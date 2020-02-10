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Происшествия

Три человека пострадали в лобовом ДТП под Новосибирском: одну пассажирку травмировали подушки безопасности

«Лада Гранта» и Toyota Prius столкнулись на трассе в сторону посёлка Марусино

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Пассажиры столкнувшихся автомобилей получили ушибы

Пассажиры столкнувшихся автомобилей получили ушибы

Сегодня днём, 10 февраля, на трассе под Новосибирском столкнулись две машины — пострадали три человека, одна из пострадавших получила травмы из-за подушек безопасности.

Сообщение о ДТП напротив дачного общества «Славянка» в районе Криводановского сельсовета поступило сегодня в 14:51 спасателям МАСС. Спасатели прибыли на место в 15:03. 

— В результате лобового столкновения автомобилей «Лада Гранта» и Toyota Prius получили ушибы три человека. В Ладе сработали подушки безопасности, которые травмировали женщину-пассажира, сидевшую на переднем сиденье, — сообщают в МАСС.

На месте также работала пожарная и сотрудники ДПС. Специалисты провели противопожарные мероприятия и выполнили стабилизацию транспортных средств. Работу на месте аварии закончили в 15:15.

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области не смогли оперативно рассказать подробности аварии.

Спасатели закончили работу на месте аварии за 12 минут

Спасатели закончили работу на месте аварии за 12 минут

Причины столкновения на данный момент неизвестны

Причины столкновения на данный момент неизвестны

Пассажирка автомобиля&nbsp;«Лада Гранта» получила травму из-за сработавшей подушки безопасности

Пассажирка автомобиля «Лада Гранта» получила травму из-за сработавшей подушки безопасности

На выходных НГС рассказывал об аварии со смертельным исходом, которая произошла на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Автомобиль Chery столкнулся с грузовиком DAF, в результате водитель Chery скончался на месте, трёх человек госпитализировали.

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авариялобовое столкновение
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КОММЕНТАРИИ (19)

10 фев 2020 в 17:24

подушки безопасности представляют опасность лишь когда человек не пристегнут ремнем безопасности.

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10 фев 2020 в 17:22

Трассы вообще не безопасны, тем более зимой, и уж тем более на автомобиле. Постоянно пишут про погибших и травмированных на трассах, но люди с упорством, доказывая мне про какой-то комфорт, продолжают ездить на авто,а не пересаживаются на ОТ. Это их выбор. Но пусть не жалуются потом и не требуют никакой помощи.

10 фев 2020 в 17:29

Суровые жигулевские подухи !