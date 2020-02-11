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«Мозг с непривычки бунтует»: новосибирская художница сделала проект для Музея иллюзий в Майами

Марина Ягода призналась, что создавать 3D-иллюзии сложно

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Марина Ягода со своей любимой работой

Марина Ягода со своей любимой работой

Новосибирская художница Марина Ягода сделала проект для Музея иллюзий в Майами. Предложение полететь в Майами поступило в Берлине, когда команда граффитистов делала выставку «БетонТайга».

— Невероятная возможность принять участие в таком необычном для меня проекте — Музее иллюзий. Создавать маленькие сказочные миры, где каждый посетитель может побывать в необычном месте, стать главным героем сказки и унести с собой на память волшебную фотографию. И вот в Берлине мы в срочном порядке бежим делать визу в США и через четыре дня уже гуляем по Майами-Бич, — вспоминает Ягода.

Комната Эймса — помещение неправильной формы, используемое для создания трёхмерной оптической иллюзии. Была спроектирована американским офтальмологом Альбертом Эймсом в 1946 году

Комната Эймса — помещение неправильной формы, используемое для создания трёхмерной оптической иллюзии. Была спроектирована американским офтальмологом Альбертом Эймсом в 1946 году

Девушка призналась, что сложно было создавать 3D-иллюзии, потому что это отдельное направление, в котором свои законы и свои нюансы:

— Самым сложным для меня было делать комнату Эймса. Это такое хитрое помещение с оптической иллюзией, когда в неё входят два человека и встают по углам: с одной стороны человек кажется большим великаном, а с другой — маленьким лилипутом. Там все стены находятся в сильном искажении, и когда на них рисуешь, мозг с непривычки бунтует. Моя любимая работа — «Волшебная барышня с бабочками», которую мы делали вместе Иваном Ягодой. Можно сесть к ней в ладошки и почувствовать себя маленькой феей в руках лесного духа.

В июне 2019 года новосибирские художники нарисовали на трамвае № 13 героев театра кукол.

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МайамиМузей иллюзийМарина Ягодаграффити3D
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КОММЕНТАРИИ (7)

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11 фев 2020 в 14:37

Ужасное современная живопись. Мне есть с чем сравнить, например, с Советской.

Гость
11 фев 2020 в 14:46

На вкус и цвет, все воючие носки разные, так говорил мой сосед- ветеран войны.
Так и про это исскуство.
Для кого то это шедевр, что даже за бугор приглашают, а для кого то это просто мазня.

Царь просто Царь
11 фев 2020 в 14:38

У меня в Майями тоже бы мозг взбунтовался ....от мысли ,что нужно возвращаться.