Таксиста рассердила расчёсывающаяся пассажирка — он повёз её в Кемерово, а потом сломал ей нос

После поступившего заявления полиция проводит проверку Фото: Александр Ощепков

Водитель сервиса заказа такси «Везёт» в Новосибирске сломал нос пассажирке — перед этим они повздорили из-за того, что девушка расчёсывалась в салоне машины. Инцидент произошёл днём во вторник, 4 февраля.

Как рассказала корреспонденту НГС Елена (имя девушки изменено по её просьбе), в тот день она опаздывала на встречу с подругой в кафе и не успела просушить волосы после душа. Приводить себя в порядок девушка продолжила уже в такси. Однако водителю не понравилось, что пассажирка расчёсывала волосы в его салоне — это и послужило началом конфликта.

«Раз не хочешь выходить, я тебя повезу в Кемерово» Как пояснила Елена, выбирая, где расчесать волосы — в кафе или в такси, — девушка выбрала такси. — Я была в зимней одежде, у водителя была включена печка, и сам он сидел в футболке. Мне стало жарко. Не спрашивая его, я приоткрыла окно сантиметра на четыре и стала расчёсывать волосы. Понятное дело, некоторые волосы, которые у меня оказались на расчёске, я скатала и выбросила в окно — по машине их я не раскидывала, после я положила расчёску. Водитель меня спросил: «Давайте окно закроем?». Я говорю: «Ну ладно, просто душно очень, а я в зимнем». Он говорит: «Давайте тогда переднее окно открою?». Я согласилась, закрыла окно. Едем дальше, и вдруг он говорит: «Ты понимаешь, что ты ведёшь себя некрасиво?». То есть перешёл на «ты» сразу. Я спросила: «Что такое?». Я же ничего не делала, просто ехала. Он говорит: «Что ты тут чешешься, разносишь мне тут мусор». Я ему спокойно говорю: «Подождите, я же всё уже закончила, не переживайте, я больше ничего делать не буду». Он говорит: «Нет, мне всё равно не нравится — больше со мной не поедешь. Выметайся», — пересказывает случившееся девушка.

Маршрут проходил от НИИЖТа до начала Красного проспекта. Водитель внезапно притормозил в районе станции метро «Гагаринская» — по словам Елены, мужчина требовал, чтобы она покинула салон. Девушка удивилась и попросила позвонить оператору, чтобы заказ отменили и подали другую машину. — На это он сказал: «Выметайся, мне всё равно, где ты будешь ждать, звони, кому хочешь». Я позвонила оператору, объяснила ей ситуацию, спросила, что мне делать. Надеялась, что они посоветуют. Оператор говорит: «Не переживайте, мы свяжемся с перевозчиком и вам перезвоним». И всё. Сейчас я понимаю, что с моей стороны было очень наивно сидеть в салоне: надо было просто бежать со всех ног. Он на меня орёт: «Таких, как ты, нужно проучить, я тебя проучу!». Ему звонит диспетчер, и он ему отвечает: «Я заказ отменяю, она тут чешется, мусорит, инфекцию свою распространяет. Я ей говорю, а она — ноль реакции». Ну, тут я не очень понимаю, что он имеет в виду — я здорова и не выглядела как бомж или пьяный человек, у меня была только растрёпана причёска. Он говорил, что я себя неприлично веду — тут он, конечно, прав в том смысле, что я расчёсывалась: ведь у каждого своё понятие приличия. В общем, он заказ отменил, а мне никто не звонит. И дальше, кроме того, что он на меня орёт, ничего не происходит. Я говорю: давайте я подожду, пока оператор мне перезвонит, машину назначат, и я пересяду. И вдруг он отвечает: «Раз не хочешь выходить, я тебя повезу в Кемерово».

