Фигурантам дела «Сети» вынесли жестокий приговор — среди них есть новосибирец

Приволжский окружной военный суд вынес приговор семи фигурантам так называемого пензенского дела. Они получили от 6 до 18 лет колонии.



Один из обвиняемых — уроженец Новосибирска Арман Сагынбаев. Молодой человек переехал в Санкт-Петербург в 2013 году. Сагынбаева задержали в ноябре 2017 года в рамках расследования по делу «Сети». Он обвинялся по части 2 статьи 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»). Его приговорили к 6 годам колонии общего режима.

Согласно информации на сайте Rupression, по «пензенскому делу» проходили 11 человек. По версии следствия, они участвовали в террористическом сообществе «Сеть», которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу, пишет издание.