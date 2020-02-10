Первый звонок в феврале: в Новосибирске открыли большую школу с тремя спортзалами и столовой на 550 человек

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25 ноября 2019
НГС рекомендует, что почитать
Привет! У нас появился новый раздел, в котором мы делимся с вами крутыми историями из других городов. Интересные люди, необычные судьбы, громкие события — всё это вы найдете в специальном разделе «Рекомендуем» на главной странице НГС.
1 ноября 2019
Голосование за статьи (есть кое-что новое)
Вы же знаете, что на НГС можно проголосовать за каждую статью и тем самым показать свою реакцию: удивление, гнев, печаль, радость, одобрение? Теперь мы собираем количество голосов и показываем, сколько и за какой вариант проголосовали. Попробуйте прямо сейчас! Елена Ходырева, главный редактор НГС
Сегодня, 10 февраля, в Новосибирске на улице Виктора Шевелёва в ЖК Матрёшкин двор открылась новая школа № 217. Учебное заведение рассчитано на 1100 детей. Здесь есть три физкультурных зала и один хореографический, будут работать секции по различным видам спорта, ученики также будут заниматься вокалом. В десяти кабинетах подключен Wi-Fi, а в столовой одновременно смогут есть 550 человек.
Как оснащены классы и залы — смотрите в нашем фоторепортаже с открытия.
Строительство школы началось в 2018 году. Разрешение на ввод в эксплуатацию она получила в январе. Ещё почти месяц потребовался на то, чтобы пройти экспертизы от Роспотребнадзора и Госпожнадзора: они необходимы, чтобы получить лицензию на образовательную деятельность.
Ученики смогут посещать дополнительные секции баскетбола, волейбола, лыж и хореографии.
Как рассказывала НГС директор школы Елена Третьякова, в школе также есть радио- и телестудии, творческая лаборатория, лаборатории физики, химии и робототехники, а также картинная галерея.
В ночь с 31 января на 1 февраля родители будущих первоклассников записывали их в школы. Чтобы попасть в хорошие учебные заведения, кому-то пришлось приехать в школы к 6 утра, чтобы наверняка попасть в нужный класс. Некоторых даже не смутило то, что на улице было –20. Об этом НГС рассказывал в режиме онлайн.