«Он обернулся и ударил меня по лицу, прицельно, кулаком» На этих словах, как рассказала Елена, водитель свернул от станции метро вправо, ушёл с маршрута и повёз пассажирку в неизвестном направлении. На просьбу девушки всё же довезти её до конечного пункта мужчина заявил, что ему нужно в Кемерово по делам, а добираться оттуда назад в Новосибирск она будет самостоятельно. — Ему названивали диспетчеры, но он не отвечал, а мне, наоборот, никто не звонил. И при этом он везёт меня куда-то... Как мне потом объяснили, это действительно было направление на Кемерово. Может быть, он так хотел меня проучить — увезти в Кемерово и там бросить... Я звонила операторам, они меня соединяли со службой качества, там мне говорили: «Подождите, мы свяжемся с водителем, потом перезвоним». Я сообщила им, что он не берёт трубку. Оператор говорит: «Тогда передайте ему свой телефон, пусть он с нами поговорит». Я водителю говорю: «Пожалуйста, поговорите с оператором». На это он мне ответил: «Я не буду твой телефон брать, может, он заразный». Мы ещё были в черте города, и на какой-то дороге рядом с кустами он, наконец, говорит: «Ты хорошенько подумай: последний твой шанс выйти [из машины] или — в Кемерово». И тут до меня дошло, что действительно пора уходить, — вспоминает Елена.

Так как в этот момент машина стояла посреди дороги на светофоре, девушка попросила высадить её рядом с каким-нибудь тротуаром. Водитель послушался и довёз её до АЗС на Жуковского, 95а. — Пока мы ехали, он меня песочил, какой я ужасный человек. Он не крыл меня матом, а просто из серии «как тебя земля носит, тварь, сжечь таких, инфекционная» и так далее. Я ему говорила: «Ну как же так, рядом с вами сидит девушка, я же вежливо с вами, спокойно, что вы так распаляетесь, что я вам такого сделала». Он отвечал: «Ну и что, что девушка, я вообще-то с тобой цензурно говорю», — при этом кричит. Останавливается на АЗС. Поскольку он нажелал мне всего подряд вроде «да чтоб ты сдохла», меня это разозлило, я вскипела и сделала нехорошую вещь — я в него плюнула. Понимаю, что это меня не красит и делать этого не стоило. Но я это сделала. Тогда он обернулся и ударил меня по лицу, прицельно, кулаком. Я тут же из машины выбежала, у меня пошла кровь. Я зашла в киоск на АЗС, стою, рыдаю. С носа кровь течёт, шарф и куртка в крови. Но рыдаю не оттого, что он такой нехороший, а оттого что никто не поможет, — рассказала она.

По словам Елены, когда она выбежала из машины, таксист сразу же уехал. «Оказалось, что у меня перелом носа без смещения» На плач девушки откликнулась сотрудница АЗС — подошла, чтобы её успокоить, и помогла вызвать полицию.Также девушка звонила операторам такси «Везёт» — выслушав её историю, ей снова ответили, что они свяжутся со службой качества и перезвонят, также предложили прислать машину за счёт компании. — В итоге я не ждала полицию — позвонила знакомому, он приехал и доставил меня в ближайший участок, где я написала заявление. Поехала на автобусе в травмпункт, забрала рентген, отнесла его в судмедэкспертизу на Немировича-Данченко. Оказалось, что у меня перелом носа без смещения. Сотрясения не было, но голова болит, нос опухший из-за отёка, — поделилась Елена.

В МВД подтвердили, что заявление действительно поступило — по нему проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение. Как рассказала Елена, операторы дали ей номер дирекции, по которому, как выяснила девушка, «никто никогда не отвечает».



— В службе качества сказали, что водитель не отвечает на звонки и директор со мной свяжется, когда наладят связь с водителем. Никто, конечно же, мне так до сих пор и не позвонил. А сейчас мне и вовсе говорят, что всё, что между мной и перевозчиком — это наши личные дела, они ответственности не несут и помочь ничем не могут, — говорит пострадавшая.