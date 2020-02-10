«Все местные в панике»: НГС узнал, куда везут на карантин прилетевших из Китая

В инфекционное отделение Коченёвской больницы везут тех, кто прилетел из Китая. Здесь они будут находиться под наблюдением врачей в течение инкубационного периода коронавируса — это необходимо, чтобы точно определить, что они не заражены смертельной инфекцией.
Две карантинные зоны
О создании двух карантинных зон в Новосибирской области стало известно на прошлой неделе. Об этом рассказал министр здравоохранения региона. Но названия больниц и санаториев, куда повезут приезжих из Китая, засекретили.
«На случай возможной эпидемии в городе сразу развернутся 3486 больничных коек и все стационары перейдут в особый режим. В рейсы выйдут 450 машин скорой помощи со специальными "герметичными носилками", а 537 аппаратов искусственной вентиляции лёгких [будут] приведены в боевую готовность. Два загородных санатория-профилактория начнут принимать людей с подозрением на коронавирус, чтобы соблюсти карантинный режим», — приводятся слова министра здравоохранения Константина Хальзова на сайте «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».
Но скрыть информацию от местных жителей властям не удалось. Жители Коченёво с конца прошлой недели обсуждают, что в инфекционное отделение местной больницы свозят людей, у которых может проявиться коронавирус.
— Вроде все: «Хи-хи, ха-ха», что типа привезли китайцев — не китайцев, русских — не русских. А у меня у ребёнка был вечером приём у педиатра, я приехала и у доктора спрашиваю: «На самом деле?». Доктор и рассказал, что в Коченёвской районной больнице развёрнуто 30 койко-мест, куда свозят из Толмачёво или из Новосибирска людей на карантин, — рассказала Наталья, читательница НГС.
Она объяснила, что больница небольшая — двухэтажное здание. На первом этаже инфекционное отделение, на втором — детское, где лежат дети от грудничков до 16 лет.
— Жители в панике. Общаются, пересылают друг другу сообщения. Сказали, что в «Вектор» отправили анализы, ждут результатов. Почему свозят к нам как в отстойник, непонятно, — добавила Наталья.
Что говорят в больнице
Заместитель главного врача по организационно-методической работе Коченёвской больницы Марина Кугаевская в ответе на запрос НГС рекомендовала для исчерпывающей информации обратиться в пресс-службу министерства здравоохранения Новосибирской области и добавила:
— ГБУЗ НСО «Коченёвская ЦРБ» является медицинской организацией, подведомственной министерству здравоохранения Новосибирской области. Свою медицинскую деятельность по поднятому вопросу осуществляем в соответствии с приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 05.02.2020
В самой больнице пояснили, что пациенты, находящиеся у них, здоровые. Они прилетели из Китая и находятся в том периоде, в течение которого возможно проявление инфекции:
— То есть мы город очищаем, а к нам их свозят, чтобы они не ходили среди вас, городских. Боксированные отделения для них отделали и просто за ними наблюдаем, чтобы у кого-то вдруг не проявилось заболевание. 20 дней инкубационного периода, то есть у них как санаторий.
Корреспондент НГС направил запрос в региональный минздрав для уточнения информации.
Месторасположение второй больницы (или санатория), на базе которой организована карантинная зона, неизвестно.
А как в других регионах?
В других регионах жители тоже по-разному реагируют на людей с подозрением на коронавирус и организовывают зоны для карантина. Например, в Екатеринбурге из санатория выгнали всех, кто там отдыхал, и завезли пассажиров рейса из Китая. Под Челябинском после протестов жителей свернули карантинный центр для китайцев — там люди даже перекрывали дороги. Больше новостей по теме читайте здесь.