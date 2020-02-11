«Ажиотаж кажется неправомерным»: председатель СО РАН прокомментировал обыски в Институте горного дела

Обыски в Институте горного дела СО РАН в Новосибирске прошли 10 февраля, на месте работали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Руководство организации заподозрили в мошенничестве, из-за которого бюджет института понёс ущерб.

Ситуацию прокомментировал председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.



Как передаёт издание «Наука в Сибири», обыски не связаны с использованием денег, которые выделяли из государственного бюджета.



— Могу сказать о том, что известно достаточно хорошо. Вопрос связан исключительно с хозяйственной деятельностью, не входящей теперь в компетенцию ФГБУ «Российская академия наук». Речь идёт о том, что был подписан и полностью выполнен не очень большой договор для угольной компании СУЭК, но часть этого договора исполнялась не непосредственно сотрудниками этого института, а в рамках малого инновационного предприятия, которое создано при нем согласно 217-ФЗ, насколько я понимаю, именно чтобы разгрузить Институт горного дела. С этим вопросом сейчас разбираются компетентные службы, — сказал Валентин Пармон.

