В Новосибирске объявили о запрете парковаться у Заксобрания из-за уборки снега

Автомобилистам в Новосибирске запретят парковку у здания по ул. Кирова, 3 в Октябрьском районе — там располагается Законодательное собрание Новосибирской области.



По данным пресс-центра мэрии, запрет на остановку транспорта введут в ночное время (с 21:00 по 06:00) со 2 марта, окончательный срок действия этих мер пока не определён.



— Это сделано для исключения стоянки транспортных средств на парковке в ночное время для беспрепятственного проезда спецтехники, убирающей территорию парковки от снега, — пояснили в мэрии.

