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В минздраве рассказали о четырёх случаях рака, обнаруженного у младенцев

В одном из случаев диагноз поставили в возрасте до одного месяца

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Как правило, врождённые опухоли&nbsp;развиваются из эмбриональных тканей

Как правило, врождённые опухоли развиваются из эмбриональных тканей

В минздраве Новосибирской области рассказали о четырёх случаях рака, выявленных у младенцев.

Как сообщила пресс-служба регионального минздрава журналисту НГС, эти случаи были зарегистрированы в 2018 году, сейчас дети продолжают получить специфическую противоопухолевую терапию. За 2019 год пока нет итоговых данных по этим показателям.

— В 2018 году в Новосибирской области зарегистрировано четыре случая впервые выявленного злокачественного новообразования у детей в возрасте до одного года, в том числе один случай у ребёнка в возрасте до одного месяца. Эти случаи относились к категории солидных новообразований (опухоль с конкретной локализацией. — Прим. ред.). Дети продолжают получить специфическую противоопухолевую терапию.

В минздраве пояснили, что у младенцев могут выявляться различные доброкачественные и злокачественные новообразования. Если опухоли развивались из эмбриональных тканей, формировались во внутриутробном периоде, то есть возникли до рождения ребёнка, они являются врождёнными.

В возрасте до года у детей часто встречаются опухоли, которые редко наблюдаются у взрослых, не более чем в 3–4% случаев. При этом злокачественные опухоли у детей встречаются значительно реже, чем у взрослых. Заболеваемость детей отличается в различных возрастных группах: максимальная — до четырёх лет, с некоторым снижением к 10–14 годам и дальнейшим ростом после 14 лет.

— Чаще всего новообразования, развивающиеся в раннем возрасте, являются дизонтогенетическими — тератобластомы (опухолеподобные образования и истинные опухоли, возникающие вследствие различных пороков эмбрионального развития. — Прим. ред.). К истинным, специфическим опухолям детского возраста, кроме того, относятся: врождённый лейкоз, нефробластома (опухоль Вильмса), рабдомиосаркома, медуллобластома, гепатобластома, нейробластома, ретинобластома и другие, — добавили в ведомстве.

Наиболее распространённые злокачественные образования, которые бывают у взрослых, у детей не встречаются: рак лёгкого, желудка, предстательной, молочной и поджелудочной желёз.

Недавно НГС писал о том, что главный онколог области назвал процент прироста заболеваемости за 10 лет, а также публиковал репортаж из центра амбулаторной онкологической помощи, где онкологические заболевания стараются выявить на ранней стадии.

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онкологические заболеванияракноворождённыеНовосибирская областьминздрав
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КОММЕНТАРИИ (23)

Женский пол
12 фев 2020 в 08:50

Раньше рожали до 25, намного здоровее были. А сейчас средний возраст 30-35 лет, уже патологий больше.

РСФСР
12 фев 2020 в 08:55

Раньше при Союзе проще было. Жили себе за железным занавесом спокойно. Сейчас же все всюду разъезжают и какой только заразы сюда не привозят.

12 фев 2020 в 08:47

А чего тут обсуждать - дети должны рождаться здоровыми. Болезни к ним налипнуть в процессе старения. Какое потомство даст больная особь ? Вымрем скоро