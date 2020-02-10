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Происшествия

Неизвестный водитель насмерть сбил мужчину в Дзержинском районе и скрылся

Пешеход погиб на месте

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Мужчина шел встречать свою мать

Мужчина шел встречать свою мать

Сегодня, 10 февраля, вечером рядом с домом на улице Волочаевской, 53 в Дзержинском районе неизвестный водитель сбил 35-летнего мужчину. 

По информации паблика ВКонтакте «АСТ-54», тело мужчины лежало на трамвайных путях. Врачи скорой помощи, приехавшие на место происшествия, констатировали смерть пострадавшего. Очевидцы сообщают, что рядом со сбитым мужчиной находилась его мать — в момент ДТП она была в магазине неподалеку, а мужчина шел ее встречать.

В ГУ МВД по НСО информацию об инциденте подтвердили.

— В 19:08 к нам поступило сообщение о ДТП. Автомобилем сбит пешеход 1984 года рождения. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Водитель с места происшествия скрылся. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются приметы автомобиля. Сейчас мы проводим мероприятия по розыску нарушителя, — сообщили в ведомстве. 

Очевидцев и свидетелей аварии ГИБДД просит обратиться по телефонам: 232–23–51 или 232–23–21.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 923 157–00–00.

В декабре водитель «Ауди» сбил мужчину у Заельцовского парка и скрылся. Пешеход получил тяжёлые травмы.

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сбил пешехода насмертьДТП
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КОММЕНТАРИИ (35)

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10 фев 2020 в 20:43

Соболезнования. Надо найти водителя, сейчас кругом камеры - это не сложно. Но поражает трусость тех кто покидает место ДТП,

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10 фев 2020 в 21:01

Мать погибшего больше всего жаль - не дай Бог кому подобное пережить. Мои соболезнования этой женщине.

10 фев 2020 в 20:48

Нефиг бегать где попало