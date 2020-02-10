Все знали, что в конверте деньги: бывший полицейский получил срок за взятку в 1,4 миллиона

Михаил Латыш был уволен из органов ещё в феврале 2018 года Фото: Ольга Бурлакова

Сегодня Новосибирский Центральный районный суд приговорил бывшего полицейского Михаила Латыша к 8 годам в колонии строгого режима за получении взяток и оштрафовал на 3 миллиона рублей. Как установил суд, с октября 2015 по август 2016 года оперуполномоченный отдела полиции № 8 «Кировский» сообщал организатору сферы азартных игр об облавах на игорные заведения. За это Латыш получал взятку — по 100 тысяч рублей за каждое сообщение. — Иным словом, он получал взятку за крышевание, — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Ксения Короед. — Он получил взятку в размере 1 миллиона 435 тысяч рублей из требуемой суммы в 3 миллиона рублей и «айфон» 5S. У него как у сотрудника имелась информация о проверках.

В ведомстве уточнили, что часть денег он получил с помощью своего одногруппника, владельца микрокредитной организации — работник сферы азартных игр передавал сотрудникам организации деньги, как способ возврата займа по договору, сотрудники передавали эти деньги осужденному. — Ещё 600 тысяч рублей он получил через братьев, — пояснили в прокуратуре. — Один брат, его сосед, живёт в соседнем доме. Ему передавали деньги в конверте. Все знали, что это деньги. Брат Латыша не видел, не считал, но на ощупь прощупывал, что это деньги. Он вёз эти деньги домой, Латыш приезжал с работы, вечером заходил к брату и забирал конверт — все знали, что ему деньги передали. Всё закончилось, только когда сотрудники полиции закрыли организатора подпольных игровых автоматов. Через него уже вышли на Михаила Латыша. — На суде Латыш вину признал частично, — подчёркивает Короед. — Он говорит, что это мошенничество, якобы он не обладал информацией о проводимой проверке. Но с учётом того, что отношения Латыша и руководителя игорных заведений носило достаточно длительный период времени, Латыш не смог бы так долго и просто так получать деньги. Тем более прошло расследование по результатам проверок игорных заведений — и там проверки либо безрезультативные, либо изъяли муляжи. Также Латыш говорит, что он не сто тысяч брал, а пятьдесят. А про телефон говорит, что это подарок, у него день рождения был накануне.