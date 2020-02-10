Три человека пострадали в лобовом ДТП под Новосибирском: одну пассажирку травмировали подушки безопасности

Сегодня днём, 10 февраля, на трассе под Новосибирском столкнулись две машины — пострадали три человека, одна из пострадавших получила травмы из-за подушек безопасности.
Сообщение о ДТП напротив дачного общества «Славянка» в районе Криводановского сельсовета поступило сегодня в 14:51 спасателям МАСС. Спасатели прибыли на место в 15:03.
— В результате лобового столкновения автомобилей «Лада Гранта» и Toyota Prius получили ушибы три человека. В Ладе сработали подушки безопасности, которые травмировали женщину-пассажира, сидевшую на переднем сиденье, — сообщают в МАСС.
На месте также работала пожарная и сотрудники ДПС. Специалисты провели противопожарные мероприятия и выполнили стабилизацию транспортных средств. Работу на месте аварии закончили в 15:15.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области не смогли оперативно рассказать подробности аварии.
На выходных НГС рассказывал об аварии со смертельным исходом, которая произошла на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Автомобиль Chery столкнулся с грузовиком DAF, в результате водитель Chery скончался на месте, трёх человек госпитализировали.