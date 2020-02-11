На Красный проспект вернули памятник с БМП — теперь он украшен скульптурами военных

Сегодня, 11 февраля, на пересечении Красного проспекта и улицы Северной вновь установили БМП — памятник «Ветеранам боевых действий». Памятник обновили — теперь его украшают скульптуры четырёх военных.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, эта скульптурная композиция посвящена погибшим при выполнении воинского долга в Афганистане, Чечне, Сирии, Алжире и других локальных конфликтах и тем героям, которые вернулись домой.
Задумка памятника принадлежит ветеранам Новосибирской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (НОО ООО «РСВА»).
По информации мэрии города, такие памятники установлены в 11 городах СФО. Памятник представляет собой боевую машину пехоты с фигурами военных и фрагмент земного шара, на котором металлическими звёздами отмечены страны, где велись боевые действия. Внизу фрагмента установлен пилон, на котором выбиты наименования 15 стран.
Прежде на этом месте стояла боевая машина пехоты без скульптур людей.
В апреле 2019 года НГС писал о том, что БМП с Красного проспекта исчезла — её увезли на реконструкцию, а в июне макет будущего памятника одобрили новосибирские ветераны Афганистана.