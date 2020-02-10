Ночью до –28 градусов: новосибирские синоптики рассказали, как долго продлятся морозы

Сегодня и завтра ночью температура в городе упадёт до –28 градусов

В Новосибирске началось похолодание — синоптики рассказали, как долго оно продлится.

— У нас отмечается волна холода, вторжение барического антициклона, барического гребня, области высокого атмосферного давления, связанного с воздушными массами с северных широт. У нас произошло похолодание сегодня ночью примерно –10…–15 , а по северу области — до –20…–26 , — объяснил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

