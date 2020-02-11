«Всё стоит!»: в Новосибирске автомобилисты застряли в 9-балльных пробках

Город стоит в пробках с самого утра

Согласно данным сервиса 2GIS, на перекрёстке улиц Титова и Римского-Корсакова не работает светофор, а в районе ул. Плахотного, 11 ведутся дорожные работы. На улице Котовского, в районе дома № 24 застрял автомобиль, а около проспекта Карла Маркса, 8 работает экипаж ДПС.

Утро 11 февраля началось в Новосибирске с 9-балльных пробок. Движение затруднено в районе площадей Маркса, Лыщинского, Труда, Энергетиков, на улицах Ватутина, Плахотного, Станиславского, а также на Большевистской.

На Октябрьском мосту столкнулись два автомобиля, а правую полосу сузили из-за дорожных работ.



На правом берегу сложнее всего проехать в районе карьера Борок, также пробка образовалась на ул. Большевистской. Проезд затруднён на улице Кирова между зданиями № 257/1 и 159а. На ул. Никитина произошло два ДТП, в одном из них столкнулись два автомобиля. Пробка образовалась от ул. Никитина, 115, к. 4 до 97, к. 1.



В отделе пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску не смогли оперативно прокомментировать информацию о ДТП.



Ранее мы составили топ-8 мест, где вечно собираются пробки вне зависимости от погоды, времени суток и других обстоятельств. В этих заторах можно простоять час, а иногда и больше.

