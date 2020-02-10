Неизвестный водитель насмерть сбил мужчину в Дзержинском районе и скрылся

В ГУ МВД по НСО информацию об инциденте подтвердили.

По информации паблика ВКонтакте «АСТ-54», тело мужчины лежало на трамвайных путях. Врачи скорой помощи, приехавшие на место происшествия, констатировали смерть пострадавшего. Очевидцы сообщают, что рядом со сбитым мужчиной находилась его мать — в момент ДТП она была в магазине неподалеку, а мужчина шел ее встречать.

Сегодня, 10 февраля, вечером рядом с домом на улице Волочаевской, 53 в Дзержинском районе неизвестный водитель сбил 35-летнего мужчину.

— В 19:08 к нам поступило сообщение о ДТП. Автомобилем сбит пешеход 1984 года рождения. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Водитель с места происшествия скрылся. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются приметы автомобиля. Сейчас мы проводим мероприятия по розыску нарушителя, — сообщили в ведомстве.

Очевидцев и свидетелей аварии ГИБДД просит обратиться по телефонам: 232–23–51 или 232–23–21.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 923 157–00–00.



В декабре водитель «Ауди» сбил мужчину у Заельцовского парка и скрылся. Пешеход получил тяжёлые травмы.