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Дороги и транспорт

«Ощущался запах гари»: самолёт Новосибирск – Москва вернулся в аэропорт после вылета

Решение о возврате принял экипаж

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Причины возврата самолёта в Толмачёво неизвестны

Причины возврата самолёта в Толмачёво неизвестны

Самолёт авиакомпании S7 вылетел из Толмачёво в 6:20 по местному времени. Экипаж принял решение вернуться обратно, причины не уточняются.

—В салоне запах гари. Несильный, но ощутимый, — сообщил НГС один из пассажиров.

Как сообщил один из пассажиров, самолёт выработал топливо и уже приземлился в аэропорту вылета. Пассажирам не объявили причины возврата.

Пока самолёт просто стоит на территории аэропорта Толмачёво

Пока самолёт просто стоит на территории аэропорта Толмачёво

— Самолёт вернулся по решению экипажа. Посадка в 9:30, планируемое время вылета — 10:25, — сообщили в пресс-службе Толмачёво.

Фото с борта самолёта

Фото с борта самолёта

НГС направил запрос в компанию S7, чтобы узнать причины возврата самолёта.

Ранее транспортная прокуратура выяснила причины возврата самолёта Новосибирск — Москва, который произошёл в ноябре 2019 года. Инцидент произошёл из-за ошибки инженера, теперь он должен выплатить штраф.

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S7возврат самолётааэропорт Толмачево
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КОММЕНТАРИИ (12)

Ага
11 фев 2020 в 09:52

Человек азиатской внешности чихнул на весь салон.Командир принял решение вернутся.После посадки и проверки документов выяснилось, что этот человек бурят и после дозаправки самолёт вылетит по маршруту.

Фото пользователя
11 фев 2020 в 09:58

Всвязи с недавними событиями что то косяк полезли у S7.

Гость
11 фев 2020 в 09:56

Что-то всё чаще на НГС появляются новости о проблемах с авиаперелётами. Предполагаю две причины:
1. У НГС появился информатор из Толмачево.
2. В Толмачево разогнали специалистов, остались только "эффективные менеджеры". В результате увеличилось количество авиапроисшествий.