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Дороги и транспорт

Авиакомпания S7 объяснила причину экстренного возврата рейса Новосибирск — Москва

Пассажиров отправили после возвращения на резервном борту

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Пассажиры улетели в Москву на резервном самолёте

Пассажиры улетели в Москву на резервном самолёте

Авиакомпания S7 объяснила, почему сегодня утром, 11 февраля, самолёт Новосибирск — Москва вернулся в аэропорт после вылета. 

Изначально пассажирам не назвали причины посадки, а в пресс-службе Толмачёво сообщили, что решение о возвращении принял экипаж воздушного судна. При этом корреспондент НГС рассказал, что на борту ощущался запах гари.

— При выполнении рейса S7 2502 Новосибирск — Москва сработала сигнализация отказа автопилота. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета Толмачёво. Для выполнение рейса предоставлен резервный борт, — пояснили в пресс-службе авиаперевозчика.

Когда произошёл инцидент, в аэропорту Толмачёво сообщили, что вылет планируется на 10:25. В S7 уточнили, что самолёт вылетел в 10:56 по местному времени. Авиакомпания не объяснила, почему в салоне самолёта ощущался запах гари, который почувствовали пассажиры.

Самолет прокружил в небе три часа.

Это не первый случай, когда самолёт возвращается в аэропорт из-за технических неполадок. 28 января рейс до Екатеринбурга вернулся в Толмачёво, потому что в нём сработала индикация невыпуска закрылков. А в декабре на самолёте до Бангкока экипаж воздушного судна зафиксировал повышенную вибрацию одного из двигателей.

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самолётТолмачёвоS7
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КОММЕНТАРИИ (34)

Фото пользователя
11 фев 2020 в 12:20

Пилоты приняли правильное решение. Безопасность пассажиров превыше всего.

Фото пользователя
11 фев 2020 в 12:30

А на ручном слабО было? Бес овтопелота.
Пазорники.

агент госдепа
11 фев 2020 в 12:42

все грамотные пилоты перетекли в Китай, местные только на автопилоте умеют - задумайтесь ;)