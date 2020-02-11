На Красный проспект вернули памятник с БМП — теперь он украшен скульптурами военных

Этот памятник был задуман как дань памяти бесстрашию военнослужащих

Как сообщили в пресс-центре мэрии, эта скульптурная композиция посвящена погибшим при выполнении воинского долга в Афганистане, Чечне, Сирии, Алжире и других локальных конфликтах и тем героям, которые вернулись домой.

Сегодня, 11 февраля, на пересечении Красного проспекта и улицы Северной вновь установили БМП — памятник «Ветеранам боевых действий». Памятник обновили — теперь его украшают скульптуры четырёх военных.

По информации мэрии города, такие памятники установлены в 11 городах СФО. Памятник представляет собой боевую машину пехоты с фигурами военных и фрагмент земного шара, на котором металлическими звёздами отмечены страны, где велись боевые действия. Внизу фрагмента установлен пилон, на котором выбиты наименования 15 стран.



Прежде на этом месте стояла боевая машина пехоты без скульптур людей.