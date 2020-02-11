Фотографы устроили обнаженным девушкам роскошную фотосессию в сугробах и воде — показываем, что получилось

Не один зимний фотофест не обходится без съёмок обнажённых моделей прямо на снегу

В зимнем фотофесте любителей съёмок в стиле ню, который прошел на туристической базе в Маслянинском районе Новосибирской области, поучаствовали около 20 фотографов.

— Я это называю таким корпоративом фотографов, где они могут встретиться, отдохнуть и заняться любимым делом — фотографией. Снимают и природу, и девушек. Потом эти работы некоторые фотографы могут использовать на выставках, — рассказал организатор фестиваля Филипп Родионов.



НГС попросил участников откровенного фотофеста показать, какие снимки у них получились. Публикуем несколько кадров.