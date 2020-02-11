Нападение на полицейского в Новосибирской области: водитель ранил сотрудника ДПС ножом

— В ходе преследования правонарушитель был остановлен на автодороге «Северный объезд» Коченевского района, после чего при попытке бегства нанес ножевое ранение в область виска сотруднику Госавтоинспекции. С целью задержания правонарушителя другой инспектор ДПС произвел выстрел в ноги нападавшему из табельного оружия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Инцидент произошёл в 18:00. Как сообщили корреспонденту НГС, водитель автомобиля ВАЗ-21093 попытался скрыться от машины ГИБДД.

10 февраля в Коченевском районе Новосибирской области водитель ударил сотрудника ДПС ножом в голову — перед этим мужчина пытался сбежать от автоинспекторов.

В ведомстве пояснили, что водитель был доставлен в больницу с огнестрельным ранением.

Материал по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции был собран и передан в следственные органы СУ СК России по Новосибирской области, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». В рамках предварительной проверки применение табельного огнестрельного оружия признано правомерным.



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В декабре прошлого года в Заельцовском районе Новосибирска дебошир напал на сотрудников ППС — полицейским пришлось применить табельное оружие.