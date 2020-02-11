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Криминал

Новосибирская пенсионерка заказала убийство бывшего мужа

Убитому мужчине было 65 лет

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Убийство было совершено в дачном посёлке 10 января этого года

Убийство было совершено в дачном посёлке 10 января этого года

Следователи города Оби возбудили уголовное дело после убийства новосибирского пенсионера в дачном посёлке. По данным следствия, его убийство организовала бывшая супруга.

— В конце 2019 года к 60-летнему мужчине обратилась его 60-летняя знакомая с предложением совершить убийство бывшего 65-летнего мужа, так как между ними сложились личные неприязненные отношения, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области. Она пообещала денежное вознаграждение за преступление.

Знакомый женщины, в свою очередь, подыскал на роль исполнителя 46-летнего мужчину. Ему он показал фотографию экс-супруга своей знакомой, а также дал информацию о том, когда тот будет находиться дома.

— 10 января 2020 года в вечернее время исполнитель прибыл к дому потерпевшего, расположенному на улице Лесной в дачном посёлке Кудряшовский, постучался в дверь и произвел два выстрела в голову. От полученных ранений 65-летний мужчина скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся, — уточнили в Следственном комитете.

Следователям удалось установить всех фигурантов преступления. Сейчас они задержаны и взяты под стражу.

Расследование тем временем, по информации следователей, всё ещё продолжается.

Если вам известно что-нибудь об этом преступлении, расскажите нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

На прошлой неделе Кировский районный суд Новосибирска назначил наказание 17-летнему подростку, который в июне 2019 года убил свою престарелую бабушку перед неудачной попыткой самоубийства. Его приговорили к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии.

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убийствоСледственный комитет
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КОММЕНТАРИИ (89)

Федя
11 фев 2020 в 13:11

Пенсионерка, муж пенсионер и дача, что мне это напоминает.И тем более личные неприязненные отношения.
На форуме пропали Пенсионерка и Король.Конец 2019 года.
Совпадение?

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11 фев 2020 в 13:05

РСП и в 60 лет не имеют ума.

Каток
11 фев 2020 в 13:07

Коварство и подлость женщин не знает границ. Они сейчас очень алчные и за копейку готовы на преступление. Но тут ничего не поделать это у них инстинкты и природные комплексы.