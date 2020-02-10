Вот ведь «Паразиты»! Смотрим, кто получил «Оскар» в этом году

Лучшим фильмом стали «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун-хо. Кстати, это первый случай за всю 92-летнюю историю «Оскара», когда фильм на иностранном языке становится лучшим в главной номинации. Хотя статуэтка за «Лучший иностранный художественный фильм» также досталась «Паразитам». Но там этот выбор стал более-менее очевидным. Среди конкурентов азиатского номинанта были французские «Отверженные», македонская «Страна меда», польское «Тело Христово» и испанские «Боль и слава».

В Голливуде раздали статуэтки «Оскар» всем, кто это заслужил. Не всегда мнение Американской киноакадемии совпадало с ожиданиями зрителей. Зато кинообщественность всех лауреатов готова была носить на руках. Как это было, смотрите в нашем онлайн-репортаже . А сейчас поговорим о результатах.

Третья статуэтка досталась «Паразитам» за лучшую режиссуру, четвертая — за лучший оригинальный сценарий. (От такого признания южнокорейский режиссер обещал напиться. Несколько раз.) Здесь Пон Джун-хо обошел Квентина Тарантино («Однажды в… Голливуде), Мартина Скорсезе («Ирландец»), Сэма Мендеса («1917») и Тодда Филлипса («Джокер»).



Кстати, о «Джокере». Из девяти номинаций фильм удостоили награды только дважды: за лучшую музыку к фильму (награду взяла композитор Хильдур Гуднадоуттир) и лучшую мужскую роль. Хоакин Феникс, получавший статуэтку, ошеломил всех своей речью, в которой неожиданно заговорил о природе и о том, что человек «забирает телят у коровы, хоть и слышит крики ее боли».



«Лучшая женская роль» на этот раз досталась Рене Зеллвегер за работу в фильме «Джуди», посвященном истории легенды золотого века Голливуда — Джуди Гарленд. Для Зеллвегер это первый «Оскар» за последние 16 лет. В прошлый раз актрису удостаивали статуэтки за «Холодную гору» в 2003 году.



«Лучшая женская роль второго плана» досталась Лоре Дерн за работу в фильме «Брачная история», а «Лучшая мужская роль второго плана» — Брэду Питту за «Однажды в… Голливуде». Также в копилке фильма Квентина Тарантино — награда за лучшую работу художника.

