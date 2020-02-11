Новосибирская пенсионерка заказала убийство бывшего мужа

Убийство было совершено в дачном посёлке 10 января этого года

— В конце 2019 года к 60-летнему мужчине обратилась его 60-летняя знакомая с предложением совершить убийство бывшего 65-летнего мужа, так как между ними сложились личные неприязненные отношения, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области. Она пообещала денежное вознаграждение за преступление.

Следователи города Оби возбудили уголовное дело после убийства новосибирского пенсионера в дачном посёлке. По данным следствия, его убийство организовала бывшая супруга.

Знакомый женщины, в свою очередь, подыскал на роль исполнителя 46-летнего мужчину. Ему он показал фотографию экс-супруга своей знакомой, а также дал информацию о том, когда тот будет находиться дома.



— 10 января 2020 года в вечернее время исполнитель прибыл к дому потерпевшего, расположенному на улице Лесной в дачном посёлке Кудряшовский, постучался в дверь и произвел два выстрела в голову. От полученных ранений 65-летний мужчина скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся, — уточнили в Следственном комитете.



Следователям удалось установить всех фигурантов преступления. Сейчас они задержаны и взяты под стражу.



Расследование тем временем, по информации следователей, всё ещё продолжается.



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На прошлой неделе Кировский районный суд Новосибирска назначил наказание 17-летнему подростку, который в июне 2019 года убил свою престарелую бабушку перед неудачной попыткой самоубийства. Его приговорили к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии.

