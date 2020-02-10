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Криминал

17-летний новосибирец убил друга и закопал его в снегу. Тело спустя месяц нашёл прохожий

Подозреваемого отправили в СИЗО

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Молодой человек закопал тело убитого в снегу и сбежал

Молодой человек закопал тело убитого в снегу и сбежал

В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за убийства 19-летнего молодого человека — по версии следствия, его зарезал 17-летний друг.

— Следствием установлено, что вечером 11 января двое молодых людей 17 и 19 лет договорились о встрече в частном секторе Дзержинского района Новосибирска. В ходе разговора и выяснения отношений между ними произошел конфликт, в ходе которого 17-летний молодой человек достал принесенный с собой нож и нанес не менее трех ударов в шею 19-летнему потерпевшему, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Преступник закопал тело в снегу в лесополосе и сбежал. Погибшего обнаружил прохожий 9 февраля.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Дзержинский» УМВД России по городу Новосибирску провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, установили подозреваемого и доставили к следователю СКР, — добавили в ведомстве.

Подозреваемого заключили под стражу. 

Если вам что-либо известно о подозреваемом или погибшем, вы стали свидетелем их ссоры или обладаете какой-либо информацией о конфликте, свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +7 923 157–00–00.

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КОММЕНТАРИИ (63)

Гость
10 фев 2020 в 14:33

Я уже начинаю офигевать от таких новостей.То в окно малолетки выходят, то с ножом идут на встречу и там убивают.
Что вообще происходит в стране?

10 фев 2020 в 14:46

И что характерно - если 2-3 дня пропадет какая-нибудь баба, то весь город и НГС на ушах, а тут 19-летний парень исчез на месяц - и тишина. Интересно, да?

10 фев 2020 в 14:32

Да уж... С такими друзьями врагов не надо.