытие Октябрьского моста после прошедшей оттепели

В Новосибирске после оттепели, которую город пережил на выходных, Октябрьский мост покрылся колдобинами и буграми. С такими жалобами в редакцию НГС 11 февраля обратились несколько автомобилистов.
— После оттепели 8–9 февраля на мосту образовались глубокие дыры! Там, где был срезан пласт полотна рядом с огороженной полосой под строительство метро, — колдобины и бугры. Мост стоит в обе стороны, начиная с 7 утра.! Доколе можно издеваться над автомобилистами?! — написала в редакцию читательница Татьяна.
Как выглядит сейчас покрытие Октябрьского моста — запечатлел фотограф НГС.
— В связи с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия, въезда и выезда с Октябрьского моста со стороны левого берега, усугубившимся оттепелью, проспект Маркса и ул. Сибиряков-Гвардейцев стоят в постоянных пробках, — сообщил читатель НГС Алексей.
— Обращаю внимание на то, что поток машин тормозит из-за расковыренного асфальта строителями моста. Не стали восстанавливать то, что расковыряли. Из-за этого машины притормаживают и собирается затор, — поделился информацией еще один читатель.
Журналист НГС направил в мэрию Новосибирска запрос по ситуации.
В ноябре прошлого года стало известно, что на Октябрьском мосту сделают реконструкцию, чтобы было удобней дойти до строящегося ЛДС. Дорогу ремонтировали в декабре, а возле ямы, из-за которой разбиваются машины, ставили экипаж ДПС. Тем не менее автомобили регулярно попадают в аварии на этом мосту. В декабре на нём столкнулись пять машин, а в январе девушка-водитель Infinity заехала в яму и врезалась в препятствие.