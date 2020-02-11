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Криминал

«Ажиотаж кажется неправомерным»: председатель СО РАН прокомментировал обыски в Институте горного дела

По словам председателя Сибирского отделения, институт понёс ущерб в 1 млн рублей

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Руководство самого института не дало официальных комментариев

Руководство самого института не дало официальных комментариев

Обыски в Институте горного дела СО РАН в Новосибирске прошли 10 февраля, на месте работали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Руководство организации заподозрили в мошенничестве, из-за которого бюджет института понёс ущерб. 

Ситуацию прокомментировал председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.

Как передаёт издание «Наука в Сибири», обыски не связаны с использованием денег, которые выделяли из государственного бюджета.

— Могу сказать о том, что известно достаточно хорошо. Вопрос связан исключительно с хозяйственной деятельностью, не входящей теперь в компетенцию ФГБУ «Российская академия наук». Речь идёт о том, что был подписан и полностью выполнен не очень большой договор для угольной компании СУЭК, но часть этого договора исполнялась не непосредственно сотрудниками этого института, а в рамках малого инновационного предприятия, которое создано при нем согласно 217-ФЗ, насколько я понимаю, именно чтобы разгрузить Институт горного дела. С этим вопросом сейчас разбираются компетентные службы, — сказал Валентин Пармон.

Академик добавил, что сумма инкриминируемого ущерба — 1 миллион рублей.

— Поэтому ажиотаж, поднятый вокруг данного вопроса, кажется мне неправомерным, — подчеркнул председатель СО РАН.

В ноябре прошлого года обыски проходили в другом подразделении СО РАН  — в здании управления делами отделения в новосибирском Академгородке. Тогда под уголовное дело попал попал 77-летний сотрудник СО РАН — его подозревали в превышении должностных полномочий.

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СО РАНмошенничествообыск
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КОММЕНТАРИИ (22)

Гость
11 фев 2020 в 11:16

Конечно какой может быть ажиотаж когда речь идёт об одном миллионе.Это же месячная зарплата председателя СО РАН.
Вот шла бы речь о пяти миллиардах, то вообще бы не было никакого дела.

Брежнев
11 фев 2020 в 11:16

А что для Академика 1 000 000 уже не деньги ?

упс
11 фев 2020 в 11:27

согласен с Академиком. У нас вон чинуши и их барыги землю воруют в Новосибирске и оекруге на миллиарды рублей, и что то наши доблестные рыцари плаща и кинжала из УФСБ так же пафосно не пакуют этих жуликов. Потому что воро ворону глаз не выклюет? А ботаников- академиков за какую то неоднозначную мелочь да, можно? Это ж даже не особо крупный ущерб, еще и доказать надо- это сrjрее всего спор хозяйствующих субъектов.. А так, скорее всего, инициаторы этой заказухи своих мутных целей преследовали, раз там Мелmниченко, - СУЭК/😜