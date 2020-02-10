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Зима

Ночью до –28 градусов: новосибирские синоптики рассказали, как долго продлятся морозы

Город переживает вторжение барического антициклона

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Сегодня и завтра ночью температура в городе упадёт до –28 градусов&nbsp;

Сегодня и завтра ночью температура в городе упадёт до –28 градусов 

В Новосибирске началось похолодание — синоптики рассказали, как долго оно продлится.

— У нас отмечается волна холода, вторжение барического антициклона, барического гребня, области высокого атмосферного давления, связанного с воздушными массами с северных широт. У нас произошло похолодание сегодня ночью примерно –10…–15, а по северу области — до –20…–26, — объяснил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Такая ситуация сохранится 2–3 дня, морозы постепенно будут слабеть. Ночью 11 и 12 февраля в Новосибирске температура достигнет –22…–28, 13 февраля потеплеет до –19…–24.

11 февраля температура днём составит –13…–18 градусов, 12 февраля ожидается –9 …–14 градусов, 13 февраля морозы ослабеют до –7…–12 градусов.

— Ждём, что вторая декада февраля будет с температурным фоном на 4–6 градусов выше климатической нормы. И дневные температуры повысятся до –2…–8 градусов. Не исключены снова оттепели, — добавил Ягудин.

Осадки в ближайшие 2–3 дня маловероятны, а с выходом циклонических систем с юго-запада и запада снова начнутся снегопады, возможны гололёдные явления.

НГС рассказывал, как Новосибирск утонул в лужах после февральской оттепели.

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погодасиноптики
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КОММЕНТАРИИ (17)

Вовчик1955
10 фев 2020 в 13:47

Нам, новосибирцам, вообще пофигу

Яблочник
10 фев 2020 в 13:55

Голосуйте за партию "Яблоко" и в Новосибирске всегда будет лето. Ура товарищи!

Фото пользователя
10 фев 2020 в 13:54

Вообще по барабану. Нахожусь сейчас в Лос - Анджелесе.