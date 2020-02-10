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Обновлённый Hyundai Solaris раскрыли до премьеры: ячеистая решётка и огромный мультимедиа-экран

Раскрыты первые подробности о корейском бестселлере

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Hyundai Solaris получил новые фары и решетку радиатора с ячеистой структурой

Hyundai Solaris получил новые фары и решетку радиатора с ячеистой структурой

Российский офис Hyundai опубликовал первые фотографии обновленного седана Solaris. Продажи модели начнутся 18 февраля 2020 года.

С рестайлингом у автомобиля изменятся бамперы, радиаторная решетка и головная оптика. Форма задних фонарей не поменяется, но рисунок будет иным.

Сзади новинка отличается бампером и рисунком фонарей

Сзади новинка отличается бампером и рисунком фонарей

В салоне появится новый экран мультимедийной системы, выполненный в виде планшета. Напомним, на текущей модели монитор встроен в переднюю панель. Также изменятся воздуховоды.

Подробностей по технической части нет, но наверняка модель не будет сильно отличаться от предшественника. Скорее всего, в линейке останутся моторы 1,4 литра (100 л. с.) и 1,6 литра (123 л. с.), которые сочетаются с шестиступенчатыми механикой либо автоматом.

Главное новшество в салоне — более крупный экран мультимедийной системы

Главное новшество в салоне — более крупный экран мультимедийной системы

Наверняка рестайлинг сделает Hyundai Solaris немножко дороже. Нынешняя модель сейчас стоит от 756 000 рублей без учета скидок.

Недавно появилась первая информация о конкуренте «Соляриса» — новом Volkswagen Polo, который появится в продаже ближе к лету. Теперь это будет не седан, а лифтбэк — как соплатформенный SKODA Rapid.

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HyundaiSolarisновинка
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КОММЕНТАРИИ (3)

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10 фев 2020 в 19:41

Какая бы машина не была современная она не сравнится по безопасности с ОТ.

10 фев 2020 в 19:45

И насколько цены вырастут?
Его и сейчас то перестали брать, т.к. более менее комплектация 1,6 АТ от 900 тр стоит

10 фев 2020 в 19:41

Таксисты будут счастливы...