Трёх сотрудников Института горного дела подозревают в мошенничестве на 400 тысяч — схема обмана

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело против трёх сотрудников Института горного дела СО РАН по статье «Мошенничество».
В следственном управлении СК РФ по НСО сообщили, что в 2017 году замдиректора института предложил купить измерительную систему телеинспекции за 700 тысяч рублей, зная, что цена завышена. Систему приобрели за счёт гранта.
Цена покупки составила 288 тысяч рублей, а в институт её поставили по цене договора в 700 тысяч. Таким образом, стоимость была завышена более чем на 400 тысяч рублей.
37-летнего директора института задержали, в ближайшее время рассмотрят ходатайство о заключении его под стражу. Также 37-летнему заместителю директора и 36-летнему сотруднику предъявлены обвинения по статье за мошенничество. Оба подозреваемых задержаны и находятся под стражей. Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства дела.
Ранее председатель СО РАН прокомментировал обыски, которые проходили в Институте горного дела. Он считает ажиотаж вокруг этой ситуации необоснованным.