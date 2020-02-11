Трёх сотрудников Института горного дела подозревают в мошенничестве на 400 тысяч — схема обмана

В мошенничестве подозревают директора института, его заместителя и ещё одного сотрудника

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело против трёх сотрудников Института горного дела СО РАН по статье «Мошенничество».



В следственном управлении СК РФ по НСО сообщили, что в 2017 году замдиректора института предложил купить измерительную систему телеинспекции за 700 тысяч рублей, зная, что цена завышена. Систему приобрели за счёт гранта.



Цена покупки составила 288 тысяч рублей, а в институт её поставили по цене договора в 700 тысяч. Таким образом, стоимость была завышена более чем на 400 тысяч рублей.

