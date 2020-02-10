10 февраля понедельник
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 7/10
usd 63.47
eur 69.63
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 7/10
usd 63.47
eur 69.63

Все новости

Все новости
Криминал

Все знали, что в конверте деньги: бывший полицейский получил срок за взятку в 1,4 миллиона

Мужчина сообщал организатору азартных игр об обысках — за это брал «айфон» и сто тысяч в месяц

2 373
21 Обсудить

Поделиться

Михаил Латыш был уволен из органов ещё в феврале 2018 года

Михаил Латыш был уволен из органов ещё в феврале 2018 года

Сегодня Новосибирский Центральный районный суд приговорил бывшего полицейского Михаила Латыша к 8 годам в колонии строгого режима за получении взяток и оштрафовал на 3 миллиона рублей. 

Как установил суд, с октября 2015 по август 2016 года оперуполномоченный отдела полиции № 8 «Кировский» сообщал организатору сферы азартных игр об облавах на игорные заведения. За это Латыш получал взятку — по 100 тысяч рублей за каждое сообщение. 

— Иным словом, он получал взятку за крышевание, — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Ксения Короед. — Он получил взятку в размере 1 миллиона 435 тысяч рублей из требуемой суммы в 3 миллиона рублей и «айфон» 5S. У него как у сотрудника имелась информация о проверках. 

В ведомстве уточнили, что часть денег он получил с помощью своего одногруппника, владельца микрокредитной организации — работник сферы азартных игр передавал сотрудникам организации деньги, как способ возврата займа по договору, сотрудники передавали эти деньги осужденному. 

— Ещё 600 тысяч рублей он получил через братьев, — пояснили в прокуратуре. — Один брат, его сосед, живёт в соседнем доме. Ему передавали деньги в конверте. Все знали, что это деньги. Брат Латыша не видел, не считал, но на ощупь прощупывал, что это деньги. Он вёз эти деньги домой, Латыш приезжал с работы, вечером заходил к брату и забирал конверт — все знали, что ему деньги передали. 

Всё закончилось, только когда сотрудники полиции закрыли организатора подпольных игровых автоматов. Через него уже вышли на Михаила Латыша. 

— На суде Латыш вину признал частично, — подчёркивает Короед. — Он говорит, что это мошенничество, якобы он не обладал информацией о проводимой проверке. Но с учётом того, что отношения Латыша и руководителя игорных заведений носило достаточно длительный период времени, Латыш не смог бы так долго и просто так получать деньги. Тем более прошло расследование по результатам проверок игорных заведений — и там проверки либо безрезультативные, либо изъяли муляжи. Также Латыш говорит, что он не сто тысяч брал, а пятьдесят. А про телефон говорит, что это подарок, у него день рождения был накануне. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что обвиняемого уволили из полиции «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел» в феврале 2018 года.

Ранее начальник УМВД по Новосибирску Юрий Горчаков назвал среднюю сумму взятки в городе — за год она выросла в 2,5 раза.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

бывший полицейскийвзятка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (21)

10 фев 2020 в 16:52

У мужиков фамилии склоняются. ЕГЭ?

ауеть
10 фев 2020 в 17:04

"сотрудники полиции закрыли организатора"
Это что за уголовный жаргон в статье?

Гость
10 фев 2020 в 16:57

Когда у нас реально начнут борьбу с коррупцией?
Все это такие мелочи, что становиться смешно от этих потуг.
Взятки и воровство у нас в России, это уже как должное.
Вон только кражи в системе госзакупок исчисляются триллионами рублей.
Вроде бы сажай, не пересажай.Работы не початый край.
Но если из одного украденного триллиона, дать взятку в пару миллиардов, то наступает тишина и виновных нет.