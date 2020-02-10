17-летний новосибирец убил друга и закопал его в снегу. Тело спустя месяц нашёл прохожий

В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за убийства 19-летнего молодого человека — по версии следствия, его зарезал 17-летний друг.
— Следствием установлено, что вечером 11 января двое молодых людей 17 и 19 лет договорились о встрече в частном секторе Дзержинского района Новосибирска. В ходе разговора и выяснения отношений между ними произошел конфликт, в ходе которого 17-летний молодой человек достал принесенный с собой нож и нанес не менее трех ударов в шею 19-летнему потерпевшему, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Преступник закопал тело в снегу в лесополосе и сбежал. Погибшего обнаружил прохожий 9 февраля.
— Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Дзержинский» УМВД России по городу Новосибирску провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, установили подозреваемого и доставили к следователю СКР, — добавили в ведомстве.
Подозреваемого заключили под стражу.
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