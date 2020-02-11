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Дороги и транспорт

«Всё стоит!»: в Новосибирске автомобилисты застряли в 9-балльных пробках

Самые большие заторы наблюдаются на левом берегу

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Город стоит в пробках с самого утра

Город стоит в пробках с самого утра

Утро 11 февраля началось в Новосибирске с 9-балльных пробок. Движение затруднено в районе площадей Маркса, Лыщинского, Труда, Энергетиков, на улицах Ватутина, Плахотного, Станиславского, а также на Большевистской.

Согласно данным сервиса 2GIS, на перекрёстке улиц Титова и Римского-Корсакова не работает светофор, а в районе ул. Плахотного, 11 ведутся дорожные работы. На улице Котовского, в районе дома № 24 застрял автомобиль, а около проспекта Карла Маркса, 8 работает экипаж ДПС.

«Всё стоит!» — написал автомобилист в районе площади Лыщинского.

Сильный затор образовался на площади Лыщинского

Сильный затор образовался на площади Лыщинского

На Октябрьском мосту столкнулись два автомобиля, а правую полосу сузили из-за дорожных работ.

На правом берегу сложнее всего проехать в районе карьера Борок, также пробка образовалась на ул. Большевистской. Проезд затруднён на улице Кирова между зданиями № 257/1 и 159а. На ул. Никитина произошло два ДТП, в одном из них столкнулись два автомобиля. Пробка образовалась от ул. Никитина, 115, к. 4 до 97, к. 1.

В отделе пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску не смогли оперативно прокомментировать информацию о ДТП.

Ранее мы составили топ-8 мест, где вечно собираются пробки вне зависимости от погоды, времени суток и других обстоятельств. В этих заторах можно простоять час, а иногда и больше.

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пробкидтпЛевый берег
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КОММЕНТАРИИ (41)

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11 фев 2020 в 08:42

Ахаха... Лодыри и бездельники... Автоведроводители пусть стоят... Прожигая жизнь в пустую если мозгов не хватает...

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11 фев 2020 в 08:50

Когда для личного авто сделают стоимость бензина от 2000 р/литр? И пока не докажет целесообразность появления на дороге — будет такая цена?

11 фев 2020 в 08:44

Почему на коммунальном не восстановили асфальт? Пробки из-за 2 ям