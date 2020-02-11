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Криминал

Трёх сотрудников Института горного дела подозревают в мошенничестве на 400 тысяч — схема обмана

По версии следствия, подозреваемые с помощью гранта приобрели измерительную систему по завышенной стоимости

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В мошенничестве подозревают директора института, его заместителя и ещё одного сотрудника

В мошенничестве подозревают директора института, его заместителя и ещё одного сотрудника

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело против трёх сотрудников Института горного дела СО РАН по статье «Мошенничество».

В следственном управлении СК РФ по НСО сообщили, что в 2017 году замдиректора института предложил купить измерительную систему телеинспекции за 700 тысяч рублей, зная, что цена завышена. Систему приобрели за счёт гранта.

Цена покупки составила 288 тысяч рублей, а в институт её поставили по цене договора в 700 тысяч. Таким образом, стоимость была завышена более чем на 400 тысяч рублей.

37-летнего директора института задержали, в ближайшее время рассмотрят ходатайство о заключении его под стражу. Также 37-летнему заместителю директора и 36-летнему сотруднику предъявлены обвинения по статье за мошенничество. Оба подозреваемых задержаны и находятся под стражей. Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства дела.

Ранее председатель СО РАН прокомментировал обыски, которые проходили в Институте горного дела. Он считает ажиотаж вокруг этой ситуации необоснованным.

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КОММЕНТАРИИ (37)

nnn
11 фев 2020 в 12:48

М да уж.... вот это накрыли шайку!!! на троих 400 косых хотели заработать!! .... ОПГ

Гость
11 фев 2020 в 12:52

Удивили возрастом руководящего состава. Т.е. опыстное старое поколение у них в подчинении?

зарплата Сечина
11 фев 2020 в 12:49

400 тысяч на троих?
Смеюсь.