10 февраля понедельник
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 9/10
usd 63.47
eur 69.63
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 9/10
usd 63.47
eur 69.63

Все новости

Все новости
Город

В Новосибирске объявили о запрете парковаться у Заксобрания из-за уборки снега

Запрет на парковку будет действовать в ночное время

1 207
44 Обсудить

Поделиться

Ночная парковка у здания Заксобрания станет недоступна со 2 марта

Ночная парковка у здания Заксобрания станет недоступна со 2 марта

Автомобилистам в Новосибирске запретят парковку у здания по ул. Кирова, 3 в Октябрьском районе — там располагается Законодательное собрание Новосибирской области.

По данным пресс-центра мэрии, запрет на остановку транспорта введут в ночное время (с 21:00 по 06:00) со 2 марта, окончательный срок действия этих мер пока не определён.

— Это сделано для исключения стоянки транспортных средств на парковке в ночное время для беспрепятственного проезда спецтехники, убирающей территорию парковки от снега, — пояснили в мэрии.

Качество уборки снега в Новосибирске этой зимой стало предметом недовольства для многих новосибирцев. На прошлой неделе несколько инициативных жителей Октябрьского района украсили сугробы города табличками с надписями «Спасибо, Анатолий Сугробович!», «Наш мэр — сугроб?» и «Как вам Локоть?». Таким способом они захотели обратить внимание городских властей на проблему плохо очищенных дорог и тротуаров.

31 января мэр Новосибирска Анатолий Локоть обозначил полуторанедельный срок для того, чтобы дорожные службы решили проблему с уборкой снега в городе.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Уборка снегапарковкаЗаксобрание Новосибирской области
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (44)

Фото пользователя
10 фев 2020 в 17:44

А когда уже уборка снега в городе будет не только ночью? Объясните уже мэру, что днем можно убирать в одном месте, ночью в другом, так быстрее будет.

Фото пользователя
10 фев 2020 в 18:02

Это пыль демократичности в глаза народу пустить? Мы, мол, вот только в марте убирать у нас будут. Мы ж для вас, вот, все дворы с начала зимы, на себя моторесурс не тратили нанокоммунальной техники, купленной. (///"Впервые мы делаем такую масштабную закупку, приобретаем 48 единиц специальной уборочной техники для города. Некоторые виды машин универсальны: приспособлены для уборки улиц города в летнее и зимнее время. Приобрели и совершенно новые машины, которых у нас раньше не было. Это грейдеры новой модификации, которые могут очищать дороги от наледи в один приём", - сказал глава муниципалитета.///) Речь от 22.02.2018 г.) Так вот, чистили там снег регулярно и постоянно. Несколько раз там ездил, тракторок шуршал стабильно, чистенький такой, моргающий. Вот тут так то и актуален будет лозунг "Само растает"

Фото пользователя
10 фев 2020 в 18:00

Я думала на фотге библиотэка, хде много книшэк-романов про дикий запад и гордых необузданных рэйнджэров-техасцэв и индейсав. Лю ткие романы читывать....Типа она лэйди "хир ми тунайт", а он типа метис-стрелок-дибашыр, и она едит в карети, а он за ней на коньке скочит, похитить и "отлюбить" хочит...Ы прикол!😁