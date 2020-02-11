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Развлечения

Фотографы устроили обнаженным девушкам роскошную фотосессию в сугробах и воде — показываем, что получилось

Фотофест любителей съемок в стиле ню прошел на одной из баз отдыха в Маслянинском районе

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Не один зимний фотофест не обходится без съёмок обнажённых моделей прямо на снегу

Не один зимний фотофест не обходится без съёмок обнажённых моделей прямо на снегу

В зимнем фотофесте любителей съёмок в стиле ню, который прошел на туристической базе в Маслянинском районе Новосибирской области, поучаствовали около 20 фотографов.

— Я это называю таким корпоративом фотографов, где они могут встретиться, отдохнуть и заняться любимым делом — фотографией. Снимают и природу, и девушек. Потом эти работы некоторые фотографы могут использовать на выставках, — рассказал организатор фестиваля Филипп Родионов.

НГС попросил участников откровенного фотофеста показать, какие снимки у них получились. Публикуем несколько кадров.

Съёмки на фотофесте проходят в разных локациях: есть и традиционные — в помещении

Съёмки на фотофесте проходят в разных локациях: есть и традиционные — в помещении

Самая необычная фотосессия прошла под водой, в бассейне турбазы

Самая необычная фотосессия прошла под водой, в бассейне турбазы

Самое удачное сочетание: зимняя природа и обнажённая натура

Самое удачное сочетание: зимняя природа и обнажённая натура

Рабочий процесс: одеты тепло все, кроме модели&nbsp;

Рабочий процесс: одеты тепло все, кроме модели 

В двухдневнем фотофесте «Кинтереп-2020» участвовали несколько девушек-моделей, которые снялись в разных локациях: в бассейне, на снегу, с собаками хаски.

Иногда девушек выпускали на мороз всё же немного одетыми

Иногда девушек выпускали на мороз всё же немного одетыми

Фоторабота «Иду в баню» известного мастера Константина Ощепкова<br>

Фоторабота «Иду в баню» известного мастера Константина Ощепкова

Летом 2019 года НГС рассказал о большой выставке эротических снимков «Сибирь.Ню», которая проходила в «Подземке». Самая популярная фотомодель открыла выставку и полностью обнажилась перед первыми зрителями. 

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КОММЕНТАРИИ (131)

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11 фев 2020 в 09:06

И? сейчас голой бабой никого не удивишь, вот бы снег мэрия убрала в городе, то да

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11 фев 2020 в 09:09

А после родов эти модельки будут рассылки и репосты делать по соц сетям... Помогите на лечение в Германию моему... Максимке...

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11 фев 2020 в 09:05

Срамота!