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«Все местные в панике»: НГС узнал, куда везут на карантин прилетевших из Китая

Туристы, возвращающиеся домой, будут находиться там в течение инкубационного периода коронавируса

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Так выглядит Коченёвская больница

Так выглядит Коченёвская больница

В инфекционное отделение Коченёвской больницы везут тех, кто прилетел из Китая. Здесь они будут находиться под наблюдением врачей в течение инкубационного периода коронавируса — это необходимо, чтобы точно определить, что они не заражены смертельной инфекцией.

Две карантинные зоны

О создании двух карантинных зон в Новосибирской области стало известно на прошлой неделе. Об этом рассказал министр здравоохранения региона. Но названия больниц и санаториев, куда повезут приезжих из Китая, засекретили.

«На случай возможной эпидемии в городе сразу развернутся 3486 больничных коек и все стационары перейдут в особый режим. В рейсы выйдут 450 машин скорой помощи со специальными "герметичными носилками", а 537 аппаратов искусственной вентиляции лёгких [будут] приведены в боевую готовность. Два загородных санатория-профилактория начнут принимать людей с подозрением на коронавирус, чтобы соблюсти карантинный режим», — приводятся слова министра здравоохранения Константина Хальзова на сайте «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Но скрыть информацию от местных жителей властям не удалось. Жители Коченёво с конца прошлой недели обсуждают, что в инфекционное отделение местной больницы свозят людей, у которых может проявиться коронавирус.

— Вроде все: «Хи-хи, ха-ха», что типа привезли китайцев — не китайцев, русских — не русских. А у меня у ребёнка был вечером приём у педиатра, я приехала и у доктора спрашиваю: «На самом деле?». Доктор и рассказал, что в Коченёвской районной больнице развёрнуто 30 койко-мест, куда свозят из Толмачёво или из Новосибирска людей на карантин, — рассказала Наталья, читательница НГС.

Она объяснила, что больница небольшая — двухэтажное здание. На первом этаже инфекционное отделение, на втором — детское, где лежат дети от грудничков до 16 лет.

— Жители в панике. Общаются, пересылают друг другу сообщения. Сказали, что в «Вектор» отправили анализы, ждут результатов. Почему свозят к нам как в отстойник, непонятно, — добавила Наталья.

Что говорят в больнице

Заместитель главного врача по организационно-методической работе Коченёвской больницы Марина Кугаевская в ответе на запрос НГС рекомендовала для исчерпывающей информации обратиться в пресс-службу министерства здравоохранения Новосибирской области и добавила:

— ГБУЗ НСО «Коченёвская ЦРБ» является медицинской организацией, подведомственной министерству здравоохранения Новосибирской области. Свою медицинскую деятельность по поднятому вопросу осуществляем в соответствии с приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 05.02.2020 № 246 «О проведении противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 г-nCoV».

В самой больнице пояснили, что пациенты, находящиеся у них, здоровые. Они прилетели из Китая и находятся в том периоде, в течение которого возможно проявление инфекции:

— То есть мы город очищаем, а к нам их свозят, чтобы они не ходили среди вас, городских. Боксированные отделения для них отделали и просто за ними наблюдаем, чтобы у кого-то вдруг не проявилось заболевание. 20 дней инкубационного периода, то есть у них как санаторий.

Корреспондент НГС направил запрос в региональный минздрав для уточнения информации.

Месторасположение второй больницы (или санатория), на базе которой организована карантинная зона, неизвестно.

А как в других регионах?

В других регионах жители тоже по-разному реагируют на людей с подозрением на коронавирус и организовывают зоны для карантина. Например, в Екатеринбурге из санатория выгнали всех, кто там отдыхал, и завезли пассажиров рейса из Китая. Под Челябинском после протестов жителей свернули карантинный центр для китайцев — там люди даже перекрывали дороги. Больше новостей по теме читайте здесь.

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коронавирус«Вектор»минздрав Новосибирской областиКитайКоченёво
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КОММЕНТАРИИ (39)

10 фев 2020 в 14:10

Ура! Паника, это хорошо когда она есть!
Даже если об этом никто не знает.
Надо с местными работать -выезжать, картонками и плакатами обеспечим!

Марта
10 фев 2020 в 14:09

Вчера ехали в метро, зашел китаец в маске. Пловина вагона на следующей остановки пересела в соседний вагон.

Гость
10 фев 2020 в 14:09

Дикий у нас народ. Не дай бог начнется эпидемия, больше от паники и от собственной дури пострадают, чем от вируса.