Фотографы устроили обнаженным девушкам роскошную фотосессию в сугробах и воде — показываем, что получилось

В зимнем фотофесте любителей съёмок в стиле ню, который прошел на туристической базе в Маслянинском районе Новосибирской области, поучаствовали около 20 фотографов.
— Я это называю таким корпоративом фотографов, где они могут встретиться, отдохнуть и заняться любимым делом — фотографией. Снимают и природу, и девушек. Потом эти работы некоторые фотографы могут использовать на выставках, — рассказал организатор фестиваля Филипп Родионов.
НГС попросил участников откровенного фотофеста показать, какие снимки у них получились. Публикуем несколько кадров.
В двухдневнем фотофесте «Кинтереп-2020» участвовали несколько девушек-моделей, которые снялись в разных локациях: в бассейне, на снегу, с собаками хаски.
Летом 2019 года НГС рассказал о большой выставке эротических снимков «Сибирь.Ню», которая проходила в «Подземке». Самая популярная фотомодель открыла выставку и полностью обнажилась перед первыми зрителями.