Обновлённый Hyundai Solaris раскрыли до премьеры: ячеистая решётка и огромный мультимедиа-экран

Hyundai Solaris получил новые фары и решетку радиатора с ячеистой структурой Фото: Hyundai

Российский офис Hyundai опубликовал первые фотографии обновленного седана Solaris. Продажи модели начнутся 18 февраля 2020 года .

С рестайлингом у автомобиля изменятся бамперы, радиаторная решетка и головная оптика. Форма задних фонарей не поменяется, но рисунок будет иным.

Сзади новинка отличается бампером и рисунком фонарей Фото: Hyundai

В салоне появится новый экран мультимедийной системы, выполненный в виде планшета. Напомним, на текущей модели монитор встроен в переднюю панель. Также изменятся воздуховоды.

Подробностей по технической части нет, но наверняка модель не будет сильно отличаться от предшественника. Скорее всего, в линейке останутся моторы 1,4 литра ( 100 л. с. ) и 1,6 литра ( 123 л. с. ), которые сочетаются с шестиступенчатыми механикой либо автоматом.

Главное новшество в салоне — более крупный экран мультимедийной системы Фото: Hyundai