«Мозг с непривычки бунтует»: новосибирская художница сделала проект для Музея иллюзий в Майами

— Невероятная возможность принять участие в таком необычном для меня проекте — Музее иллюзий. Создавать маленькие сказочные миры, где каждый посетитель может побывать в необычном месте, стать главным героем сказки и унести с собой на память волшебную фотографию. И вот в Берлине мы в срочном порядке бежим делать визу в США и через четыре дня уже гуляем по Майами-Бич, — вспоминает Ягода.

Новосибирская художница Марина Ягода сделала проект для Музея иллюзий в Майами. Предложение полететь в Майами поступило в Берлине, когда команда граффитистов делала выставку «БетонТайга».

Девушка призналась, что сложно было создавать 3D-иллюзии, потому что это отдельное направление, в котором свои законы и свои нюансы:

— Самым сложным для меня было делать комнату Эймса. Это такое хитрое помещение с оптической иллюзией, когда в неё входят два человека и встают по углам: с одной стороны человек кажется большим великаном, а с другой — маленьким лилипутом. Там все стены находятся в сильном искажении, и когда на них рисуешь, мозг с непривычки бунтует. Моя любимая работа — «Волшебная барышня с бабочками», которую мы делали вместе Иваном Ягодой. Можно сесть к ней в ладошки и почувствовать себя маленькой феей в руках лесного духа.