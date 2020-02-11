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Криминал

Нападение на полицейского в Новосибирской области: водитель ранил сотрудника ДПС ножом

Водитель пытался скрыться от погони, позже достал нож: госавтоинспектор выстрелил мужчине в ногу

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Сотрудник ДПС выстрелил водителю в ногу из табельного оружия

Сотрудник ДПС выстрелил водителю в ногу из табельного оружия

10 февраля в Коченевском районе Новосибирской области водитель ударил сотрудника ДПС ножом в голову — перед этим мужчина пытался сбежать от автоинспекторов. 

Инцидент произошёл в 18:00. Как сообщили корреспонденту НГС, водитель автомобиля ВАЗ-21093 попытался скрыться от машины ГИБДД. 

— В ходе преследования правонарушитель был остановлен на автодороге «Северный объезд» Коченевского района, после чего при попытке бегства нанес ножевое ранение в область виска сотруднику Госавтоинспекции. С целью задержания правонарушителя другой инспектор ДПС произвел выстрел в ноги нападавшему из табельного оружия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 

В ведомстве пояснили, что водитель был доставлен в больницу с огнестрельным ранением. 

Материал по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции был собран и передан в следственные органы СУ СК России по Новосибирской области, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». В рамках предварительной проверки применение табельного огнестрельного оружия признано правомерным.

Если вы стали очевидцем этого инцидента или знаете важные подробности (или причину) случившегося, то сообщите об этом в редакцию НГС через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, на почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.

В декабре прошлого года в Заельцовском районе Новосибирска дебошир напал на сотрудников ППС — полицейским пришлось применить табельное оружие. 

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полициянападение на сотрудники
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КОММЕНТАРИИ (49)

DedMazay
11 фев 2020 в 12:42

А вступлюсь за водятла:
1. У сотрудника нет доверенности, согласно выписки из егрюл.
2. Удостоверение не является документом удостоверяющим личность согласно неподписанных законов рф.
3. Гост к гербовым печатям в удостоверении не выполнен как по размеру печати, так и по наполнению ее необходимой информацией.
4. НОНД уже какбэ не действует.
5. Учитывая, что ГУ МВД в общем то частная лавочка. То вопрос о выдаче их сотрудникам огнестрельного оружия так то встает очень остро)

11 фев 2020 в 12:43

зря в ногу, надо было в грудную клетку.

11 фев 2020 в 12:37

Вот и прекрасно. Надеюсь, пуля попала в кость.