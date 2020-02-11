«Ощущался запах гари»: самолёт Новосибирск – Москва вернулся в аэропорт после вылета

Самолёт авиакомпании S7 вылетел из Толмачёво в 6:20 по местному времени. Экипаж принял решение вернуться обратно, причины не уточняются.
—В салоне запах гари. Несильный, но ощутимый, — сообщил НГС один из пассажиров.
Как сообщил один из пассажиров, самолёт выработал топливо и уже приземлился в аэропорту вылета. Пассажирам не объявили причины возврата.
— Самолёт вернулся по решению экипажа. Посадка в 9:30, планируемое время вылета — 10:25, — сообщили в пресс-службе Толмачёво.
НГС направил запрос в компанию S7, чтобы узнать причины возврата самолёта.
Ранее транспортная прокуратура выяснила причины возврата самолёта Новосибирск — Москва, который произошёл в ноябре 2019 года. Инцидент произошёл из-за ошибки инженера, теперь он должен выплатить штраф.