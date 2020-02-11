4 миллиона человек читают НГС: обсуждаем самые интересные тексты января (от странной записки до сталкинга)

Удивительные истории, интересные интервью, герои с необычный судьбой — рассказываем, чем запомнился январь на НГС Фото: Александр Ощепков, Стас Соколов, Густаво Зырянов, Pikabu.ru

Январь стал рекордным месяцем для НГС — на сайт зашли 4 миллиона 473 тысячи 800 уникальных посетителей. Редакция выпустила 852 текста — новости, статьи, обзоры, колонки и инструкции. В них мы старались максимально быстро сообщать о важных событиях в Новосибирске, делать подробные разборы и показывать красивые фотографии со значимых событий.

Чтобы вы точно не упустили самое интересное, мы собрали самые классные январские тексты в этой подборке.

Загадочная записка в куртке Zara

Чтобы перевести надпись, пришлось обратиться к девушке, которая живет в Мьянме Фото: Pikabu.ru

Жительница Новосибирска нашла записку на неизвестном ей языке в новой куртке из магазина Zara. Чтобы сделать перевод, сибирячка обратилась за помощью к пользователям сайта Pikabu. Среди шуточных ответов, нашёлся и один, похожий на правду. Девушка с ником LinaAeternitas обратилась к своей знакомой из Мьянмы и попросила её перевести надпись. Оказалось, что текст — это заметка для швеи.

После публикации этой новости новосибирцы рассказали о других своих странных находках, среди которых была ещё одна странная записка. Её также удалось перевести.

Ночной репортаж с Крещения

Люди собирались у купелей уже с полуночи Фото: Александр Ощепков

Одно из знаковых событий января — празднование Крещения Господня. Купель на озере Медвежьем открыли уже в полночь, НГС вёл оттуда онлайн-трансляцию. В прорубь окунались не только взрослые, но и дети. Желающих искупаться в холодной воде было так много, что лёд начал трещать, и поэтому спасатели не пускали к купели больше 60 человек.

Кроме онлайн-трансляции, мы показали нашим читателям 15 самых впечатляющих кадров с празднования и 10 жарких фото девушек с Крещения.

Врач-киборг

Александр вживил себе три чипа с паролями, один — с визитной карточкой и ещё один — для экспериментов с транспортной инфраструктурой Фото: Густаво Зырянов

Акушер-гинеколог Александр Волчек, который работает в областной клинической больнице, вживил себе под кожу 5 чипов. С их помощью он открывает двери, хранит пароли от устройств и разблокирует компьютер. НГС писал об Александре два года назад, а в январе мы рассказывали, как изменилась его жизнь за это время.

Электрокар, на котором можно ездить и в –20

Владельцу электрокара удаётся экономить на топливе, несмотря на морозы Фото: Ольга Бурлакова

Новосибирец Мирон Медведев приобрёл электромобиль Nissan Leaf больше года назад. Чтобы ездить на нём в сибирские морозы, пришлось установить автономный дизельный отопитель салона.

— Ставится фен, который греет воздух, работает на солярке. Он врезан в штатную систему автомобиля, управляется с тех же кнопок, только дополнительно включается, — рассказал Мирон НГС.

После модернизации на «Ниссане» можно ездить уверенней и не бояться скорого разряда. Мирон заряжает свой электрокар каждый день от розетки (спускает переноску из окна), хотя можно это делать и реже. За ночь аккумулятор полностью заряжается.

В семье Мирона два электромобиля — на их зарядку уходит 1000 рублей в месяц. Раньше за бензин приходилось платить в 10 раз больше. Автомобилист рассказал НГС и другие особенности езды на электрокаре. Общепит не для слабонервных

Рискнули бы это съесть? Фото: Стас Соколов

В январе обозреватель НГС изучил отзывы на «Флампе» о городских заведениях общепита. Меньше всего баллов посетители ставили заведениям сетей «Бургер Кинг», KFC, New York Pizza, «Вилка-Ложка» и Traveler's Coffee. Стас Соколов сам решил проверить, насколько такие оценки справедливы. Результаты проверки — читайте тут.



Тату на месте страшного шрама

После тяжёлой операции Дарья перекрыла шрам татуировкой, а потом приняла участие в фотопроекте Фото: Вера Сальницкая

Новосибирский фотограф Вера Сальницкая сняла фотопроект о пациентке и врачах ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна. Главная героиня Дарья Гореничая перенесла операцию на позвоночнике, после которой у неё остался длинный шрам — избавиться от него было невозможно, и она закрыла его изящной татуировкой.

Диагноз «сколиоз» Дарье поставили в 7 лет во время медосмотра. Заболевание не давало о себе знать, поэтому девушка активно занималась спортом, попала в Школу олимпийского резерва и стала кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике. Однако к 18 годам девушку стали беспокоить сильные боли, потому что позвоночник искривился под углом 40 градусов. В 2011 году Дарье установили титановую конструкцию на позвоночник, после чего пришлось пройти долгий курс реабилитации. Девушка хотела избавиться от рубца, напоминающего о болезни, и обратилась к пластическому хирургу, но полностью убрать шрам всё равно бы не получилось. Тогда она решила закрыть его татуировкой, а потом приняла участие в проекте фотографа Веры Сальницкой, которая считает человеческое тело красивым, несмотря на любые его особенности. Вы только посмотрите на эти невероятные фотографии.

Жертвы сталкинга

Три девушки рассказали о том, как они стали жертвами преследователей Фото: Анна Рыбакова

Журналист НГС записала истории трёх девушек, которых преследовали навязчивые поклонники. Кого-то из героинь караулили у дома, забрасывали сообщениями в социальных сетях, обрывали телефон, а одну из девушек преследователь ударил по голове так, что она получила сотрясение мозга. О причинах подобного поведения рассказала психолог Светлана Лысенко, а в МВД объяснили, в каких случаях можно жаловаться на преследователей в полицию

Новые станции метро

В Новосибирске хотят построить 6 станций метро, но неизвестно когда это произойдет Фото: Александр Ощепков

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что вето на развитие метрополитена в крупных городах могут снять. В будущем, возможно, построят 6 новых станций. На Дзержинской линии предполагается строительство станций «Молодёжная, «Гусинобродская» и «Автовокзал», а на Ленинской — «Площадь Станиславского» и «Троллейная». Станция также появится в районе аэропорта «Северный» и, соответственно, получит название «Северная». Эту новость бурно обсуждали на НГС.

Из комментариев мы собрали мнения читателей о том, где метро нужнее всего, и нанесли эти их на карту.



Простой парень с Затулинки и Ольга Бузова

В Москву Давид Манукян переехал после расставания с девушкой Фото: instagram.com / dava_m