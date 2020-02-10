Новосибирский минздрав подтвердил информацию о размещении на карантин граждан Китая в Коченёвской больнице

В ведомстве отмечают, что до настоящего времени в регионе нет ни одного случая заражения коронавирусом

— Согласно Постановлению главного санитарного врача РФ Поповой А.Ю. № 3 от 31.01.2020 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», на территории Новосибирской области были приняты меры для проведения динамического непрерывного наблюдения за лицами китайской национальности, прибывшими из Китайской Народной Республики и не имеющими признаков ОРВИ. Данные граждане КНР были размещены в условиях специализированного инфекционного отделения Коченевской ЦРБ, — объяснили в официальном сообщении в группе минздрава Новосибирской области «ВКонтакте».

Жительница посёлка Коченёво обратилась с жалобой в НГС на то, что в больнице «развёрнуто 30 койко-мест, куда свозят из Толмачёво или из Новосибирска людей на карантин». Корреспондент НГС направил запрос в региональный минздрав для уточнения информации.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали ситуацию с вывозом китайских туристов в Коченёвскую Центральную районную больницу .

Помимо этого, в ведомстве добавили, что в настоящий момент 14-дневный карантин окончен, четыре гражданина Китая, находившиеся в инфекционном отделении Коченевской ЦРБ, здоровы и отпущены домой.

— Отметим, что в настоящий момент вступили в силу изменения в вышеупомянутое Постановление главного санитарного врача России, обязательный карантин для прибывших из КНР и не имеющих признаков ОРВИ отменён, — добавили в ведомстве.

Сейчас за этой категорией граждан будут вести медицинское наблюдение по месту жительства.

На прошлой неделе стало известно о создании двух карантинных зон в Новосибирской области. Об этом рассказал министр здравоохранения региона. Месторасположение второй больницы (или санатория), на базе которой организована карантинная зона, до сих пор неизвестно.