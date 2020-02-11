Авиакомпания S7 объяснила причину экстренного возврата рейса Новосибирск — Москва

Пассажиры улетели в Москву на резервном самолёте

Авиакомпания S7 объяснила, почему сегодня утром, 11 февраля, самолёт Новосибирск — Москва вернулся в аэропорт после вылета.

Изначально пассажирам не назвали причины посадки, а в пресс-службе Толмачёво сообщили, что решение о возвращении принял экипаж воздушного судна. При этом корреспондент НГС рассказал, что на борту ощущался запах гари.

— При выполнении рейса S7 2502 Новосибирск — Москва сработала сигнализация отказа автопилота. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета Толмачёво. Для выполнение рейса предоставлен резервный борт, — пояснили в пресс-службе авиаперевозчика.

