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Первый звонок в феврале: в Новосибирске открыли большую школу с тремя спортзалами и столовой на 550 человек

В школу будут ходить жители Южно-Чемского жилмассива

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На строительство новой школы в Южно-Чемском жилмассиве потратили почти 732 млн рублей

На строительство новой школы в Южно-Чемском жилмассиве потратили почти 732 млн рублей

Сегодня, 10 февраля, в Новосибирске на улице Виктора Шевелёва в ЖК Матрёшкин двор открылась новая школа № 217. Учебное заведение рассчитано на 1100 детей. Здесь есть три физкультурных зала и один хореографический, будут работать секции по различным видам спорта, ученики также будут заниматься вокалом. В десяти кабинетах подключен Wi-Fi, а в столовой одновременно смогут есть 550 человек.

Как оснащены классы и залы — смотрите в нашем фоторепортаже с открытия.

В школе есть 50 учебных классов, всего в ней смогут обучаться 1100 детей

В школе есть 50 учебных классов, всего в ней смогут обучаться 1100 детей

Школа <nobr class="_">№&nbsp;217</nobr> — первая, которую открыли в Новосибирске в этом году. Сегодня здесь прошла линейка с первым звонком

Школа № 217 — первая, которую открыли в Новосибирске в этом году. Сегодня здесь прошла линейка с первым звонком

Строительство школы началось в 2018 году. Разрешение на ввод в эксплуатацию она получила в январе. Ещё почти месяц потребовался на то, чтобы пройти экспертизы от Роспотребнадзора и Госпожнадзора: они необходимы, чтобы получить лицензию на образовательную деятельность.

В школе <nobr class="_">№&nbsp;217</nobr> есть три физкультурных зала

В школе № 217 есть три физкультурных зала

Для детей оборудовали хореографический зал

Для детей оборудовали хореографический зал

Ученики смогут посещать дополнительные секции баскетбола, волейбола, лыж и хореографии.

Новое оборудование также разместили в кабинетах труда

Новое оборудование также разместили в кабинетах труда

В школе дети смогут заниматься в вокальной студии

В школе дети смогут заниматься в вокальной студии

Столовая в школе рассчитана на 550 посадочных мест

Столовая в школе рассчитана на 550 посадочных мест

В школе есть современное оборудование, в 10 кабинетах есть зона Wi-Fi

В школе есть современное оборудование, в 10 кабинетах есть зона Wi-Fi

Помимо лифтов, в школе есть подъёмники для детей с ограниченными возможностями здоровья

Помимо лифтов, в школе есть подъёмники для детей с ограниченными возможностями здоровья

Школа готова принять учеников из Южно-Чемского жилмассива

Школа готова принять учеников из Южно-Чемского жилмассива

Как рассказывала НГС директор школы Елена Третьякова, в школе также есть радио- и телестудии, творческая лаборатория, лаборатории физики, химии и робототехники, а также картинная галерея.

Новая школа уже готова к работе

Новая школа уже готова к работе

В ночь с 31 января на 1 февраля родители будущих первоклассников записывали их в школы. Чтобы попасть в хорошие учебные заведения, кому-то пришлось приехать в школы к 6 утра, чтобы наверняка попасть в нужный класс. Некоторых даже не смутило то, что на улице было –20. Об этом НГС рассказывал в режиме онлайн.

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школакировский район
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КОММЕНТАРИИ (10)

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10 фев 2020 в 19:50

Открыватель школ, детсадов и катков не светится на прессу? Типа, инспектирует уборку снега? Ну да.

10 фев 2020 в 19:48

Классно. Я закончил школу 142 в 1973 году . Разница колоссальная...

10 фев 2020 в 19:51

Очень здорово. Новые школы необходимы. Рада за детишек, которые будут учиться в этой школе.