«Все местные в панике»: НГС узнал, куда везут на карантин прилетевших из Китая

Так выглядит Коченёвская больница Фото: google.com maps (Михаил Щукин)

В инфекционное отделение Коченёвской больницы везут тех, кто прилетел из Китая. Здесь они будут находиться под наблюдением врачей в течение инкубационного периода коронавируса — это необходимо, чтобы точно определить, что они не заражены смертельной инфекцией. Две карантинные зоны О создании двух карантинных зон в Новосибирской области стало известно на прошлой неделе. Об этом рассказал министр здравоохранения региона. Но названия больниц и санаториев, куда повезут приезжих из Китая, засекретили.

«На случай возможной эпидемии в городе сразу развернутся 3486 больничных коек и все стационары перейдут в особый режим. В рейсы выйдут 450 машин скорой помощи со специальными "герметичными носилками", а 537 аппаратов искусственной вентиляции лёгких [будут] приведены в боевую готовность. Два загородных санатория-профилактория начнут принимать людей с подозрением на коронавирус, чтобы соблюсти карантинный режим», — приводятся слова министра здравоохранения Константина Хальзова на сайте «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Но скрыть информацию от местных жителей властям не удалось. Жители Коченёво с конца прошлой недели обсуждают, что в инфекционное отделение местной больницы свозят людей, у которых может проявиться коронавирус. — Вроде все: «Хи-хи, ха-ха», что типа привезли китайцев — не китайцев, русских — не русских. А у меня у ребёнка был вечером приём у педиатра, я приехала и у доктора спрашиваю: «На самом деле?». Доктор и рассказал, что в Коченёвской районной больнице развёрнуто 30 койко-мест, куда свозят из Толмачёво или из Новосибирска людей на карантин, — рассказала Наталья, читательница НГС.

Она объяснила, что больница небольшая — двухэтажное здание. На первом этаже инфекционное отделение, на втором — детское, где лежат дети от грудничков до 16 лет. — Жители в панике. Общаются, пересылают друг другу сообщения. Сказали, что в «Вектор» отправили анализы, ждут результатов. Почему свозят к нам как в отстойник, непонятно, — добавила Наталья. Что говорят в больнице Заместитель главного врача по организационно-методической работе Коченёвской больницы Марина Кугаевская в ответе на запрос НГС рекомендовала для исчерпывающей информации обратиться в пресс-службу министерства здравоохранения Новосибирской области и добавила: — ГБУЗ НСО «Коченёвская ЦРБ» является медицинской организацией, подведомственной министерству здравоохранения Новосибирской области. Свою медицинскую деятельность по поднятому вопросу осуществляем в соответствии с приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 05.02.2020 № 246 «О проведении противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 г-nCoV».