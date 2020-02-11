4 миллиона человек читают НГС: обсуждаем самые интересные тексты января (от странной записки до сталкинга)

Январь стал рекордным месяцем для НГС — на сайт зашли 4 миллиона 473 тысячи 800 уникальных посетителей. Редакция выпустила 852 текста — новости, статьи, обзоры, колонки и инструкции. В них мы старались максимально быстро сообщать о важных событиях в Новосибирске, делать подробные разборы и показывать красивые фотографии со значимых событий.
Чтобы вы точно не упустили самое интересное, мы собрали самые классные январские тексты в этой подборке.
Загадочная записка в куртке Zara
Жительница Новосибирска нашла записку на неизвестном ей языке в новой куртке из магазина Zara. Чтобы сделать перевод, сибирячка обратилась за помощью к пользователям сайта Pikabu. Среди шуточных ответов, нашёлся и один, похожий на правду. Девушка с ником LinaAeternitas обратилась к своей знакомой из Мьянмы и попросила её перевести надпись. Оказалось, что текст — это заметка для швеи.
После публикации этой новости новосибирцы рассказали о других своих странных находках, среди которых была ещё одна странная записка. Её также удалось перевести.
Ночной репортаж с Крещения
Одно из знаковых событий января — празднование Крещения Господня. Купель на озере Медвежьем открыли уже в полночь, НГС вёл оттуда онлайн-трансляцию. В прорубь окунались не только взрослые, но и дети. Желающих искупаться в холодной воде было так много, что лёд начал трещать, и поэтому спасатели не пускали к купели больше 60 человек.
Кроме онлайн-трансляции, мы показали нашим читателям 15 самых впечатляющих кадров с празднования и 10 жарких фото девушек с Крещения.
Врач-киборг
Акушер-гинеколог Александр Волчек, который работает в областной клинической больнице, вживил себе под кожу 5 чипов. С их помощью он открывает двери, хранит пароли от устройств и разблокирует компьютер. НГС писал об Александре два года назад, а в январе мы рассказывали, как изменилась его жизнь за это время.
Электрокар, на котором можно ездить и в –20
Новосибирец Мирон Медведев приобрёл электромобиль Nissan Leaf больше года назад. Чтобы ездить на нём в сибирские морозы, пришлось установить автономный дизельный отопитель салона.
— Ставится фен, который греет воздух, работает на солярке. Он врезан в штатную систему автомобиля, управляется с тех же кнопок, только дополнительно включается, — рассказал Мирон НГС.
После модернизации на «Ниссане» можно ездить уверенней и не бояться скорого разряда. Мирон заряжает свой электрокар каждый день от розетки (спускает переноску из окна), хотя можно это делать и реже. За ночь аккумулятор полностью заряжается.
В семье Мирона два электромобиля — на их зарядку уходит 1000 рублей в месяц. Раньше за бензин приходилось платить в 10 раз больше. Автомобилист рассказал НГС и другие особенности езды на электрокаре.
Общепит не для слабонервных
В январе обозреватель НГС изучил отзывы на «Флампе» о городских заведениях общепита. Меньше всего баллов посетители ставили заведениям сетей «Бургер Кинг», KFC, New York Pizza, «Вилка-Ложка» и Traveler's Coffee. Стас Соколов сам решил проверить, насколько такие оценки справедливы. Результаты проверки — читайте тут.
Тату на месте страшного шрама
Новосибирский фотограф Вера Сальницкая сняла фотопроект о пациентке и врачах ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна. Главная героиня Дарья Гореничая перенесла операцию на позвоночнике, после которой у неё остался длинный шрам — избавиться от него было невозможно, и она закрыла его изящной татуировкой.
Диагноз «сколиоз» Дарье поставили в 7 лет во время медосмотра. Заболевание не давало о себе знать, поэтому девушка активно занималась спортом, попала в Школу олимпийского резерва и стала кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике. Однако к 18 годам девушку стали беспокоить сильные боли, потому что позвоночник искривился под углом 40 градусов.
В 2011 году Дарье установили титановую конструкцию на позвоночник, после чего пришлось пройти долгий курс реабилитации. Девушка хотела избавиться от рубца, напоминающего о болезни, и обратилась к пластическому хирургу, но полностью убрать шрам всё равно бы не получилось. Тогда она решила закрыть его татуировкой, а потом приняла участие в проекте фотографа Веры Сальницкой, которая считает человеческое тело красивым, несмотря на любые его особенности. Вы только посмотрите на эти невероятные фотографии.
Жертвы сталкинга
Журналист НГС записала истории трёх девушек, которых преследовали навязчивые поклонники. Кого-то из героинь караулили у дома, забрасывали сообщениями в социальных сетях, обрывали телефон, а одну из девушек преследователь ударил по голове так, что она получила сотрясение мозга. О причинах подобного поведения рассказала психолог Светлана Лысенко, а в МВД объяснили, в каких случаях можно жаловаться на преследователей в полицию
Новые станции метро
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что вето на развитие метрополитена в крупных городах могут снять. В будущем, возможно, построят 6 новых станций. На Дзержинской линии предполагается строительство станций «Молодёжная, «Гусинобродская» и «Автовокзал», а на Ленинской — «Площадь Станиславского» и «Троллейная». Станция также появится в районе аэропорта «Северный» и, соответственно, получит название «Северная». Эту новость бурно обсуждали на НГС.
Из комментариев мы собрали мнения читателей о том, где метро нужнее всего, и нанесли эти их на карту.
Простой парень с Затулинки и Ольга Бузова
В интернете появилась информация о том, что телеведущая и певица Ольга Бузова встречается с блогером из Новосибирска Давидом Манукяном. Когда-то он жил на Затулинке, работал на стройке и закончил РАНХиГС. Корреспондент НГС пообщался с близким другом блогера, который рассказал, каким был Давид до того, как стал популярным. Редакции также удалось достать школьные фото известного новосибирца.
В январе НГС также рассказывал про ипотеку под 3% годовых (сельскую ипотеку почему-то выдают на квартиры в многоэтажках), тест-системах на коронавирус, которые изготовили в «Векторе» и о том, сколько зарабатывают художники из Новосибирска (эти цифры удивляют).
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