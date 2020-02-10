Первый звонок в феврале: в Новосибирске открыли большую школу с тремя спортзалами и столовой на 550 человек

Сегодня, 10 февраля, в Новосибирске на улице Виктора Шевелёва в ЖК Матрёшкин двор открылась новая школа № 217 . Учебное заведение рассчитано на 1100 детей. Здесь есть три физкультурных зала и один хореографический, будут работать секции по различным видам спорта, ученики также будут заниматься вокалом. В десяти кабинетах подключен Wi-Fi, а в столовой одновременно смогут есть 550 человек.

Как оснащены классы и залы — смотрите в нашем фоторепортаже с открытия.