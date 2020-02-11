Авиакомпания S7 объяснила причину экстренного возврата рейса Новосибирск — Москва

Авиакомпания S7 объяснила, почему сегодня утром, 11 февраля, самолёт Новосибирск — Москва вернулся в аэропорт после вылета.
Изначально пассажирам не назвали причины посадки, а в пресс-службе Толмачёво сообщили, что решение о возвращении принял экипаж воздушного судна. При этом корреспондент НГС рассказал, что на борту ощущался запах гари.
— При выполнении рейса S7 2502 Новосибирск — Москва сработала сигнализация отказа автопилота. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета Толмачёво. Для выполнение рейса предоставлен резервный борт, — пояснили в пресс-службе авиаперевозчика.
Когда произошёл инцидент, в аэропорту Толмачёво сообщили, что вылет планируется на 10:25. В S7 уточнили, что самолёт вылетел в 10:56 по местному времени. Авиакомпания не объяснила, почему в салоне самолёта ощущался запах гари, который почувствовали пассажиры.
Самолет прокружил в небе три часа.
Это не первый случай, когда самолёт возвращается в аэропорт из-за технических неполадок. 28 января рейс до Екатеринбурга вернулся в Толмачёво, потому что в нём сработала индикация невыпуска закрылков. А в декабре на самолёте до Бангкока экипаж воздушного судна зафиксировал повышенную вибрацию одного из двигателей.