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Дороги и транспорт Обзор

«Колдобины и бугры»: показываем, каким стало покрытие Октябрьского моста после прошедшей оттепели

Автомобилисты почувствовали на себе неровности дорожного покрытия

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Несколько автомобилистов выразили недовольство дорожным покрытием Октябрьского моста

Несколько автомобилистов выразили недовольство дорожным покрытием Октябрьского моста

В Новосибирске после оттепели, которую город пережил на выходных, Октябрьский мост покрылся колдобинами и буграми. С такими жалобами в редакцию НГС 11 февраля обратились несколько автомобилистов. 

— После оттепели 8–9 февраля на мосту образовались глубокие дыры! Там, где был срезан пласт полотна рядом с огороженной полосой под строительство метро, — колдобины и бугры. Мост стоит в обе стороны, начиная с 7 утра.! Доколе можно издеваться над автомобилистами?! — написала в редакцию читательница Татьяна.

Как выглядит сейчас покрытие Октябрьского моста — запечатлел фотограф НГС.

На дороге есть ямы, которые могут повредить колёса автомобилей

На дороге есть ямы, которые могут повредить колёса автомобилей

Ситуация осложняется из-за льда, который сделал дорогу неровной

Ситуация осложняется из-за льда, который сделал дорогу неровной

— В связи с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия, въезда и выезда с Октябрьского моста со стороны левого берега, усугубившимся оттепелью, проспект Маркса и ул. Сибиряков-Гвардейцев стоят в постоянных пробках, — сообщил читатель НГС Алексей.

Сейчас на Октябрьском мосту ведутся дорожные работы

Сейчас на Октябрьском мосту ведутся дорожные работы

— Обращаю внимание на то, что поток машин тормозит из-за расковыренного асфальта строителями моста. Не стали восстанавливать то, что расковыряли. Из-за этого машины притормаживают и собирается затор, — поделился информацией еще один читатель.

Место работ оградили, из-за этого дорога сужена

Место работ оградили, из-за этого дорога сужена

Журналист НГС направил в мэрию Новосибирска запрос по ситуации.

Пока неизвестно, когда закончат ремонт на Октябрьском мосту

Пока неизвестно, когда закончат ремонт на Октябрьском мосту

В ноябре прошлого года стало известно, что на Октябрьском мосту сделают реконструкцию, чтобы было удобней дойти до строящегося ЛДС. Дорогу ремонтировали в декабре, а возле ямы, из-за которой разбиваются машины, ставили экипаж ДПС. Тем не менее автомобили регулярно попадают в аварии на этом мосту. В декабре на нём столкнулись пять машин, а в январе девушка-водитель Infinity заехала в яму и врезалась в препятствие

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КОММЕНТАРИИ (140)

Яковлева
11 фев 2020 в 15:36

А чему удивляться? Практически все дороги в таком состоянии по городу. У нас самый лучший мэр!

Ширекруг
11 фев 2020 в 15:35

Блин капец, в прошлом году делали ремонт там. Мэрия только деньги отмывает.

11 фев 2020 в 15:35

Старые мосты надо закрывать на капитальный ремонт. Бугринский и новый 4-й сделать платными. Я бы так и сделал.