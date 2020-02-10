Увольняется чиновник, курировавший в Новосибирске дороги и парковки

Покинуть свой пост решил директор МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Андрей Романцов. Об этом НГС сообщил источник из ГЦОДД. Будет ли это отставка или повышение с переводом на другую должность, коллегам Романцова пока неизвестно.
По данным другого источника НГС, Андрей Романцов написал заявление по собственному желанию, но оно пока ещё не рассмотрено. Теоретически у него есть возможность отозвать своё заявление.
В пресс-службе мэрии не стали подтверждать новость об увольнении главного по дорогам и парковкам.
— Никакой официальной информации от Романцова пока нет, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть это я не могу, — пояснил Глеб Черепанов, пресс-секретарь Анатолия Локтя.
Сам Андрей Романцов в разговоре с корреспондентом НГС сообщил, что сейчас находится в отпуске. Говорить о своем увольнении он не стал.
— 13 февраля, в четверг, выйду на работу. Если хотите, чтобы прокомментировал или опроверг, то пишите письмо в мэрию, — кратко сообщил он.
Андрей Романцов возглавил МБУ «Центр организации дорожного движения» 9 октября 2018 года, сменив на посту Игоря Зимина, к которому было очень много претензий по поводу организации платных парковок в городе.
При Романцове Новосибирск прославился на всю страну двойными заборами, столкнулся с серьёзной проблемой выделенной полосы на улице Ватутина и скандалом со сбором наличных денег на муниципальных парковках.
В ноябре 2019 года НГС опубликовал большое интервью с Андреем Романцовым, который честно рассказал о парковках, городских дорогах, освещении районов и заборах вдоль дорог.