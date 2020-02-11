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На Красный проспект вернули памятник с БМП — теперь он украшен скульптурами военных

Эта композиция носит название «Ветеранам боевых действий»

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Этот памятник был задуман как дань памяти бесстрашию военнослужащих<br><br>&nbsp;

Этот памятник был задуман как дань памяти бесстрашию военнослужащих

 

Сегодня, 11 февраля, на пересечении Красного проспекта и улицы Северной вновь установили БМП — памятник «Ветеранам боевых действий». Памятник обновили — теперь его украшают скульптуры четырёх военных.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, эта скульптурная композиция посвящена погибшим при выполнении воинского долга в Афганистане, Чечне, Сирии, Алжире и других локальных конфликтах и тем героям, которые вернулись домой.

Задумка памятника принадлежит ветеранам Новосибирской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (НОО ООО «РСВА»).

Скульпторы памятника — народный художник России, действительный член Российской академии художеств Салават Щербаков и Максим Александров<br><br>

Скульпторы памятника — народный художник России, действительный член Российской академии художеств Салават Щербаков и Максим Александров

Автор проекта — почётный член Российской академии художеств, вице-президент творческого Союза художников России Игорь Ельченко

Автор проекта — почётный член Российской академии художеств, вице-президент творческого Союза художников России Игорь Ельченко

По информации мэрии города, такие памятники установлены в 11 городах СФО. Памятник представляет собой боевую машину пехоты с фигурами военных и фрагмент земного шара, на котором металлическими звёздами отмечены страны, где велись боевые действия. Внизу фрагмента установлен пилон, на котором выбиты наименования 15 стран.

Прежде на этом месте стояла боевая машина пехоты без скульптур людей.

Оргкомитет, который занимался этим памятником, был создан в 2012 году

Оргкомитет, который занимался этим памятником, был создан в 2012 году

Сейчас в Новосибирске и области насчитывается <nobr class="_">23 199</nobr> ветеранов боевых действий, из них около 4000 воевали в Афганистане, 1339 — люди пенсионного возраста

Сейчас в Новосибирске и области насчитывается 23 199 ветеранов боевых действий, из них около 4000 воевали в Афганистане, 1339 — люди пенсионного возраста

У памятника будут проходить уроки мужества для учащихся, допризывников

У памятника будут проходить уроки мужества для учащихся, допризывников

В Дни воинской славы России здесь будет нести вахту почётный караул из наиболее отличившихся кадетов<br>

В Дни воинской славы России здесь будет нести вахту почётный караул из наиболее отличившихся кадетов

На изготовление проекта памятника и строительство постамента под БМП использовались&nbsp;выигранные субсидии и гранты правительства НСО

На изготовление проекта памятника и строительство постамента под БМП использовались выигранные субсидии и гранты правительства НСО

В апреле 2019 года НГС писал о том, что БМП с Красного проспекта исчезла — её увезли на реконструкцию, а в июне макет будущего памятника одобрили новосибирские ветераны Афганистана.

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БМПветеранывоенные действияКрасный проспектпамятник
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КОММЕНТАРИИ (84)

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11 фев 2020 в 12:18

да как же вы надоели со своими военными памятниками? что больше вспомнить что ли нечего? может хватит этих никчемных милитари арт объектов?
катимся куда то опять в военщину, хотя наверное из нее и не выбирались...
куда интереснее разглядывать "памятник светофору" или ту же мышь которая плетет нить ДНК ну круто же ...а военных памятников у нас итак полно каждый сквер практически..не город а войсковая часть... фу

Человек от Евдокии Ковальчук
11 фев 2020 в 12:18

Ребята, Вам делать больше нечего, только город всяким уродством ненужным захламлять?

color
11 фев 2020 в 12:21

Ну всё, либерашки щас заскулят.