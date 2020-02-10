Новосибирский минздрав подтвердил информацию о размещении на карантин граждан Китая в Коченёвской больнице

В министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали ситуацию с вывозом китайских туристов в Коченёвскую Центральную районную больницу.
Жительница посёлка Коченёво обратилась с жалобой в НГС на то, что в больнице «развёрнуто 30 койко-мест, куда свозят из Толмачёво или из Новосибирска людей на карантин». Корреспондент НГС направил запрос в региональный минздрав для уточнения информации.
— Согласно Постановлению главного санитарного врача РФ Поповой А.Ю.
Помимо этого, в ведомстве добавили, что в настоящий момент 14-дневный карантин окончен, четыре гражданина Китая, находившиеся в инфекционном отделении Коченевской ЦРБ, здоровы и отпущены домой.
— Отметим, что в настоящий момент вступили в силу изменения в вышеупомянутое Постановление главного санитарного врача России, обязательный карантин для прибывших из КНР и не имеющих признаков ОРВИ отменён, — добавили в ведомстве.
Сейчас за этой категорией граждан будут вести медицинское наблюдение по месту жительства.
На прошлой неделе стало известно о создании двух карантинных зон в Новосибирской области. Об этом рассказал министр здравоохранения региона. Месторасположение второй больницы (или санатория), на базе которой организована карантинная зона, до сих пор неизвестно.