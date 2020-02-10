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Дороги и транспорт Эксклюзив

Увольняется чиновник, курировавший в Новосибирске дороги и парковки

Сам Андрей Романцов находится сейчас в отпуске и подтверждать или опровергать информацию не стал

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По данным источника НГС, Андрей Романцов написал заявление по собственному желанию

По данным источника НГС, Андрей Романцов написал заявление по собственному желанию

Покинуть свой пост решил директор МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Андрей Романцов. Об этом НГС сообщил источник из ГЦОДД. Будет ли это отставка или повышение с переводом на другую должность, коллегам Романцова пока неизвестно.

По данным другого источника НГС, Андрей Романцов написал заявление по собственному желанию, но оно пока ещё не рассмотрено. Теоретически у него есть возможность отозвать своё заявление.

В пресс-службе мэрии не стали подтверждать новость об увольнении главного по дорогам и парковкам.

— Никакой официальной информации от Романцова пока нет, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть это я не могу, — пояснил Глеб Черепанов, пресс-секретарь Анатолия Локтя.

Сам Андрей Романцов в разговоре с корреспондентом НГС сообщил, что сейчас находится в отпуске. Говорить о своем увольнении он не стал. 

— 13 февраля, в четверг, выйду на работу. Если хотите, чтобы прокомментировал или опроверг, то пишите письмо в мэрию, — кратко сообщил он.

Андрей Романцов возглавил МБУ «Центр организации дорожного движения» 9 октября 2018 года, сменив на посту Игоря Зимина, к которому было очень много претензий по поводу организации платных парковок в городе.

При Романцове Новосибирск прославился на всю страну двойными заборами, столкнулся с серьёзной проблемой выделенной полосы на улице Ватутина и скандалом со сбором наличных денег на муниципальных парковках.

В ноябре 2019 года НГС опубликовал большое интервью с Андреем Романцовым, который честно рассказал о парковках, городских дорогах, освещении районов и заборах вдоль дорог. 

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увольнение чиновникадороги
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КОММЕНТАРИИ (109)

Луч добра
10 фев 2020 в 14:53

Этот уволится, придет другой, такой же. Пока Локоть мэр, ничего не поменяется.

Бунша
10 фев 2020 в 14:50

Мне он еще с прошлого интервью не понравился. Все шуточки отпускал, видно, что ему город и проблемы жителей до фени. Так то по уму, надо пол мэрии увольнять за профнепригодность.

Шорох в ночи
10 фев 2020 в 14:49

А когда Локоть уволится?