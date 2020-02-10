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Политика

Фигурантам дела «Сети» вынесли жестокий приговор — среди них есть новосибирец

В общей сложности они получили 86 лет тюрьмы

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Армана Сагынбаева приговорили к 6 годам колонии общего режима<br>

Армана Сагынбаева приговорили к 6 годам колонии общего режима

Приволжский окружной военный суд вынес приговор семи фигурантам так называемого пензенского дела. Они получили от 6 до 18 лет колонии.

Один из обвиняемых — уроженец Новосибирска Арман Сагынбаев. Молодой человек переехал в Санкт-Петербург в 2013 году. Сагынбаева задержали в ноябре 2017 года в рамках расследования по делу «Сети». Он обвинялся по части 2 статьи 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»). Его приговорили к 6 годам колонии общего режима.

Согласно информации на сайте Rupression, по «пензенскому делу» проходили 11 человек. По версии следствия, они участвовали в террористическом сообществе «Сеть», которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу, пишет издание.

По данным ТАСС, суд поддержал версию гособвинения, согласно которой «Сеть» была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге. Фигуранты дела отрицали свою вину и заявляли, что сотрудники спецслужб пытали их электротоком и требовали дать признательные показания.

Еще осенью 2018 года мать Сагынбаева рассказала НГС, что видела сына в СИЗО с обожжёнными руками, и допустила, что ему могли сломать рёбра, так как они болели. Через год НГС выпустил статью о том, как несколько девушек обвинили Армана Сагынбаева в насилии и заражении вирусом. После публикаций этих историй в СМИ сайт Rupression прекратил любую поддержку Сагынбаева, сбор средств, передачу открыток и писем.

Приговор фигурантам «Сети» называют очень жестоким — обычно даже за убийства дают меньший срок.

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пензенское деловынесли приговор
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КОММЕНТАРИИ (66)

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10 фев 2020 в 23:08

Не жестокий, а справедливый приговор.

10 фев 2020 в 23:10

Государство должно себя защищать.

Гость
10 фев 2020 в 23:17

Приговор называют очень жестоким, даже убийцам дают меньше....
Но если они и вправду готовили теракты во время выборов президента и ЧМ по футболу, то жертв могли быть сотни и тысячи.
Ведь достаточно заминировать стадион и жертв будет больше, чем достаточно.