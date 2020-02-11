«Колдобины и бугры»: показываем, каким стало покрытие Октябрьского моста после прошедшей оттепели

В Новосибирске после оттепели, которую город пережил на выходных, Октябрьский мост покрылся колдобинами и буграми. С такими жалобами в редакцию НГС 11 февраля обратились несколько автомобилистов.

— После оттепели 8–9 февраля на мосту образовались глубокие дыры! Там, где был срезан пласт полотна рядом с огороженной полосой под строительство метро, — колдобины и бугры. Мост стоит в обе стороны, начиная с 7 утра.! Доколе можно издеваться над автомобилистами?! — написала в редакцию читательница Татьяна.