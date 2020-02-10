В Новосибирске объявили о запрете парковаться у Заксобрания из-за уборки снега

Автомобилистам в Новосибирске запретят парковку у здания по ул. Кирова, 3 в Октябрьском районе — там располагается Законодательное собрание Новосибирской области.
По данным пресс-центра мэрии, запрет на остановку транспорта введут в ночное время (с 21:00 по 06:00) со 2 марта, окончательный срок действия этих мер пока не определён.
— Это сделано для исключения стоянки транспортных средств на парковке в ночное время для беспрепятственного проезда спецтехники, убирающей территорию парковки от снега, — пояснили в мэрии.
Качество уборки снега в Новосибирске этой зимой стало предметом недовольства для многих новосибирцев. На прошлой неделе несколько инициативных жителей Октябрьского района украсили сугробы города табличками с надписями «Спасибо, Анатолий Сугробович!», «Наш мэр — сугроб?» и «Как вам Локоть?». Таким способом они захотели обратить внимание городских властей на проблему плохо очищенных дорог и тротуаров.
31 января мэр Новосибирска Анатолий Локоть обозначил полуторанедельный срок для того, чтобы дорожные службы решили проблему с уборкой снега в городе.