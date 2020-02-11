«Не разрешают выходить даже за продуктами»: новосибирец застрял в закрытом городе в Китае

В Дунъяне, где находится новосибирец, около 10 дней назад перекрыли жилые районы, а затем и главные дороги, по которым можно выехать из города Фото: Илья Стафилов

Новосибирец Илья Стафилов не может выехать в Новосибирск из китайского города Дунъян, куда он приехал работать в октябре прошлого года. Из-за коронавируса здесь перекрыли все районы в городе, а затем и выставили блок-посты на главных дорогах и мостах. Сейчас ситуация в городе остаётся крайне напряжённой, а выехать из него невозможно. — Сначала перекрыли районы, потом город, потом большинство главных дорог и почти все мосты. Нам не разрешают выходить из своего жилого района даже за продуктами. Теперь нужно обращаться к дружинникам: у них специальные красные повязки на руке. Говоришь им, какие тебе нужны продукты, они идут в магазин, покупают тебе всё, что нужно, потом ты у них еду забираешь и отдаёшь деньги, — рассказал он корреспонденту НГС.



Вылететь в Новосибирск можно из Шанхая, но чтобы добраться до него, нужно доехать из Дунъяна до железнодорожной станции в соседнем городе Иу.

— Билеты мы были готовы купить в любой момент, но мы знали, что нам нужно сначала найти машину, которая смогла бы нас отвезти в соседний город Иу на вокзал, который тоже перекрыт. Теперь выпускают по пропускам из твоего жилого квартала, но человек, который бы нас смог отвезти на вокзал в Иу, при попытке пересечь обратно границу города остался бы там на карантине на 14 дней. Дружинники сказали, что эти крайние меры приняты для того, чтобы выявить всех больных и не дать заболеть остальным, — пояснил Илья Стафилов.

Видео о том, как разворачиваются события в закрытом китайском городе, Илья Стафилов выкладывает в своём Instagram

Уровень безопасности в Дунъяне планируют снизить 20 февраля, тогда же Илья может попытаться покинуть город. Однако, по его словам, эту дату уже переносили трижды, а сам новосибирец уже более двух недель не может выехать из Дунъяна.

Он добавил, что в провинции, где он сейчас находится, насчитывается 1000 заражённых. Но при этом паники в городе как таковой нет, медицинские маски и продукты есть в достаточном количестве.

