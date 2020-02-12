В минздраве рассказали о четырёх случаях рака, обнаруженного у младенцев

Как правило, врождённые опухоли развиваются из эмбриональных тканей Фото: Анна Золотова

В минздраве Новосибирской области рассказали о четырёх случаях рака, выявленных у младенцев. Как сообщила пресс-служба регионального минздрава журналисту НГС, эти случаи были зарегистрированы в 2018 году, сейчас дети продолжают получить специфическую противоопухолевую терапию. За 2019 год пока нет итоговых данных по этим показателям.

— В 2018 году в Новосибирской области зарегистрировано четыре случая впервые выявленного злокачественного новообразования у детей в возрасте до одного года, в том числе один случай у ребёнка в возрасте до одного месяца. Эти случаи относились к категории солидных новообразований (опухоль с конкретной локализацией. — Прим. ред.). Дети продолжают получить специфическую противоопухолевую терапию.



В минздраве пояснили, что у младенцев могут выявляться различные доброкачественные и злокачественные новообразования. Если опухоли развивались из эмбриональных тканей, формировались во внутриутробном периоде, то есть возникли до рождения ребёнка, они являются врождёнными.

В возрасте до года у детей часто встречаются опухоли, которые редко наблюдаются у взрослых, не более чем в 3–4% случаев. При этом злокачественные опухоли у детей встречаются значительно реже, чем у взрослых. Заболеваемость детей отличается в различных возрастных группах: максимальная — до четырёх лет, с некоторым снижением к 10–14 годам и дальнейшим ростом после 14 лет.

— Чаще всего новообразования, развивающиеся в раннем возрасте, являются дизонтогенетическими — тератобластомы (опухолеподобные образования и истинные опухоли, возникающие вследствие различных пороков эмбрионального развития. — Прим. ред.). К истинным, специфическим опухолям детского возраста, кроме того, относятся: врождённый лейкоз, нефробластома (опухоль Вильмса), рабдомиосаркома, медуллобластома, гепатобластома, нейробластома, ретинобластома и другие, — добавили в ведомстве.

