Три человека пострадали в лобовом ДТП под Новосибирском: одну пассажирку травмировали подушки безопасности

Сегодня днём, 10 февраля, на трассе под Новосибирском столкнулись две машины — пострадали три человека, одна из пострадавших получила травмы из-за подушек безопасности.

Сообщение о ДТП напротив дачного общества «Славянка» в районе Криводановского сельсовета поступило сегодня в 14:51 спасателям МАСС. Спасатели прибыли на место в 15:03.

— В результате лобового столкновения автомобилей «Лада Гранта» и Toyota Prius получили ушибы три человека. В Ладе сработали подушки безопасности, которые травмировали женщину-пассажира, сидевшую на переднем сиденье, — сообщают в МАСС.