Ночью до –28 градусов: новосибирские синоптики рассказали, как долго продлятся морозы

В Новосибирске началось похолодание — синоптики рассказали, как долго оно продлится.
— У нас отмечается волна холода, вторжение барического антициклона, барического гребня, области высокого атмосферного давления, связанного с воздушными массами с северных широт. У нас произошло похолодание сегодня ночью примерно
Такая ситуация сохранится 2–3 дня, морозы постепенно будут слабеть. Ночью 11 и 12 февраля в Новосибирске температура достигнет
11 февраля температура днём составит
— Ждём, что вторая декада февраля будет с температурным фоном на 4–6 градусов выше климатической нормы. И дневные температуры повысятся до
Осадки в ближайшие 2–3 дня маловероятны, а с выходом циклонических систем с юго-запада и запада снова начнутся снегопады, возможны гололёдные явления.
НГС рассказывал, как Новосибирск утонул в лужах после февральской оттепели.