Обновлённый Hyundai Solaris раскрыли до премьеры: ячеистая решётка и огромный мультимедиа-экран

Российский офис Hyundai опубликовал первые фотографии обновленного седана Solaris. Продажи модели начнутся
С рестайлингом у автомобиля изменятся бамперы, радиаторная решетка и головная оптика. Форма задних фонарей не поменяется, но рисунок будет иным.
В салоне появится новый экран мультимедийной системы, выполненный в виде планшета. Напомним, на текущей модели монитор встроен в переднюю панель. Также изменятся воздуховоды.
Подробностей по технической части нет, но наверняка модель не будет сильно отличаться от предшественника. Скорее всего, в линейке останутся моторы
Наверняка рестайлинг сделает Hyundai Solaris немножко дороже. Нынешняя модель сейчас стоит от
Недавно появилась первая информация о конкуренте «Соляриса» — новом Volkswagen Polo, который появится в продаже ближе к лету. Теперь это будет не седан, а лифтбэк — как соплатформенный SKODA Rapid.